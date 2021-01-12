1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Коротко о Севастополе

По пути к Фиоленту и Балаклаве я немного расскажу об основании двухвекового Севастополя, пережившего две обороны. А также о том, как он стал промышленным, культурным, научным центром Юга России и главной базой Черноморского флота.

Визитные карточки Фиолента

Вы увидите скалы Орест и Пилад, сотворенные 150 миллионов лет назад после извержения вулкана, — его застывшую лаву видно до сих пор. Осмотрите один из старейших монастырей и заедете на смотровые площадки, с которых открывается замечательный вид на Черное море 🌊 и мыс Айя. Я покажу место, где предположительно находился древний храм, в котором приносили жертвы воинственные тавры. Также в программе грот Дианы, прогулка 👣 по тайным тропам Фиолента и пляж 🏖️ Баунти. Пройдя через местные джунгли, вы увидите дракона, выглядывающего из морских глубин. И посетите карьер в форме сердца с бирюзовым водоемом — Кадыковский.

История 📖 «Божьей страны»

Изучая мыс на Гераклейском полуострове 🏝️, вы услышите также легенду о греческой богине Артемиде, нравах диких жителей Тавриды и происхождении исторических названий нынешнего Фиолента: Партений, Деликли-Бурун и Святой Георгий. Кроме того, вы познакомитесь с военной историей 📖 места, ведь здесь находилась береговая батарея, участвовавшая в обороне Севастополя.

Балаклава — в интересных деталях

Вы прогуляетесь 👣 по набережной до крепости Чембало, посетите лучшие смотровые площадки и увидите военную батарею Драпушко. Я расскажу о роли Балаклавы в Крымской и Великой Отечественной войнах. Также вы узнаете о строительстве англичанами железной дороги и кораблекрушении «Черного принца» у берегов Балаклавы. Выясните историю 📖 названия набережной и местной Долины смерти. Кроме того, поговорим о появлении здесь первой сестры милосердия Флоренс Найтингейл, лорде Кардигане и ранних упоминаниях о Балаклаве в путешествиях Одиссея.

В результате вы убедитесь в том, насколько Крым прекрасен и как много здесь можно найти сходств с другими странами и городами мира!

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути, за исключением личных трат на еду и напитки, не предвидится.