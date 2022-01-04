Новый Год в Крыму. Балаклава и Севастополь. Активный тур

Новый год в Крыму - лучшее, что может случиться с вами этой зимой! Многие думают, что на полуостров разумнее приезжать

5
3 отзыва
Новый год в Крыму – лучшее, что может случиться с вами этой зимой! Многие думают, что на полуостров разумнее приезжать знойным летом, но это не так – крымские просторы поражают красотой круглогодично. Более того, привычные достопримечательности в это время можно увидеть под необычным углом.
Новый Год в Крыму. Балаклава и Севастополь. Активный тур
Новый Год в Крыму. Балаклава и Севастополь. Активный тур
Новый Год в Крыму. Балаклава и Севастополь. Активный тур
Новый Год в Крыму. Балаклава и Севастополь. Активный тур
Новый Год в Крыму. Балаклава и Севастополь. Активный тур
Новый Год в Крыму. Балаклава и Севастополь. Активный тур
Новый Год в Крыму. Балаклава и Севастополь. Активный тур
Новый Год в Крыму. Балаклава и Севастополь. Активный тур
Новый Год в Крыму. Балаклава и Севастополь. Активный тур
Новый Год в Крыму. Балаклава и Севастополь. Активный тур
Новый Год в Крыму. Балаклава и Севастополь. Активный тур
Новый Год в Крыму. Балаклава и Севастополь. Активный тур
Новый Год в Крыму. Балаклава и Севастополь. Активный тур
Ближайшие даты:
28
дек

Что вас ожидает 🤩

Зимнее море
Зимнее море
Оно покорит нас своей красотой и мощью
Ханский дворец
Ханский дворец
Посетим единственный образец дворцовых построек крымских татар
Мыс Фиолент
Мыс Фиолент
Побываем в месте, появившемся в результате деятельности древнего вулкана
Балаклава
Балаклава
Прогуляемся по этому удивительному поселку и узнаем много нового
Пещерные города
Пещерные города
Восхитимся красотой и простотой этих древних построек

Описание

Зима в Крыму – мягкая, нежная, обволакивающая невесомым белоснежным покрывалом. Также, как и летом, на полуострове можно посетить пещерные города, особенно молчаливые в это время, роскошные старинные дворцы, утопающие в вечно зеленой хвое, совершить треккинг по аскетичным монастырям, грозным крепостям и прекрасным крымским пляжам. Крым без рюкзаков – это прогулка к старинной крепости Инкерман, посещение Ханского дворца и походы налегке по горным хребтам, откуда отлично видны уснувшие до поры лагуны.

Новогодний тур в Крым подарит туристам яркие эмоции и множество новых впечатлений. В любом случае, этот Новый год вы будете долго помнить!

Программа тура по дням

1 день
Встреча, пещерный монастырь Инкерман, крепость Каламита

11:30 Инструктор встречает группу на железнодорожном вокзале в г. Симферополь (возле новогодней ёлки, напротив жд вокзала).

12:00 Сбор группы в аэропорту г. Симферополь (возле красной стеллы "Крым начинается здесь").

Переезд на автобусе в г. Севастополь (2 часа).

Новогодний поход в Крым начинается из города Симферополь, далее на автобусе группа проследует до Севастополя.

Но в пути скучно не будет – по дороге нам встретится удивительный, скальный монастырь Инкерман и древняя крепость Каламита.

Свято-Климентовский пещерный скит – легендарное место Крыма.

Даже летом здесь не бывает суеты и толп, а зимой – это идеальная площадка для созерцания природы. 

Легенда гласит, что когда-то римский епископ Климент стал неугоден императору Траяну, поскольку опальный священник по мере возможностей спасал христиан от каторжного труда и даже силой молитвы явил прихожанам источник целебной воды.

Какое наказание постигло святого и где хранятся его мощи, вы узнаете у инструктора на экскурсии.

Практически все кельи монастыря расположены в скале – на поверхности только Троицкая церковь, кстати, действующая.

Треккинг без рюкзаков в Крыму также включает посещение крепости Каламиты – отголоска давно исчезнувшего княжества Феодоро.

Её периодически завоевывали чужеземцы, поэтому до нынешних времен цитадель дошла фрагментарно.

Неспешный треккинг среди развалин принесёт несказанное удовольствие, ведь воздух здесь отменный, а виды – завораживающие.

Среди звенящей тишины гостям Крыма – участникам похода, с трудом верится, что когда-то здесь процветала активная торговля, заключались сделки, бурлила жизнь.

Сейчас в этих горах навсегда поселилась размеренность вечности.

Активная часть тура: 2,4 км пешком, перепад высот 20-70 м, продолжительность треккинга – 2 часа.

Встреча, пещерный монастырь Инкерман, крепость КаламитаВстреча, пещерный монастырь Инкерман, крепость КаламитаВстреча, пещерный монастырь Инкерман, крепость КаламитаВстреча, пещерный монастырь Инкерман, крепость Каламита
2 день
Ханский дворец, скальный Свято-Успенский монастырь, пещерный город Чуфут-Кале

Поход по Крыму без рюкзаков на второй день включает посещение великолепного Ханского дворца в Бахчисарае, скального Свято-Успенского монастыря и удивительного пещерного города Чуфут-Кале.

Новогодний треккинг сегодня продлится не один час, но время пролетит незаметно.

Ханский дворец (Хан-Сарай) прославился тем, что стал единственным образцом дворцовых построек крымских татар.

В нём проживали целые поколения величественных ханов Крыма – даже сейчас сооружение внушает благоговейный трепет.

Нарядные узоры, стройные минареты, черепичные крыши – все это выглядит одновременно по-домашнему и роскошно.

Здесь же, в укромном алькове, называемом гарем (от слова «харам» – запрет), проживали благоверные каждого великого хана.

В рамках второго дня тура мы также посетим Кырк-Ер (по-другому пещерный город называют Чуфут-Кале).

Треккинг по территории родового имения великолепной Джанике принесет истинное удовольствие даже тем, кто равнодушен к историческим казусам.

В крепости можно увидеть хорошо сохранившуюся усыпальницу крымской принцессы, фортификационные сооружения, десятки пещер, а также необычные молитвенные дома – кенасы.

Но главное – гуляя по улочкам древнего города, мы почувствует завораживающую атмосферу средневековья.

По пути в Чуфут-Кале, посетим скальный Успенский монастырь.

Белокаменное здание, вросшее в высокую, монолитную скалу, потрясает воображение с первых секунд.

Возраст обители до сих пор не установлен, но одно известно точно – в здешнем воздухе ощутимо витают светлые призраки прошлых веков.

А со стены на посетителей задумчиво взирает огромный, каменный ангел.

Активная часть тура: 9,8 км пешком, перепад высот 270-460 м, продолжительность треккинга – 7 часов.

Ханский дворец, скальный Свято-Успенский монастырь, пещерный город Чуфут-КалеХанский дворец, скальный Свято-Успенский монастырь, пещерный город Чуфут-КалеХанский дворец, скальный Свято-Успенский монастырь, пещерный город Чуфут-КалеХанский дворец, скальный Свято-Успенский монастырь, пещерный город Чуфут-Кале
3 день
Балаклава и вечнозеленое урочище Инжир

Треккинг в Крым на Новый год продолжается, сегодня нас ожидает чарующее урочище Аязьма.

Если и есть рай на земле – то он точно находится здесь!

Новогодний Крым полон завораживающих локаций: пляж Инжир – не исключение.

Ошибочно думать, что он прекрасен только в теплые летние деньки.

 Зимой лазурная вода никуда не исчезает, наоборот, её оттенок становится еще более пронзительным и приятным глазу.

В многочисленных бухточках произрастают сосновые и можжевеловые рощи, покрытые снежным хлопком и источающие упоительный, головокружительный аромат.

Отдохнуть в уютном уголке перед дальнейшим треккингом – дорогого стоит!

Пообедав на берегу одной из бухт, по тропе обратно возвращаемся в Балаклаву.

По дороге увидим Чембало – генуэзскую крепость, чье название переводится, как клавесин.

Чем именно цитадель напоминала итальянцам этот музыкальный инструмент, покрыто густым мраком неизвестности.

Газарская крепость Чембало – одно из наиболее известных фортификационных сооружений Крыма.

В своё время цитадель служила и турецким гарнизоном, и прекрасным обзорным пунктом, и многолюдным поселением.

За период треккинг-тура мы подробно рассмотрим все здания донжона.

Активная часть тура по Крыму: 12,7 км пешком, перепад высот 30-360-20-360-30 м, продолжительность треккинга – 6-7 часов.

Балаклава и вечнозеленое урочище ИнжирБалаклава и вечнозеленое урочище ИнжирБалаклава и вечнозеленое урочище ИнжирБалаклава и вечнозеленое урочище Инжир
4 день
Хребет Каланых-Кая (Крыло Дракона), таинственный Храм Солнца

Чем еще способен удивить новогодний поход по Крыму?

Сегодня мы посетим хребет Каланых-Кая.

Вы думаете, драконы давно вымерли? 

Возможно, но они точно оставили по себе каменные изваяния.

Например, узкий хребет, на который мы поднимемся, как две капли воды похож на когтистое крыло ящера.

На перешейке имеется площадка, забравшись на которую можно увидеть больше, чем другие.

После подъема, перед туристами откроется настоящий новогодний подарок – отсюда отлично видны вольготно раскинувшиеся близлежащие бухты, горы и поселки Крыма.

Будучи на вершине хребта, внимательные путешественники заметят гору Ильяс-Кая.

Аккурат возле неё находится храм Солнца. 

Это пресловутое крымское место силы, где расположен алтарный камень, наделенный волшебными свойствами.

Можно сказать, он – изюминка новогоднего похода, поскольку, по слухам, исполняет самые заветные желания.

Главное, прийти сюда с чистыми помыслами.

Активная часть тура: 15,9 км пешком, перепад высот 310-540 м, продолжительность треккинга – 6-7 часов.

Вечером будет празднование Нового Года! 

Туристы вместе с инструктором идут в кафе.

У инструктора на вечер припасены для группы бодрые игры и конкурсы.

Хребет Каланых-Кая (Крыло Дракона), таинственный Храм СолнцаХребет Каланых-Кая (Крыло Дракона), таинственный Храм СолнцаХребет Каланых-Кая (Крыло Дракона), таинственный Храм СолнцаХребет Каланых-Кая (Крыло Дракона), таинственный Храм Солнца
5 день
Бухты тигрового мыса Фиолент

Вы никогда не бывали на настоящем вулкане?

Если нет, новогодний поход по Крыму предоставит эту уникальную возможность.

Гвоздь сегодняшней программы – мыс Фиолент.

Это мистическое место, появившиеся в результате деятельности древнего вулкана, щедро разливавшего здесь лаву около 160 млн лет тому назад.

Береговая линия мыса сильно изрезана, что позволяет образовываться небольшим лагунам – весьма живописным и восхитительным.

Зимой здесь так приятно находиться, предаваясь отдыху и неге.

Новогодний поход приведет нас, помимо восхитительных бухт, припорошенных снежком, к рукотворному чуду – пещерам, в которых некогда проживали монахи, а сейчас гуляет лишь угрюмый ветер.

Любители фотографироваться будут приятно удивлены, поскольку снимки здесь получаются просто обворожительные, особенно на закате.

Активная часть тура: 6,1 км пешком, перепад высот 140-30-140 м, продолжительность треккинга – 5-6 часов.

Бухты тигрового мыса ФиолентБухты тигрового мыса ФиолентБухты тигрового мыса ФиолентБухты тигрового мыса Фиолент
6 день
Смотровая площадка над Балаклавой, 19-я береговая батарея, отъезд

В заключительный день новогоднего похода пойдем на одну из самых эффектных смотровых площадок в этих окрестностях!

Поднимемся на мыс Балаклавский, чтобы с высоты птичьего полета полюбоватся на мыс Айя, Золотой пляж и бескрайнее Черное море.

Здесь же посмотрим сооружения 19-й морской батареи.

Это место всегда привлекает детишек возможностью полазить по лестницам и заглянуть в старинные помещения.

Активная часть тура: 5,8 км пешком, перепад высот 10-260 м, продолжительность треккинга – 2,5 часа.

Новогодний треккинг подошел к концу, вскоре туристы разъедутся по домам, но воспоминания – единственное, что навсегда остаётся с нами: каждый поход на гору, любой встреченный сугроб, изящный изгиб капители или кладка монастырского балкона будут нанизаны на тончайшую нить памяти и надежно спрятаны в семейную копилку.

Это и есть жизнь!

Переезд на микроавтобусе в г. Симферополь.

15:00 – 15:30 Прибытие в аэропорт и на железнодорожный вокзал г. Симферополь.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменен.

Смотровая площадка над Балаклавой, 19-я береговая батарея, отъездСмотровая площадка над Балаклавой, 19-я береговая батарея, отъездСмотровая площадка над Балаклавой, 19-я береговая батарея, отъездСмотровая площадка над Балаклавой, 19-я береговая батарея, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в г. Балаклава (район Севастополя) в гостинице "Фордевинд" или гостинице такого же класса: двух-, трёхместные номера комфорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в г. Балаклава (район Севастополя) в гостинице "Фордевинд" или гостинице аналогичного класса: двух-, трехместные номера Комфорт
  • Трехразовое питание. Готовые завтраки (день 2-6) и ужины (день 1-5) подаются в кафе по комплексному меню (меню не индивидуальное!), обед (день 2-6) сухой паёк днем в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Входные билеты в Ханский дворец, скальный Свято-Успенский монастырь, пещерный город Чуфут-Кале, пещерный город Эски-Кермен
  • Групповая аптечка
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обед во время трансфера в 1-й день)
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 7 000 руб. за весь период отдыха
  • Новогодний ужин ~ 1 200 –2 500 руб. На Новогодний ужин группа идет в кафе или туристы совместно с инструктором покупают продукты и вместе готовят новогодний ужин
  • Страховка (не обязательно)
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В Крыму на Новый Год температура воздуха колеблется в пределах от 0… до +12С.

Удобный комплект одежды для треккинга по Крыму в это время: треккинговые ботинки (не утепленные), кальсоны (нижняя часть термобелья), штаны для ходьбы (не утепленные), футболка, флиска, жилетка, куртка на температуру +8… +12С.
В зависимости от погоды, приходится раздеваться или одеваться на маршруте. Куртку часто носим в рюкзаке, поэтому рюкзак берите объемом 25-35 л.

  • Шапка, перчатки
  • Куртка с капюшоном на температуру +8… +12С
  • Флиска (2 шт). Одна флиска для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице
  • Футболка с коротким рукавом
  • Ходовые штаны не утепленные
  • Жилетка пуховая или с синтетическим утеплителем
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор
  • Нижнее белье
  • Носки
  • Термобелье
  • Бафф. Удобно использовать зимой вместо шарфа, в котором в это время слишком жарко
  • Купальник (для сауны и бассейнов)
  • Треккинговые ботинки не утепленные или кроссовки с толстой подошвой
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице)
  • Непромокаемая одежда или дождевик
  • Трекинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка
  • Фотоаппарат / видеокамера
  • Портативное зарядное устройство Power Bank для подзарядки мобильного телефона (не обязательно)
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва)
  • Туалетная бумага (пригодится днем в горах)
  • Влажные салфетки
  • Расческа
  • Солнцезащитные очки
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
  • Нитка, иголка
  • Рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). Берите рюкзак побольше объемом! Во время ходьбы часто приходится снимать куртку или жилетку и класть их в рюкзак. Также в рюкзаке всегда находится термос, кружка и общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм)
  • Подпопник
  • Термос (объем 0,5-0,75 л на человека) и не бьющаяся кружка (если термос у вас без удобной кружки для питья)
  • Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте)
  • Фонарик. Зимой темнеет рано. Если мы захотим провести вечер на море, то пригодится фонарик
  • Сушилки для обуви
  • Индивидуальная аптечка
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Сведения о месте отдыха

Район путешествия: РФ, Республика Крым, г. Севастополь.
Старт маршрута: г. Симферополь (аэропорт, железнодорожный вокзал) в 12:00 МСК.
Финиш маршрута: г. Симферополь (аэропорт, железнодорожный вокзал) в 15:30 МСК.
В Симферополе можно переночевать в хостеле «Like Hostel» или квартире, арендованной на сайте «Авито».
Часовой пояс: московское время.
Денежная единица: российский рубль.

Общая информация по маршруту.
Тип отдыха: проживание в гостинице, прогулки налегке.
Проживание: гостиница.
Питание: трехразовое. Завтрак и ужин в кафе, обед – сухой паек днем.
Маршрут проходит на высоте: 10-540 м.
Протяженность маршрута: 52,7 км.
Ограничение по возрасту: от 6 до 60 лет.
Мобильная связь по маршруту (МТС, Билайн, Мегафон) постоянно. Связи Теле2 нет.
Инфраструктура. В г. Севастополь есть продуктовые магазины, кафе, аптека, отделение почты, банкоматы.

Предусмотрены ли скидки в туре?

Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.

Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».

Видео скидка – 5%.
Умеете делать интересные и динамичные ролики? Смонтируйте красивый ролик после похода продолжительностью 5-7 минут получите скидку! Скидка обсуждается с менеджером до начала тура, для примера турист предоставляет свои видеоролики.

Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
4 янв 2022
Очень насыщенная программа! Море впечатлений всего за 6 дней. Собраны интересные локации доступные среднему туристу. Крым прекрасен!
Л
19 июня 2022
Заказывала через Большую Страну (не в первый раз). Везде хорошее сопровождение, не оставляют наедине с вопросами, если они возникают, вся необходимая информация предоставляется
М
6 июня 2022
Спасибо принимающей стороне и отдельное спасибо Андрею Семибратову за отличный тур.

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