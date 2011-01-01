Маршрут: Бухта Ласпи (см. пл. ) — Форосская церковь ⛪ (см. пл. ) — Ласточкино гнездо (см. пл. ) — Ливадийский дворец — Массандровский дворец — отдых на набережной Ялты.

Церковь Воскресения Христова

Высоко над Форосом на Красной скале, на высоте 427 м над уровнем моря 🌊 стоит церковь Воскресения Христова. Возведена она была в 1892 году в византийском стиле на деньги чайного магната Кузнецова. Построена она в память о событиях 1888 года на станции Борки, где потерпел крушение поезд царской семьи.

Александр III и его близкие остались невредимы, и в честь этого события по всей России шли благодарственные молебны и возводились церкви. Проект храма Воскресения Христова был составлен в формах древнерусской архитектуры академиком Н. М. Чагиным. Для оформления интерьеров были приглашены известные живописцы А. Корзухин и К. Маковский.

Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 развития курорта Симеиз, основание которого относится к началу ХХ века.

Ласточкино гнездо

Во время экскурсии вы полюбуетесь со смотровой площадки нижней южнобережной дороги замком Ласточкино гнездо, всемирно известным памятником архитектуры, построенным по проекту архитектора А. В. Шервуда в 1911-1912гг. для немецкого барона Штейнгеля. Крохотный дворец стоит на одном из выступов мыса Ай-Тодор — отвесной скале Аврора, на краю 40-метрового обрыва.

В 1914 году в замке был открыт ресторан. Миниатюрный замок 🏰 перенес сильное землетрясение 1927 г. В 1970-х годах замок отреставрировали и укрепили бетоном. Сегодня в «Ласточкином гнезде» вновь располагается одноименный ресторан. Знаменитый миниатюрный дворец является своеобразной визитной карточкой Крыма — вид его вдохновляет художников и фотографов, воссоздающих и запечатлевающих романтический пейзаж на фоне моря и скал. Следующим экскурсионным объектом является Ливадийский дворец. Императорские дворцы Южного берега расположены в курортных поселках Ливадия и Массандра.

Императорские дворцы Крыма — это интереснейшие факты из жизни семьи Романовых, знакомство с талантливыми зодчими, с романтическими событиями, а также с некоторыми трагическими моментами российской истории.

Ливадийский дворец-музей

Летняя резиденция последнего российского императора Николая II в Ливадии, небольшом пригороде Ялты, известна на весь мир не только своей чудесной архитектурой, но и богатой историей. В 1860 году удельное ведомство выкупило у семьи Потоцких усадьбу с парком в окрестностях Ялты. Новой хозяйкой этих земель стала супруга Александра II императрица Мария Александровна. Вскоре здесь была построена летняя резиденция императорской семьи. Ливадийское имение стало излюбленным местом отдыха для нескольких поколений Романовых — здесь отдыхали семьи Александра II, Александра III, Николая II.

Ливадийский дворец сооружен в 1910-1911 гг. по проекту архитектора Н. П. Краснова в стиле итальянского Ренессанса. В Ливадийский дворцовый ансамбль, помимо Большого дворца, входят свитский корпус, дворец министра двора барона Фредерикса, дворцовая церковь во имя Воздвижения Честного Креста, построенная в 1872 г., и Итальянский дворик. При осмотре дворца возникает стойкое ощущение эстетической гармонии, настолько органичны все его архитектурные элементы, изысканна и нарядна его наружная отделка.

Дворец отличается роскошью и внутренних интерьеров, причем каждая из 58 комнат неповторима, выполнена в своем, оригинальном, стиле. Внутри дворца посетители знакомятся с бытом царской семьи. Привлекательны своей изящной архитектурой внутренние дворики Большого дворца — Арабский и Итальянский.

Массандровский дворец-музей

Поселок Массандра, расположенный в окрестностях Ялты, известен на весь мир не только своим винзаводом, но и великолепным дворцово-парковым ансамблем. В 1889 году земли в Массандре стали принадлежать российскому императору Александру III. Дворец в стиле эпохи Людовика XIIIвозведен по проекту архитекторов М. Е. Бушара и М. Е. Месмахера, который развил первоначальный замысел в сторону большей декоративности, добавив к средневековым и ренессансным элементам барочные детали. Массандровский дворец напоминает сказочный замок, фасады которого облицованы желтой декоративной плиткой и резными каменными украшениями. Дополняют впечатление от дворца разнообразные садовые скульптуры в придворной части парка.

Любопытна история дворца. Строить его начали в 1881 г. по заказу наследника губернатора — князя С. М. Воронцова, но год спустя князь умер. В 1889 г. Массандровское имение Воронцовых вместе с недостроенным дворцом купили для императора Александра III. Через три года строительство дворца было завершено, но и Александру III пожить в нем не пришлось: в 1894 г. он скончался в Малом Ливадийском. Семья Николая II предпочитала проводить лето в Ливадийском дворце. В Массандру члены августейшей фамилии приезжали для того, чтобы прогуляться 👣 по парку, а во дворце останавливались для непродолжительного дневного отдыха.

Ялта

Экскурсия заканчивается на набережной Ялты, где у вас будет свободное время. Вы сможете погулять по набережной, отдохнуть на пляже, пообедать в одном из многочисленных кафе, посетить вернисаж, аттракционы, мини-фуникулере и прочее. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.