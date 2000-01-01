Прекрасное настроение, хорошая погода и замечательный день готовит нам великолепное экскурсию ⛳ на гору Ай-Петри!

С невероятной высоты здесь открывается потрясающий вид на Черное море 🌊, Ялту, Алупку, курортные поселки Симеиз, Мисхор, великолепный мыс Ай-Тодор, легендарный замок 🏰 Ласточкино гнездо, а также знаменитые Ай-Петринские зубцы. Зрелище незабываемое.

Мы прогуляемся по плато, сделаем красивые 🤩 фотографии 📸 живописна и сама ялтинская дорога: справа – поэтичные морские пейзажи, слева – причудливые горы ⛰️ и скалы в обрамлении густого вечнозеленого леса. Из окон автобуса Вы увидите бесконечную череду прекрасных ландшафтов, изумительных старинных парков 🌳, величавых дворцов, а также корпуса суперсовременных здравниц и вилл.

Живописная красота Воронцовская парка не оставит Вас равнодушными, прогулявшись по водопадам, сфотографировавшись на озерах, продолжим свой путь к Ласточкиному гнезду.

Далее группа переедет по Нижней Ялтинской дороге к следующему объекту программы маршрута – знаменитому замку Ласточкино Гнездо – эмблеме-символу Крымского полуострова. Здесь Вы сможете полюбоваться архитектурным шедевром со смотровой площадки. Не секрет, что «Ласточка» – вожделенная достопримечательность 🏛️ для большинства туристов, отправляющихся посмотреть популярные экскурсионные объекты Крыма. Не только новички, но и многие бывалые туристы хотят непременно увидеть «Ласточку», сфотографироваться на ее фоне. Вот и у Вас будет 20 минут, чтобы рассмотреть замок – особенно прекрасный в лучах заходящего солнца, сделать фото и купить сувениры 🎁 – на память о Крыме.

Ну и, наконец, конечный пункт маршрута – Ялта – некоронованная столица ⭐️ Крыма. Здесь предусмотрена небольшая обзорная экскурсия, во время которой Вы увидите огромный старый платан – платан Айседоры Дункан, знаменитые Танцующие Фонтаны, изящную Виллу София, Аллею Звезд. После экскурсии 🧭 – время для самостоятельной прогулки. Спускаясь красивым горным амфитеатром к морю, южнобережная красавица-Ялта предстанет перед Вами во всей своей красе. Надо отметить, что ялтинская набережная – самая красивая в Европе. Яркая, нарядная, она способна создать замечательное настроение в любое время суток, но особенно хороша вечером. Сверкая огнями разноцветной вечерней иллюминации, Ялта подарит Вам ощущение настоящего праздника. Здесь же, на набережной можно послушать и посмотреть выступления всевозможных музыкантов и артистов, полюбоваться многочисленными прогулочными теплоходами, роскошными яхтами, белоснежными круизными лайнерами, посетить уютные ресторанчики и кафе, понаблюдать за волшебной игрой многочисленных свето-музыкальных фонтанов...

Возвращение в Севастополь после пребывания в Ялте также подарит Вам немало приятных минут. Вид ночного побережья, вдоль которого вьется дорога, просто потрясающ. Ну, а заключительным подарком на этой экскурсии станет подъем на автобусе 🚌 к Форосской церкви. Знаменитый крымский храм в ночной подсветке неподражаем! А вид ночного Южного Берега Крыма с высоты птичьего полета просто сведет с ума! Фотографии, сделанные на фоне этого крымского чуда, будут очень эффектны!