Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Храм Солнца, или крымский Стоунхендж

Познакомиться с одним из самых мистических мест полуострова и открыть незабываемые панорамы

«Каменный цветок» недалеко от бухты Ласпи вызывал интерес у Аненербе и советских ученых, а ныне — у исследователей аномалий и эзотериков.

Что это — сакральное место мифических цивилизаций для связи с космосом, портал в потусторонние миры, языческий алтарь-святилище, природный аккумулятор энергии и силы? Разберемся в этих волнующих загадках на встрече!
Храм Солнца, или крымский Стоунхендж
Храм Солнца, или крымский Стоунхендж
Храм Солнца, или крымский Стоунхендж
Храм Солнца, или крымский Стоунхендж
Храм Солнца, или крымский Стоунхендж
Храм Солнца, или крымский Стоунхендж
Храм Солнца, или крымский Стоунхендж
Храм Солнца, или крымский Стоунхендж
Храм Солнца, или крымский Стоунхендж
Храм Солнца, или крымский Стоунхендж

Что вас ожидает

Гора Ильяс-Кая

Перед храмом Солнца вы подниметесь на вершину скалистого массива, возвышающегося над Ласпинской бухтой и самой южной точкой полуострова, мысом Сарыч. Высота горы Святого Ильи — всего 682 м над у. м., но отсюда вы откроете прекрасные панорамы Байдарской долины, Ай-Петринской яйлы и самой бухты. А я расскажу о находившемся здесь ранее древнегреческом храме и покажу тропы, по которым в Средние века ходили тысячи богомольцев, монахов и паломников.

Активная точка Земли

Затем отправимся к главному объекты программы — круговому комплексу, состоящему из семи каменных пирамид и центрального камня, который считается «излучателем жизненной энергии». Осматривая священный объект, вы услышите разные версии его происхождения и использования. Узнаете, какие тайны окутывают скалы Тышлар, что на сегодняшний день известно о древних жреческих культах в этом месте силы и какие практики здесь выполняют люди, увлеченные различными эзотерическими направлениями.

🧘 Желающие смогут уделить время медитациям, загадать желание или просто попробовать ощутить необычную атмосферу, которую отмечают возле храма Солнца даже скептики.

Организационные детали

Трансфер включен в стоимость.

Место начала и завершения
у места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Борис
Борис
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Провожу индивидуальные экскурсии по Севастопольской зоне и Южному берегу Крыма. К вашим услугам мой личный автомобиль Hyundai и гостиница. Экскурсиями и походами занимаюсь почти 20 лет. Это сам город с его достопримечательностями и первоклассными бухтами, включая Балаклаву и Херсонес. Это треккинг-маршруты по пещерным городам и монастырям средневековья, Бахчисарай и Чуфут-Кале, Большой каньон Крыма, горный массив Бойка, Мангуп-Кале. Заказывайте, всё будет хорошо!
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