Индивидуальная
Уникальный мастер-класс по чернолощёной керамике в Ростове
Погрузитесь в историю Ростова и узнайте о жизни мещанки Марфы Фигуриной на личном мастер-классе по керамике. Создайте уникальную тарелку или кружку
Начало: На улице Каменный мост
1 ноя в 13:00
2 ноя в 13:00
2200 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Кулинарный мастер-класс «Сыр да масло»
Любите домашний сыр? На мастер-классе в Ростове вы создадите свой адыгейский сыр с уникальными начинками и получите рецепт на память
Начало: На Соборной площади
20 сен в 18:00
4 окт в 18:00
1700 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Медовые традиции Руси
Узнайте, что пили на Руси до чая и кофе, и попробуйте 4 медовых напитка. Обычаи, поверья и интересные факты о медовых напитках ждут вас
Начало: На Соборной площади
Завтра в 12:30
14 сен в 12:30
650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальная экскурсия по гимназии Ростова
Узнайте о старейшей школе области, основанной в 1910 году. Вдохновитесь историей купца Кекина и посетите астрономическую обсерваторию
Начало: На улице Моравского
17 сен в 17:00
18 сен в 17:00
2667 ₽ за всё до 10 чел.
