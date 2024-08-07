В 40 км от Сахалина находится загадочный остров Монерон, словно сошедший со страниц романов 19 века.
Несмотря на маленькую площадь, он обладает весьма необычным и разнообразным ландшафтом, образованном из вулканических пород. На острове соседствуют водопады и тихие бухты, ущелья и бесконечные луга. А ещё здесь можно повстречать сивучей — представителей семейства ушастых тюленей.
Несмотря на маленькую площадь, он обладает весьма необычным и разнообразным ландшафтом, образованном из вулканических пород. На острове соседствуют водопады и тихие бухты, ущелья и бесконечные луга. А ещё здесь можно повстречать сивучей — представителей семейства ушастых тюленей.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание водной прогулки
Помимо интереснейшей природы, остров богат достопримечательностями, созданными руками человека. Здесь есть стоянки и посёлки разных народностей, а также русские и японские кладбища. В зарослях бамбука то и дело попадаются разрушенные останки древних зданий и заброшенные сады с плодовыми деревьями.
На экскурсии вас ждёт:
- Бухта Чупрова. Вы попадёте в неё сразу же по прибытии на Монерон
- Город-порт Невельск. Именно туда каждый год приплывают сивучи, которых можно увидеть всего в нескольких точках нашей земли, и Невельск — одна из них!
- Морская экскурсия в бухту Кологерас — удивительная возможность побывать на другой стороне острова и рассмотреть поближе все его красоты
- Пешая экскурсия к святилищу — памятнику археологии, который расположен на высоте около 250 м под скальным обрывом восточных отрогов горы Старицкого
Вы узнаете:
- Почему Монерон считается уникальным местом Сахалинской области
- Откуда на этом острове след японского народа
- Как здесь появились сказочные гроты
- Каких представителей флоры и фауны можно встретить в природном парке
- И многое другое
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле из г. Южно-Сахалинск в г. Невельск и обратно, морской трансфер г. Невельск — о. Монерон и обратно, входные билеты на о. Монерон, морская экскурсия в бухту Кологерас и пешая к святилищу, спасательные жилеты
- Отдельно оплачивается обед (по желанию). Также вы можете взять перекус и воду с собой
- Программа подходит взрослым и детям от 3 лет
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|32 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Славы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — Организатор на Сахалине
Провела экскурсии для 23 туристов
Я представитель официального туроператора Сахалинской области. Открываем о. Сахалин и Курильские острова для путешественников по всей России. Мы предлагаем широкий спектр услуг — организовываем как групповые, так и индивидуальные турыЗадать вопрос
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