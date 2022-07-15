читать дальше мы посетили всё локации, которые запланировали и даже больше. Экскурсия проходит на комфортном авто, берите детей и в путь. Спасибо, советую, не пожалеете!!!

Добрый день. Светлана- мастер своего дела, отлично организовала наш маршрут, внесла изменения в него, как мы хотели. И постаралась, чтобы