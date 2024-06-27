Найдено 3 экскурсии в категории « Маковые поля » в Севастополе, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Фотопрогулка 8 часов Фототур «Лавандовые поля в Крыму» - волшебство на закате Погрузитесь в атмосферу цветущего Крыма с эксклюзивной фото-прогулкой по лавандовым полям и историческим местам Начало: Г. Севастополь, улица Гоголя, 2 17 000 ₽ за всё до 6 чел. 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 3 часа Конная прогулка к колодцу молодости в Севастополе - уникальный маршрут Исследуйте живописные уголки Кара-Кобской долины на лошади и откройте колодец с живой водой Начало: Пос. Сахарная Головка ул. Космонавта Волкова д. 64 Расписание: Ежедневно с 9:00 до 19:00 3 500 ₽ за человека 🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов Охота за цветами: индивидуальная экскурсия по цветущему Крыму Погрузитесь в красоту цветущего Крыма с индивидуальной экскурсией. Комфортный внедорожник, гид и родниковая вода включены Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме Расписание: Ежедневно по договоренности c февраля по июль 10 000 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Севастополя

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