Бисерный храм – экскурсии в Севастополе

Найдено 6 экскурсий в категории «Бисерный храм» в Севастополе, цены от 1520 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Бахчисарай. Крымское Ханство и пещерный город Чуфут-Кале
Пешая
На автобусе
8 часов
6 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Бахчисарай. Крымское Ханство и пещерный город Чуфут-Кале
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Понедельник, среда, четверг, суббота с 8:30
2500 ₽ за человека
Летний вечер в Севастополе. Вино и море
На автобусе
4 часа
-
5%
1 отзыв
Групповая
до 17 чел.
Летний вечер в Севастополе. Вино и море
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Среда, пятница и воскресенье в 17.00 ч
1520 ₽1600 ₽ за человека
Бахчисарай: путешествие в Крымское ханство
На автобусе
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Бахчисарай: путешествие в Крымское ханство
Начало: Место вашего проживания в переделах города
Расписание: Ежедневно в 9:00
8900 ₽ за всё до 6 чел.
Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, Успенский монастырь, Мерьем-Дере
На автобусе
7 часов
111 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, Успенский монастырь, Мерьем-Дере
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Среда, суббота в 08:30
2000 ₽ за человека
Большое путешествие в средневековый Крым: пещерные города и храмы
Джиппинг
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое путешествие в средневековый Крым: пещерные города и храмы
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: ежедневно с 10.00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Пещерный монастырь Качи-Кальон
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пещерный монастырь Качи-Кальон
Начало: Место проживания туристов
Расписание: Ежедневно
12 500 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    9 ноября 2025
    Бахчисарай: путешествие в Крымское ханство
    Были на экскурсии со Светланой. Светлана вообще человек с Большой буквой Очень много рассказала нам про историю. Видно что знает
    читать дальше

    и любит свой край. Человек на своем месте. Была к нам (у нас компания пожилых людей)очень внимательна и с пониманием относилась к нашим проблемам. Мы очень благодарны Светлане и буде советовать знакомым только ее. Спасибо большое Светлана!!!

  • П
    Петра
    22 сентября 2025
    Бахчисарай. Крымское Ханство и пещерный город Чуфут-Кале
    Гид Людмила была замечательной. Большое спасибо.
  • Н
    Нина
    6 сентября 2025
    Бахчисарай: путешествие в Крымское ханство
    Отличный познавательный маршрут, замечательная атмосфера во время экскурсии. Спасибо Светлане и Виталию!!!
  • Э
    Элизавета
    8 августа 2025
    Бахчисарай. Крымское Ханство и пещерный город Чуфут-Кале
    Шикарная экскурсия. Природа + архитектура. Сначала поехали в Бахчисарай. Город удивил. Старый, разваленный, ощущение, будто попала в бедную страну по
    читать дальше

    типу Египта, Шри. Но на город было интересно посмотреть, было в этом что-то. Не знаю, будут ли город реставрировать, но понимаю, что скорее всего это и есть его шарм. На ханский дворец было интересно посмотреть, особенно слушать рассказ экскурсовода. Внутри заходили не везде, так как реставрация проходила. Далее нас ожидал пещерный город Чуфут-Кале. Он больше всего меня поразил. Ландшафтом, смотровыми площадками, некоторыми сооружениями. Красиво, исторично. Ход был нелёгкий, поэтому одевайте удобную обувь - я свою убила. Но мне не жалко, она не новая была и оно того стоило, ну и плюс виноват мой пофигизм. Всем рекомендую: маршрут экскурсии хорошо продуман, давали отдыхать, фотографироваться.

  • М
    Марина
    20 июля 2025
    Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, Успенский монастырь, Мерьем-Дере
    Все очень хорошо организовано. Виды фантастические!
    Но очень тяжко подниматься пешком и в жару, так что если вы пенсионеры или маленькие дети морально готовьтесь к жести!
    Но Вас вкусно покормят в чайхане)
  • М
    Мария
    8 июля 2025
    Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, Успенский монастырь, Мерьем-Дере
    Экскурсия хорошая. ю, но надо учитывать свое здоровье и физическую форму: подъём к Чуфут-кале достаточно сложен, особенно по жаре. В остальном интересно
  • О
    Ольга
    27 июня 2025
    Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, Успенский монастырь, Мерьем-Дере
    понравилось поселение Чуфут-кале, гид Алексей замечательный - с юмором, тактичный, корректный.
    Бахчисарай - на реконструкции, посмотрели совсем немного.
    В обед были в
    читать дальше

    замечательном кафе "Ашлама-сарай" в Староселье- очень чисто, уютно, очень красивая территория, вкусное еда, очень приятное обслуживание.
    Бонусом было лавандовое поле - всё замечательно.

  • Н
    Наталья
    19 июня 2025
    Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, Успенский монастырь, Мерьем-Дере
    Шикарные виды, пещерный город впечатлил,ханский дворец,хоть и был по большей части на реставрации, но оставил приятное впечатление. Лавандовое поле было приятным бонусом. Экскурсовод и водитель очень интересно рассказывали о героизме севастопольцев и в общем крымчан…

