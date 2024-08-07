Алиса — Организатор на Сахалине

Провела экскурсии для 23 туристов

читать дальше и экскурсии по таким направлениям как маяк Анива, лагуна Буссе, а также различные джип-туры, рыбалки и многое другое. В нашем штате большая команда аттестованных гидов и проводников, мы обладаем современной материально-технической базой и имеем все необходимые лицензии для организации туристских услуг.

Я представитель официального туроператора Сахалинской области. Открываем о. Сахалин и Курильские острова для путешественников по всей России. Мы предлагаем широкий спектр услуг — организовываем как групповые, так и индивидуальные туры