типу Египта, Шри. Но на город было интересно посмотреть, было в этом что-то. Не знаю, будут ли город реставрировать, но понимаю, что скорее всего это и есть его шарм. На ханский дворец было интересно посмотреть, особенно слушать рассказ экскурсовода. Внутри заходили не везде, так как реставрация проходила. Далее нас ожидал пещерный город Чуфут-Кале. Он больше всего меня поразил. Ландшафтом, смотровыми площадками, некоторыми сооружениями. Красиво, исторично. Ход был нелёгкий, поэтому одевайте удобную обувь - я свою убила. Но мне не жалко, она не новая была и оно того стоило, ну и плюс виноват мой пофигизм. Всем рекомендую: маршрут экскурсии хорошо продуман, давали отдыхать, фотографироваться.