Мини-группа
до 6 чел.
Териберка: дыхание Ледовитого океана
Исследуйте тайны Териберки и вдохните свежесть Ледовитого океана в небольшой группе единомышленников
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
25 дек в 08:30
4500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборТериберка - «маленький северный рай»
Открыть фантастические локации, услышать о древних народах и проникнуться атмосферой Арктики
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
25 дек в 07:00
от 3500 ₽ за человека
-
30%
Водная прогулка
Териберка и морская прогулка за 1 день
Прокатиться по Баренцеву морю, посетить посёлок на краю Земли и полюбоваться северными пейзажами
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
25 дек в 08:30
7910 ₽
11 300 ₽ за человека
Водная прогулка
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
Отправиться в легендарный посёлок на краю земли и увидеть морских гигантов
Начало: Либо в районе площади Пяти углов, либо забираем по...
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
25 дек в 07:30
8500 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
Добраться до края земли, полюбоваться необъятной красотой Русского Севера и узнать его тайны
Начало: В месте вашего проживания
Завтра в 08:00
25 дек в 08:00
23 800 ₽
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
