1 отзыв оставили туристы

«Легендарный Севастополь, неприступный для врагов», поётся в одной патриотической песне. «Если Севастополь легендарный, то где же легенды?» — спросите вы. А вот они — на нашей дружеской прогулке 👣 по утреннему городу у моря 🌊. Севастополь начали строить чуть более 230 лет назад. И за это время на его долю выпало столько передряг, что не вместит история 📖 иного государства за несколько веков. Чем больше в городе происходит событий, тем больше о них рассказывают. Истории в этих устных преданиях видоизменяются и обрастают новыми деталями и подробностями, а иногда трансформируются в нечто совершенно невероятное.

Так возникают легенды. Свои легенды есть у каждой севастопольской улицы, каждого памятника, каждого популярного места. Самые интересные из них вы услышите на нашей прогулке. Какие-то станут для вас настоящим открытием, некоторые покажутся похожими на правду. В иные — верится с трудом. Одни заставят вас улыбнуться. А от других ваши глаза намокнут от соленого морского ветра. Так или иначе скучно вам не будет!

А в Севастополе и не бывает скучно!