Киновыходные под Рязанью: тур по местам съёмок с обедом из комедии Гайдая и трапезой от бабы Гали
Увидеть площадки и декорации из фильмов, заглянуть в закулисье, отведать ухи с дымком и сырного супа
Начало: Москва, станция метро «Котельники», 7:45
4 июл в 07:45
8 авг в 07:45
32 100 ₽ за человека
Железнодорожный вояж на Урал и в Сибирь с релаксом на термальном курорте
Исследовать 4 города, осмотреть личные вещи Романовых и Распутина, отдохнуть в SPA или аквапарке
Начало: Станция «Москва Ярославская», 22:40
31 июл в 22:40
98 800 ₽ за человека
Оттенки Поволжья на поезде: красная гора, белоснежный солончак и розовое поле цветов
Доехать в долину лотосов и к озеру Баскунчак, погулять по кремлю, попробовать кайнары, арбузы и дыни
Начало: Москва, Павелецкий вокзал, 13:50
1 авг в 13:50
74 400 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Соборная площадь»
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