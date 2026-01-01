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Лучший выборЛовозерские тундры: джип-тур к горе Аллуайв через Перевал Геологов
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно, в 09:00 (время выезда может корректироваться по погодным условиям).
Завтра в 09:00
2 июл в 09:00
8100 ₽
9000 ₽ за человека
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Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
Начало: Место Вашего проживания в г. Мурманске
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4 июл в 09:00
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4500 ₽
5000 ₽ за человека
Групповая
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Ловозерские тундры - красота и мистика севера
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Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Temp-kolsky»
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