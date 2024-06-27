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Фотопрогулка
8 часов
Фототур «Лавандовые поля в Крыму» - волшебство на закате
Погрузитесь в атмосферу цветущего Крыма с эксклюзивной фото-прогулкой по лавандовым полям и историческим местам
Начало: Г. Севастополь, улица Гоголя, 2
Завтра в 11:00
28 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка к колодцу молодости в Севастополе - уникальный маршрут
Исследуйте живописные уголки Кара-Кобской долины на лошади и откройте колодец с живой водой
Начало: Пос. Сахарная Головка ул. Космонавта Волкова д. 64
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 19:00
Завтра в 09:00
28 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Охота за цветами: индивидуальная экскурсия по цветущему Крыму
Погрузитесь в красоту цветущего Крыма с индивидуальной экскурсией. Комфортный внедорожник, гид и родниковая вода включены
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: Ежедневно по договоренности c февраля по июль
Завтра в 09:00
28 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Маковые поля»
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