06:15 — Отправление на поезде «Ласточка» в Сортавалу
10:20 — Пересадка в Сортавала на «Рускеальский экспресс» и отправление
12:00 — Прибытие в Горный парк Рускеала, экскурсия и свободное время.
14:30 — Отправление к водопадам
15:15 — Рускеальские водопады Ахвенкоски
16:30 — Музей живой истории и Деревня викингов
18:00 — Фирменный магазин форелевого хозяйства
18:42 — Отправление на поезде «Ласточка» в Санкт-Петербург
22:43 — Прибытие на Финляндский вокзал
Путешественникам, которые хотят увидеть не только Рускеалу, но и интересные локации вокруг. А также тем, кто не любит долгие переезды на автобусе.