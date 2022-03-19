Экскурсия интересная, Гид Светлана очень хорошая рассказчица и организатор времени. Рускеала похожа на сказочное место! Водопады (если хотите посмотреть именно бурлящие потоки, то надо выбирать не снежное время года) под снегом, и все ж место очень живописно. Крепость Черного медведя - интересна. Здесь и прекрасные рассказчики в костюмах, и дегустация медовухи, и возможность все потрогать и померить. Но времени мало, к сожалению.

Есть небольшой и жирный минус. Это билеты. Да, с вами связывается менеджер, говорит время, на которое надо приобрести ж\д билеты. И вот тут имеет место быть недопонимание! Где организаторы видели эти цены? На сайте указана стоимость билетов от 300руб., но на деле цена варьируется от 750 руб до 2000руб. (у меня ушло 2724руб. только на дорогу) Это надо указывать, чтобы правильно спланировать расходы. Также надо учесть то, что если билетов на поезда не будет, то не факт, что вам вернут деньги за экскурсию - менеджер объяснила, что могут предложить другой тур или поменять день, что весьма критично для иногородних туристов.

Также не указано, что входной билет в парк Рускеалу, вы приобретаете сами. В стоимость входит только билет в крепость викингов. Небольшой, но все же недочет.



В целом. Экскурсия интересная, места сказочные и фото получились волшебные. Но вот касательно билетов… те еще заморочки.