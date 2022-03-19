Путешествие из Петербурга в Рускеалу на Ласточке и ретро-поезде

Мраморный каньон, водопады и Деревня викингов - съездить на день в Карелию

4.5
3 отзыва
Мини-группа
В заповедный край лесов и озер вы поедете на комфортном поезде Ласточка и аутентичном Рускеальском экспрессе со старинными интерьерами.

Ощутите себя в прошлом, пройдете по экотропам над Мраморным каньоном и узнаете его историю, полюбуетесь бурными водопадами Ахвенкоски и попадете в крепость к викингам.

Экскурсия проходит в группе до 10 человек на комфортном транспорте.
Путешествие из Петербурга в Рускеалу на Ласточке и ретро-поезде
Путешествие из Петербурга в Рускеалу на Ласточке и ретро-поезде
Путешествие из Петербурга в Рускеалу на Ласточке и ретро-поезде
Путешествие из Петербурга в Рускеалу на Ласточке и ретро-поезде
Путешествие из Петербурга в Рускеалу на Ласточке и ретро-поезде
Путешествие из Петербурга в Рускеалу на Ласточке и ретро-поезде
Путешествие из Петербурга в Рускеалу на Ласточке и ретро-поезде
Путешествие из Петербурга в Рускеалу на Ласточке и ретро-поезде
Путешествие из Петербурга в Рускеалу на Ласточке и ретро-поезде
Путешествие из Петербурга в Рускеалу на Ласточке и ретро-поезде
Путешествие из Петербурга в Рускеалу на Ласточке и ретро-поезде
Путешествие из Петербурга в Рускеалу на Ласточке и ретро-поезде
Путешествие из Петербурга в Рускеалу на Ласточке и ретро-поезде
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

  • Рассказы о Карелии с разных сторон. Из Петербурга вы отправитесь в город Сортавала, узнаете о его хрониках и архитектуре. На протяжении всего путешествия наш гид будет знакомить вас с историей и природой региона, откроет легенды и интересные факты о достопримечательностях.
  • Горный парк Рускеала. Вместе с гидом вы пройдете по экотропам Мраморного каньона. Узнаете, как раньше здесь добывали мрамор, и какие здания в Петербурге им облицованы. А в свободное время по желанию прокатитесь на лодочке, заглянете в пещеры или пролетите на зиплайне.
  • Водопады Ахвенкоски: вас впечатлит мощь и красота этого каскада, а еще вы увидите места съемок знаменитых фильмов, в том числе «А зори здесь тихие».
  • Деревня викингов (парк Бастiонъ). В колоритном историческом комплексе вы познакомитесь с бытом и ремеслами древних мореходов, сможете поучаствовать в мастер-классах и сфотографироваться в костюмах.
  • Магазин форелевого хозяйства, где вам предложат продегустировать и купить местную продукцию.

Программа

06:15 — Отправление на поезде «Ласточка» в Сортавалу
10:20 — Пересадка в Сортавала на «Рускеальский экспресс» и отправление
12:00 — Прибытие в Горный парк Рускеала, экскурсия и свободное время.
14:30 — Отправление к водопадам
15:15 — Рускеальские водопады Ахвенкоски
16:30 — Музей живой истории и Деревня викингов
18:00 — Фирменный магазин форелевого хозяйства
18:42 — Отправление на поезде «Ласточка» в Санкт-Петербург
22:43 — Прибытие на Финляндский вокзал

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят увидеть не только Рускеалу, но и интересные локации вокруг. А также тем, кто не любит долгие переезды на автобусе.

Организационные детали

  • Обратите внимание: для бронирования билетов вторую часть оплаты нужно внести не позднее, чем за 3 дня до поездки. Для уточнения всех деталей с вами свяжется наш менеджер.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • В стоимость включено: входные билеты

Дополнительные расходы (оплачиваются самостоятельно до начала тура)

  • Ж/д билет на «Ласточку», Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сортавала: от 300 руб. /взр.
  • Ж/д билет на Ретропоезд, Сортавала — Рускеала: от 420 руб. /взр. (по желанию). Если вы не хотите ехать на Ретропоезде, то наш гид встретит вас на станции в Сортавале и довезет до парка на автобусе
  • Билет на автобус Сортавала — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал): от 300 руб. /взр.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Развлечения в горном парке Рускеала (по ценам парка)
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски:
    Полный билет — 300 руб. /чел.
    Дети до 7 лет — бесплатно
    Дети от 7 до 14 лет — 250 руб. /чел.
    Люди с пропиской в РК — 250 руб. /чел.
    Студенты (очн.) и пенсионеры — 250 руб. /чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Финляндском вокзале Петербурга
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
M
19 мар 2022
Лично мне экскурсия очень понравилась. Открыла для себя новые места, в которые не однократно вернусь, да и друзьям порекомендую!!!
А
14 фев 2022
Экскурсия интересная, Гид Светлана очень хорошая рассказчица и организатор времени. Рускеала похожа на сказочное место! Водопады (если хотите посмотреть именно бурлящие потоки, то надо выбирать не снежное время года) под снегом, и все ж место очень живописно. Крепость Черного медведя - интересна. Здесь и прекрасные рассказчики в костюмах, и дегустация медовухи, и возможность все потрогать и померить. Но времени мало, к сожалению.
Есть небольшой и жирный минус. Это билеты. Да, с вами связывается менеджер, говорит время, на которое надо приобрести ж\д билеты. И вот тут имеет место быть недопонимание! Где организаторы видели эти цены? На сайте указана стоимость билетов от 300руб., но на деле цена варьируется от 750 руб до 2000руб. (у меня ушло 2724руб. только на дорогу) Это надо указывать, чтобы правильно спланировать расходы. Также надо учесть то, что если билетов на поезда не будет, то не факт, что вам вернут деньги за экскурсию - менеджер объяснила, что могут предложить другой тур или поменять день, что весьма критично для иногородних туристов.
Также не указано, что входной билет в парк Рускеалу, вы приобретаете сами. В стоимость входит только билет в крепость викингов. Небольшой, но все же недочет.

В целом. Экскурсия интересная, места сказочные и фото получились волшебные. Но вот касательно билетов… те еще заморочки.
о
9 янв 2022
Несмотря на сильный мороз -17 градусов очень понравилось знакомство с Карелией. Особенно деревня Викингов.

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