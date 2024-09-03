14 часов
Водная прогулка
Териберка: впечатляющая экскурсия с возможностью увидеть китов из Мурманска
Ваш шанс погрузиться в атмосферу крайнего севера, увидеть знаменитые «яйца драконов», кладбище кораблей и, возможно, китов
Начало: Точку сбора гид сообщит после бронирования
Расписание: ЕЖЕДНЕВНО, в 07:30-08:00
Завтра в 07:30
14 сен в 07:30
12 000₽ за человека
12 часов
Водная прогулка
Териберка из Мурманска: морские прогулки, киты и природные чудеса
Погрузитесь в мир северной природы с экскурсией в Териберку. Вас ожидает встреча с китами, посещение заповедника и уникальных пляжей
Начало: От вашего адреса (в черте города)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
17 сен в 08:00
18 сен в 08:00
10 200₽ за человека
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Впечатляющая Териберка
Начало: В месте вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
4 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 сентября 2024Все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Чум Грэма Кука»
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