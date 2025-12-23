Фотопрогулка
Фотоохота за северным сиянием
Вас ждет незабываемая ночь под зелеными огнями Авроры. Специалисты гарантируют удачную фото-охоту и волшебные воспоминания
Начало: От отеля Меридиан, площадь Пять Углов
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
3700 ₽ за человека
до 10 чел.
Обыкновенное чудо Арктики: на поиски северного сияния в мини-группе
Исследуйте волшебство Арктики и ощутите дух приключений, открывая тайны полярного сияния в компании единомышленников
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 20:00 и 21:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2520 ₽
4200 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Северное сияние: увидеть главное чудо Заполярья
Зарядиться частицами солнечного ветра и получить профессиональные фото
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
25 дек в 21:00
3500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Северное сияние: чудо света в Мурманске
Отправьтесь на поиски северного сияния в Мурманске! Увидите мерцающие огни, танцующие в ночном небе, и узнаете о Кольском полуострове
Начало: У отеля «Меридиан»
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
3500 ₽ за человека
