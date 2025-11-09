Групповая
до 17 чел.
Бахчисарай. Крымское Ханство и пещерный город Чуфут-Кале
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Понедельник, среда, четверг, суббота с 8:30
2500 ₽ за человека
5%
Групповая
до 17 чел.
Летний вечер в Севастополе. Вино и море
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Среда, пятница и воскресенье в 17.00 ч
1520 ₽
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Бахчисарай: путешествие в Крымское ханство
Начало: Место вашего проживания в переделах города
Расписание: Ежедневно в 9:00
8900 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, Успенский монастырь, Мерьем-Дере
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Среда, суббота в 08:30
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое путешествие в средневековый Крым: пещерные города и храмы
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: ежедневно с 10.00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Пещерный монастырь Качи-Кальон
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
12 500 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина9 ноября 2025Были на экскурсии со Светланой. Светлана вообще человек с Большой буквой Очень много рассказала нам про историю. Видно что знает
- ППетра22 сентября 2025Гид Людмила была замечательной. Большое спасибо.
- ННина6 сентября 2025Отличный познавательный маршрут, замечательная атмосфера во время экскурсии. Спасибо Светлане и Виталию!!!
- ЭЭлизавета8 августа 2025Шикарная экскурсия. Природа + архитектура. Сначала поехали в Бахчисарай. Город удивил. Старый, разваленный, ощущение, будто попала в бедную страну по
- ММарина20 июля 2025Все очень хорошо организовано. Виды фантастические!
Но очень тяжко подниматься пешком и в жару, так что если вы пенсионеры или маленькие дети морально готовьтесь к жести!
Но Вас вкусно покормят в чайхане)
- ММария8 июля 2025Экскурсия хорошая. ю, но надо учитывать свое здоровье и физическую форму: подъём к Чуфут-кале достаточно сложен, особенно по жаре. В остальном интересно
- ООльга27 июня 2025понравилось поселение Чуфут-кале, гид Алексей замечательный - с юмором, тактичный, корректный.
Бахчисарай - на реконструкции, посмотрели совсем немного.
В обед были в
- ННаталья19 июня 2025Шикарные виды, пещерный город впечатлил,ханский дворец,хоть и был по большей части на реставрации, но оставил приятное впечатление. Лавандовое поле было приятным бонусом. Экскурсовод и водитель очень интересно рассказывали о героизме севастопольцев и в общем крымчан…
