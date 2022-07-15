Пещеры «Таврида» – экскурсии в Севастополе

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещеры «Таврида»» в Севастополе, цены от 1 250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прекрасны вы, брега Тавриды
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Популярное предложение
Экскурсия «Прекрасны вы, брега Тавриды»: путешествие по Севастополю
Погрузитесь в красоту Севастополя: от маяка Херсонес до тайн Балаклавы в увлекательной экскурсии
Начало: Место Вашего проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 6 900 за всё до 6 чел.
Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5 отзывов
Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
Пещеры Чатыр-Дага - одни из самых красивых в мире. Прогулка под сводами Мраморной пещеры и Эмине-Баир-Хосар подарит незабываемые впечатления
Начало: Мы встретим вас в любом удобно месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
1 250 за человека
Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг
Туристическая фирма «Зебра» предлагает увидеть красоту пещер Эмине-Баир-Хосар и Мраморной. Подземные залы, кристаллы и водопады ждут вас
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Вторник и воскресенье с 8:00
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    15 июля 2022
    Прекрасны вы, брега Тавриды
    Добрый день. Светлана- мастер своего дела, отлично организовала наш маршрут, внесла изменения в него, как мы хотели. И постаралась, чтобы
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    мы посетили всё локации, которые запланировали и даже больше. Экскурсия проходит на комфортном авто, берите детей и в путь. Спасибо, советую, не пожалеете!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Пещеры «Таврида»»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прекрасны вы, брега Тавриды
  2. Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
  3. Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гора Сапун
  2. Херсонес Таврический
  3. Мыс Фиолент
  4. Пещеры «Таврида»
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Чуфут-Кале
  7. Завод вин Инкерман
  8. Чатыр-Даг
  9. Мраморная пещера
  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Пещеры «Таврида»" можно забронировать 3 экскурсии от 1 250 до 6 900. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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