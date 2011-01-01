Екатерина проводит ещё 6 экскурсий

Красоты Севастополя из окна автомобиля Нашу вдохновляющую авто-прогулку 👣 я дополню интересными фактами о природе края, а также кратко расскажу о каждой достопримечательности 🏛️, которая встретится на пути. Поездка охватит следующие места:
Торопову дачу — живописную локацию, где привыкли отдыхать севастопольцы. Здесь вы прогуляетесь 👣 вдоль озера и чуть подробнее узнаете о климате и особенностях региона Байдарская долина.
Немецкое военное кладбище, интересное своими памятниками и историей 📖 появления.
Чернореченское водохранилище, которое точно впечатлит своим масштабом! Я расскажу, как появился самый крупный пресный водоём в Крыме, а вы сделаете памятные фотокарточки на его фоне.
Римскую дорогу, или Календскую тропу, сохранившуюся лишь небольшими участками, тем не менее очень любопытную. Куда тропа вела и что с чем соединяла, была ли стратегически важным объектом или капризом влиятельных людей — я расскажу на прогулке 👣.
Каньон Узунджа — петляющую долину, по дну которой бежит чистейшая речка. Место славится своей красотой и собирает путешественников-энтузиастов, чтобы предстать перед ними во всём своём нерукотворном очаровании. По желанию здесь можно прокатиться на лошадях.
Тайное горное озеро, где вы отдохнёте от полученных впечатлений и наберётесь сил, искупавшись в его бодрящих водах.
Между локациями вас ждёт сытный обед крымскими чебуреками и янтыками со сказочным видом на горы!
Организационные детали
В стоимость экскурсии 🧭 не включено: катание на лошадях и перекус чебуреками и янтыками
Возможное время начала экскурсии 🧭 — 10:00, 14:00
Начало и место завершения
🚩 Ул. Большая Морская дом 3
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Катерина. Я дипломированный гид-экскурсовод по Крыму (в документах), а в жизни — я девушка, которая любит Крым больше всего на свете, и не устает делиться этой любовью с другими. Однажды я променяла все на город-герой Севастополь. И не прогадала. В награду он подарил мне меня. Не устаю благодарить жизнь за то, что однажды оказалась здесь.