Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Что вас ожидает

Гора Ильяс-Кая

Перед храмом Солнца вы подниметесь на вершину скалистого массива, возвышающегося над Ласпинской бухтой и самой южной точкой полуострова, мысом Сарыч. Высота горы Святого Ильи — всего 682 м над у. м., но отсюда вы откроете прекрасные панорамы Байдарской долины, Ай-Петринской яйлы и самой бухты. А я расскажу о находившемся здесь ранее древнегреческом храме и покажу тропы, по которым в Средние века ходили тысячи богомольцев, монахов и паломников.

Активная точка Земли

Затем отправимся к главному объекты программы — круговому комплексу, состоящему из семи каменных пирамид и центрального камня, который считается «излучателем жизненной энергии». Осматривая священный объект, вы услышите разные версии его происхождения и использования. Узнаете, какие тайны окутывают скалы Тышлар, что на сегодняшний день известно о древних жреческих культах в этом месте силы и какие практики здесь выполняют люди, увлеченные различными эзотерическими направлениями.

🧘 Желающие смогут уделить время медитациям, загадать желание или просто попробовать ощутить необычную атмосферу, которую отмечают возле храма Солнца даже скептики.

Организационные детали

Трансфер включен в стоимость.