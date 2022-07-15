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6 часов
Популярное предложение
Экскурсия «Прекрасны вы, брега Тавриды»: путешествие по Севастополю
Погрузитесь в красоту Севастополя: от маяка Херсонес до тайн Балаклавы в увлекательной экскурсии
Начало: Место Вашего проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 6 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Личный гид к Вам в авто - Шедевры подземного царства
Пещеры Чатыр-Дага - одни из самых красивых в мире. Прогулка под сводами Мраморной пещеры и Эмине-Баир-Хосар подарит незабываемые впечатления
Начало: Мы встретим вас в любом удобно месте
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
1 250₽ за человека
Групповая
10 часов
Шедевры подземного царства: пещеры горы Чатыр-Даг
Туристическая фирма «Зебра» предлагает увидеть красоту пещер Эмине-Баир-Хосар и Мраморной. Подземные залы, кристаллы и водопады ждут вас
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Вторник и воскресенье с 8:00
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина15 июля 2022Добрый день. Светлана- мастер своего дела, отлично организовала наш маршрут, внесла изменения в него, как мы хотели. И постаралась, чтобы
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Пещеры «Таврида»»
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