Коса Беляус - "Крымские Мальдивы", белые песочные пляжи. Полуостров Тарханкут. Большой и Малый Атлеш, купание в "Чаше любви", морская прогулка 👣 на экскурсионном катере вдоль полуострова, Джангуль, Архитектура "Мыслитель"

Тарханкут – полуостров на полуострове! Самый западный уголок Крыма является до конца непокоренной территорией. Добраться сюда не так-то просто, но тех, кто проявит решимость, ждет необыкновенный сюрприз – возможность побыть с природой наедине. Море 🌊, скалы, дикая растительность, прозрачная вода, тишина и свежий ветер, что еще нужно для истинного любителя путешествий!

Лазурное море, живописные, глубоко врезающиеся в море скалы, бескрайние степи…

Мыс Тарханкут иногда называют бриллиантом Крымского полуострова. Пафосное на первый взгляд сравнение очень точно характеризует эту местность. Неиспорченные цивилизацией просторы поражают каждого вступившего в их пределы гостя девственной чистотой и красотой.

Тарханкут расположен в районе Евпатории и Черноморска. Одним из плюсов является его удаленность от популярных туристических маршрутов, но в этом же и определенная сложность. Не зря до Октябрьской революции Тарханкут называли крымской «Камчаткой». В западную окраину полуострова путь нелегок, однако наличие большого количества автомашин в летний сезон позволяет решить сложности транспортировки.

Первый пункт назначения – село Оленевка. Летом сюда ходят автобусы из Черноморского, Евпатории и Симферополя. Чтобы попасть из Оленевки на лазурные берега Тарханкута, нужно проехать 9 километров на собственном или наемном транспорте на юго-запад, а затем на восток вдоль моря по грунтовой дороге. Можно, конечно, добраться и пешком. Правда, выдержать маршрут в 5 километров через степь не каждому под силу.

Итак, лучший спутник туриста отправляющегося покорять Тарханкут – автомобиль, и желательно внедорожник. Выехав из Оленевки на машине, через 15 минут вы попадете на мыс Атлеш. Это заповедное урочище юго-восточной части полуострова Тарханкут, подразделяется на две части: Большой и Малый Атлеш. В 1968-м году урочище и прилегающий к нему участок степи объявлены заповедными.

Слово «Атлеш» происходит от персидского слова атеш – огонь. Название это очевидно связано с тем, что с давних времен на обрывистых скалах раскладывали костры, которые в ненастную погоду и в ночное время были своеобразными маяками. Еще с античных времен бухты Атлеша служили укрытием для пиратов и контрабандистов.

Встречаются здесь и отделившиеся от берега глыбы. Если подключить воображение, в их очертаниях можно увидеть всевозможные образы. Например, одна из причудливых скал очень похожа на Черепаху. В самом конце западной части Большого Атлеша в море выступает скала, в которой волнами пробита громадная Арка. Недалеко от Арки обрывается в море лестница, которую в давние времена вырубили неизвестные создатели, возможно пираты! Именно по ней спускалась к лодке ⚓ главная героиня кинофильма «Тамань», снятого по повести М. Ю. Лермонтова. Недалеко от Арки есть живописный грот. В этом месте снимались эпизоды фильмов «Человек-амфибия» и «Пираты XX века».

Между мысами Большой и Малый Атлеш раскинулся трехкилометровый обрыв, состоящий из ноздреватых известняков. Вообще Тарханкут поражает разнообразием цветов и оттенков камня. Встречаются обрывы желтого, охристого, молочного цветов. В зависимости от освещения меняются оттенки. Особенно красивы Атлешские закаты и рассветы.

На Малом Атлеше поражает воображение исполинский 98-метровый туннель, пробитый волнами в толще мыса. Высота прохода 8, 51 метра, толщина свода – около 10, 7 метров. Путешествие по туннелю захватывает дух. Что чувствует человек, оказавшийся в этом мистическом месте, отражает эпизод фильма «Пираты XX века. Если помните, главный герой проходит по этому туннелю, чтобы попасть на пиратский остров 🏝️. В стародавние времена местные рыбаки пробили в проходе продушину, чтобы пойманную рыбу 🐟 не таскать по крутой и опасной лестнице наверх. Лодки с рыбой въезжали в туннель, улов сваливался в большие корзины, которые посредством ворота с легкостью вытягивались сквозь продушину к поверхности земли. Сквозной колодец на поверхности земли можно увидеть, проплывая по самому туннелю. Увлекательное путешествие лучше совершить на катере, можно и на надувном матрасе либо вплавь.

Рядом с входом в туннель находится самая низкая в Крыму 150-метровая пещера. Вход в нее на 10 метров ниже уровня моря. Пещера заканчивается небольшим залом с миниатюрным песчаным пляжем. Правда, посещать это укромное местечко можно исключительно в тихую погоду.

И, несомненно, самое романтичное место на Тарханкуте – «Чаша любви». Это скальный бассейн, напоминающий формой сердце, окружен со всех сторон каменными глыбами. Глубина здесь достигает 6 метров. С морем «Чаша» соединена небольшим подводным туннелем. Кстати, Ихтиандр именно по нему добирался в дом своего отца.

Такое сказочное место не могло не обрасти мистическими приметами и обрядами. Существует местная традиция: прежде чем пожениться молодые люди проверяют свои отношения на прочность. Для этого, нужно держась за руки вместе прыгнуть в Чашу любви. Если руки под водой разомкнутся, значит брачные узы не будут прочными. Если нет – союз будет крепким!

Еще одна ценная грань Тарханкута – это место кладезь для палеонтологов. Однажды в местном известняке ученые обнаружили отпечаток ископаемой рыбы, обитавшей в доисторическом прошлом. Длина ее – более 1 метра. Не менее уникальна еще одна находка – колония ископаемых онколитов, размеры которых в диаметре достигают более 40 сантиметров.

Крымский Тибет

Одно из самых загадочных уголков Тарханкута – Джангуль. Среди бескрайних степей Западного Крыма, словно мираж возникает призрачное урочище. 8-ми километровое оползневое образование по энергетике приравнивают к Тибету. И правда, его дикая красота, рожденная в результате доисторического землетрясения, зачаровывает странников. Сказка под названием Джангуль, наполнена птичьими трелями, изобилует прекрасными бухтами, гротами, песчаными пляжами и множеством маленьких ущелий. Тысячи лет назад гигантские участки скальной породы отклонились от берега, сползли вниз, да так и застыли у самого моря, обрастая травой и кустарниками. Хаотические нагромождения оползневых известняковых глыб можно хорошо разглядеть проезжая вдоль берега на машине. Фантастичность местности придают останки корабля, торчащие рядом со скалой Крокодил.

В феврале 2005-го года у Джангульского оползневого массива в 30-ти метрах от берега налетел на скалы и сел на мель российский сухогруз «Сириус», который следовал по маршруту из Ейска в Турцию. В результате крушения корабль получил пробоины, было затоплено машинное отделение и трюмы. Никто из экипажа не пострадал. Однако, в связи с серьезностью полученных повреждений, спасти судно не удалось. Его частично разобрали, а кормовая часть осталась на месте крушения, став мистической декорацией и еще одной местной достопримечательностью 🏛️ местом паломничества странников являются бухты «Большой и малый Кастель», расположившиеся неподалеку от побережья Джангуль. Летом в балке зеленеет трава и можно предположить, что к самой поверхности земли выходят водоносные подземные слои. Здесь сохранились реликтовые кустарниковые заросли и животные исчезнувшей лесостепи. Местность дышит девственной стариной. Когда-то в этих местах обитали древние греки. Примерно с V века до н. э. в удобной бухте Большого Кастеля существовало поселение, жители которого занимались рыболовством и морской торговлей. Сохранились останки городища, которые по масштабам невелики, поэтому его иногда называют усадьбой.

Около живописных скал Атлеша, снималось несколько советских фильмов - "Человек - Амфибия", "Пираты ХХ века", "Люди и дельфины"

Великолепие Тарханкута никого не оставит равнодушным! Чтобы проникнуться духом местности, необходимо собственными глазами увидеть и оценить его красоты. Поэтому, не раздумывая, отправляйтесь в путь. Приключения вам обеспечены!