1 отзыв оставили туристы

  1. Россия
  2. Севастополь
  3. Экскурсии

Фиолент и Балаклава — экскурсия из Севастополя

Познакомиться с самыми яркими местами Юго-Западного Крыма через античные легенды и истории прошлого

5
1 отзыв
Яна
Яна – Гид из Севастополя
Вы узнаете о старинных названиях мыса на Гераклейском полуострове 🏝️, на месте древнего храма услышите миф об Артемиде и предания о свирепых таврах, через «джунгли» выйдете к морскому дракону и осмотрите дивное озеро в Кадыковском карьере.

А в Балаклаве поговорим о путешествиях Одиссея, знаковых сражениях 19-20 вв., британском присутствии и лорде Кардигане.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 700 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Фиолент и Балаклава — экскурсия из Севастополя
Фиолент и Балаклава — экскурсия из Севастополя

Что вас ожидает

Коротко о Севастополе
По пути к Фиоленту и Балаклаве я немного расскажу об основании двухвекового Севастополя, пережившего две обороны. А также о том, как он стал промышленным, культурным, научным центром Юга России и главной базой Черноморского флота.

Визитные карточки Фиолента
Вы увидите скалы Орест и Пилад, сотворенные 150 миллионов лет назад после извержения вулкана, — его застывшую лаву видно до сих пор. Осмотрите один из старейших монастырей и заедете на смотровые площадки, с которых открывается замечательный вид на Черное море 🌊 и мыс Айя. Я покажу место, где предположительно находился древний храм, в котором приносили жертвы воинственные тавры. Также в программе грот Дианы, прогулка 👣 по тайным тропам Фиолента и пляж 🏖️ Баунти. Пройдя через местные джунгли, вы увидите дракона, выглядывающего из морских глубин. И посетите карьер в форме сердца с бирюзовым водоемом — Кадыковский.

История 📖 «Божьей страны»
Изучая мыс на Гераклейском полуострове 🏝️, вы услышите также легенду о греческой богине Артемиде, нравах диких жителей Тавриды и происхождении исторических названий нынешнего Фиолента: Партений, Деликли-Бурун и Святой Георгий. Кроме того, вы познакомитесь с военной историей 📖 места, ведь здесь находилась береговая батарея, участвовавшая в обороне Севастополя.

Балаклава — в интересных деталях
Вы прогуляетесь 👣 по набережной до крепости Чембало, посетите лучшие смотровые площадки и увидите военную батарею Драпушко. Я расскажу о роли Балаклавы в Крымской и Великой Отечественной войнах. Также вы узнаете о строительстве англичанами железной дороги и кораблекрушении «Черного принца» у берегов Балаклавы. Выясните историю 📖 названия набережной и местной Долины смерти. Кроме того, поговорим о появлении здесь первой сестры милосердия Флоренс Найтингейл, лорде Кардигане и ранних упоминаниях о Балаклаве в путешествиях Одиссея.

В результате вы убедитесь в том, насколько Крым прекрасен и как много здесь можно найти сходств с другими странами и городами мира!

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути, за исключением личных трат на еду и напитки, не предвидится.

Начало и место завершения
🚩 на Балаклавском шоссе в Севастополе
Фиолент и Балаклава — экскурсия из Севастополя
Фиолент и Балаклава — экскурсия из Севастополя
Фиолент и Балаклава — экскурсия из Севастополя
Фиолент и Балаклава — экскурсия из Севастополя
Фиолент и Балаклава — экскурсия из Севастополя
Фиолент и Балаклава — экскурсия из Севастополя
Фиолент и Балаклава — экскурсия из Севастополя
Фиолент и Балаклава — экскурсия из Севастополя
Фиолент и Балаклава — экскурсия из Севастополя
Фиолент и Балаклава — экскурсия из Севастополя
Фиолент и Балаклава — экскурсия из Севастополя
Фиолент и Балаклава — экскурсия из Севастополя
Фиолент и Балаклава — экскурсия из Севастополя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Яна
Яна
Меня зовут Яна, и я гид по Крыму и Севастополю. Помогаю превращать отпуска своих гостей в незабываемые путешествия, после которых остается масса впечатлений. Мне нравится знакомиться с новыми людьми и показывать им лучшие места Крымского полуострова. Сколько бы времени вы ни провели в моей компании — час, день или неделю — вы обязательно откроете для себя что-то новое!
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

12 янв 2021
Главное преимущество этой экскурсии в том, что вы сможете насладиться самыми красивыми видами мыса Фиолент и Балаклавы. Яна сама местный житель, и с огромным удовольствием делится самыми захватывающими пейзажами. Экскурсия довольно активная и рассчитана на людей с хорошей физической подготовкой. Однако, Яна по желанию может и упростить маршрут, но тогда вы не увидите самых красот. За экскурсию мы посетили: карьер в виде сердца, Балаклаву с 19 батареей и крепостью Чембало, прошлись по улочкам Балаклавы, на мысе Фиолент мы прошлись по смотровым площадкам, посетили Свято-Троицкий Георгиевский монастырь, спустились к скале Дракон и прошлись до Грота Дианы.

Еще несколько необычных экскурсий в Севастополе

Неизвестный Севастополь
2 500
3 часа
Неизвестный Севастополь
95 отзывов
Исследовать знаковые и скрытые места города на дружеской прогулке
Гордое имя Севастополя
2 600
2.5 часа
Гордое имя Севастополя
65 отзывов
Узнать о военной истории города и увидеть главные достопримечательности
Непарадный Севастополь
3 490
2.5 часа
Непарадный Севастополь
59 отзывов
Увидеть самые интересные места города и услышать о них увлекательные легенды
Бахчисарай – сердце Крымского ханства
3 640
6.5 часов
Бахчисарай – сердце Крымского ханства
52 отзыва
Прикоснуться к атмосфере Востока и познакомиться с историей крымских татар
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
650
8 часов
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
51 отзыв
Покорить вершину Ильяс Кая, загадать желание и устроить пикник на фоне горных пейзажей
Секретные места вулкана Фиолент
5 500
3 часа
Секретные места вулкана Фиолент
40 отзывов
Прокатиться по нетронутым местам Севастополя и запечатлеть их в сердце и на фото