1 отзыв оставили туристы

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Инста-прогулка «Легенды города С»

5
1 отзыв
Катерина К.
Катерина К. – Гид из Севастополя
Вы отправитесь исследовать непарадные дворики Севастополя.

Здесь балконы увиты диким виноградом, а на тонких верёвках сушится одежда.

На нашем пути встретится копия греческого храма и улочки а-ля парижский Монмартр.

Мы с высоты увидим, как могуч российский флот.

Я расскажу о знаменитых кафе и тайных уголках города, сделаю для вас фотографии 📸 в самых красивых 🤩 местах.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 300 ₽ за экскурсию

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Инста-прогулка «Легенды города С»
Инста-прогулка «Легенды города С»
«Легендарный Севастополь, неприступный для врагов», поётся в одной патриотической песне. «Если Севастополь легендарный, то где же легенды?» — спросите вы. А вот они — на нашей дружеской прогулке 👣 по утреннему городу у моря 🌊. Севастополь начали строить чуть более 230 лет назад. И за это время на его долю выпало столько передряг, что не вместит история 📖 иного государства за несколько веков. Чем больше в городе происходит событий, тем больше о них рассказывают. Истории в этих устных преданиях видоизменяются и обрастают новыми деталями и подробностями, а иногда трансформируются в нечто совершенно невероятное.
Так возникают легенды. Свои легенды есть у каждой севастопольской улицы, каждого памятника, каждого популярного места. Самые интересные из них вы услышите на нашей прогулке. Какие-то станут для вас настоящим открытием, некоторые покажутся похожими на правду. В иные — верится с трудом. Одни заставят вас улыбнуться. А от других ваши глаза намокнут от соленого морского ветра. Так или иначе скучно вам не будет!
А в Севастополе и не бывает скучно!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 г. Севастополь, площадь Ушакова
Инста-прогулка «Легенды города С»
Инста-прогулка «Легенды города С»
Инста-прогулка «Легенды города С»
Инста-прогулка «Легенды города С»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Катерина К.
Катерина К.
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