Соборная площадь – туры в Москве

Найдено 3 тура в категории «Соборная площадь» в Москве, цены от 32 100 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Киновыходные под Рязанью: тур по местам съёмок с обедом из комедии Гайдая и трапезой от бабы Гали
На автобусе
3 дня
Киновыходные под Рязанью: тур по местам съёмок с обедом из комедии Гайдая и трапезой от бабы Гали
Увидеть площадки и декорации из фильмов, заглянуть в закулисье, отведать ухи с дымком и сырного супа
Начало: Москва, станция метро «Котельники», 7:45
4 июл в 07:45
8 авг в 07:45
32 100 ₽ за человека
Железнодорожный вояж на Урал и в Сибирь с релаксом на термальном курорте
7 дней
Железнодорожный вояж на Урал и в Сибирь с релаксом на термальном курорте
Исследовать 4 города, осмотреть личные вещи Романовых и Распутина, отдохнуть в SPA или аквапарке
Начало: Станция «Москва Ярославская», 22:40
31 июл в 22:40
98 800 ₽ за человека
Оттенки Поволжья на поезде: красная гора, белоснежный солончак и розовое поле цветов
На поезде
5 дней
Оттенки Поволжья на поезде: красная гора, белоснежный солончак и розовое поле цветов
Доехать в долину лотосов и к озеру Баскунчак, погулять по кремлю, попробовать кайнары, арбузы и дыни
Начало: Москва, Павелецкий вокзал, 13:50
1 авг в 13:50
74 400 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Соборная площадь»

Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Киновыходные под Рязанью: тур по местам съёмок с обедом из комедии Гайдая и трапезой от бабы Гали
  2. Железнодорожный вояж на Урал и в Сибирь с релаксом на термальном курорте
  3. Оттенки Поволжья на поезде: красная гора, белоснежный солончак и розовое поле цветов
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Третьяковская галерея
  2. Кремль
  3. Рускеала
  4. Петергоф
  5. Выборгский замок
  6. Соборная площадь
  7. Москва-Сити
  8. Водопад Кивач
  9. Ярославово дворище
  10. Витославлицы
Сколько стоит тур в Москве в мае 2025
Сейчас в Москве в категории "Соборная площадь" можно забронировать 3 тура от 32 100 до 98 800.
Забронируйте тур в Москве на 2025 год по теме «Соборная площадь», цены от 32100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль