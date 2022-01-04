Новый год в Крыму – лучшее, что может случиться с вами этой зимой! Многие думают, что на полуостров разумнее приезжать знойным летом, но это не так – крымские просторы поражают красотой круглогодично. Более того, привычные достопримечательности в это время можно увидеть под необычным углом.

Восхитимся красотой и простотой этих древних построек

Прогуляемся по этому удивительному поселку и узнаем много нового

Побываем в месте, появившемся в результате деятельности древнего вулкана

Оно покорит нас своей красотой и мощью

Новогодний тур в Крым подарит туристам яркие эмоции и множество новых впечатлений. В любом случае, этот Новый год вы будете долго помнить!

Зима в Крыму – мягкая, нежная, обволакивающая невесомым белоснежным покрывалом. Также, как и летом, на полуострове можно посетить пещерные города, особенно молчаливые в это время, роскошные старинные дворцы, утопающие в вечно зеленой хвое, совершить треккинг по аскетичным монастырям, грозным крепостям и прекрасным крымским пляжам. Крым без рюкзаков – это прогулка к старинной крепости Инкерман, посещение Ханского дворца и походы налегке по горным хребтам, откуда отлично видны уснувшие до поры лагуны.

Программа тура по дням

1 день Встреча, пещерный монастырь Инкерман, крепость Каламита

11:30 Инструктор встречает группу на железнодорожном вокзале в г. Симферополь (возле новогодней ёлки, напротив жд вокзала). 12:00 Сбор группы в аэропорту г. Симферополь (возле красной стеллы "Крым начинается здесь"). Переезд на автобусе в г. Севастополь (2 часа). Новогодний поход в Крым начинается из города Симферополь, далее на автобусе группа проследует до Севастополя. Но в пути скучно не будет – по дороге нам встретится удивительный, скальный монастырь Инкерман и древняя крепость Каламита. Свято-Климентовский пещерный скит – легендарное место Крыма. Даже летом здесь не бывает суеты и толп, а зимой – это идеальная площадка для созерцания природы. Легенда гласит, что когда-то римский епископ Климент стал неугоден императору Траяну, поскольку опальный священник по мере возможностей спасал христиан от каторжного труда и даже силой молитвы явил прихожанам источник целебной воды. Какое наказание постигло святого и где хранятся его мощи, вы узнаете у инструктора на экскурсии. Практически все кельи монастыря расположены в скале – на поверхности только Троицкая церковь, кстати, действующая. Треккинг без рюкзаков в Крыму также включает посещение крепости Каламиты – отголоска давно исчезнувшего княжества Феодоро. Её периодически завоевывали чужеземцы, поэтому до нынешних времен цитадель дошла фрагментарно. Неспешный треккинг среди развалин принесёт несказанное удовольствие, ведь воздух здесь отменный, а виды – завораживающие. Среди звенящей тишины гостям Крыма – участникам похода, с трудом верится, что когда-то здесь процветала активная торговля, заключались сделки, бурлила жизнь. Сейчас в этих горах навсегда поселилась размеренность вечности. Активная часть тура: 2,4 км пешком, перепад высот 20-70 м, продолжительность треккинга – 2 часа.

2 день Ханский дворец, скальный Свято-Успенский монастырь, пещерный город Чуфут-Кале

Поход по Крыму без рюкзаков на второй день включает посещение великолепного Ханского дворца в Бахчисарае, скального Свято-Успенского монастыря и удивительного пещерного города Чуфут-Кале. Новогодний треккинг сегодня продлится не один час, но время пролетит незаметно. Ханский дворец (Хан-Сарай) прославился тем, что стал единственным образцом дворцовых построек крымских татар. В нём проживали целые поколения величественных ханов Крыма – даже сейчас сооружение внушает благоговейный трепет. Нарядные узоры, стройные минареты, черепичные крыши – все это выглядит одновременно по-домашнему и роскошно. Здесь же, в укромном алькове, называемом гарем (от слова «харам» – запрет), проживали благоверные каждого великого хана. В рамках второго дня тура мы также посетим Кырк-Ер (по-другому пещерный город называют Чуфут-Кале). Треккинг по территории родового имения великолепной Джанике принесет истинное удовольствие даже тем, кто равнодушен к историческим казусам. В крепости можно увидеть хорошо сохранившуюся усыпальницу крымской принцессы, фортификационные сооружения, десятки пещер, а также необычные молитвенные дома – кенасы. Но главное – гуляя по улочкам древнего города, мы почувствует завораживающую атмосферу средневековья. По пути в Чуфут-Кале, посетим скальный Успенский монастырь. Белокаменное здание, вросшее в высокую, монолитную скалу, потрясает воображение с первых секунд. Возраст обители до сих пор не установлен, но одно известно точно – в здешнем воздухе ощутимо витают светлые призраки прошлых веков. А со стены на посетителей задумчиво взирает огромный, каменный ангел. Активная часть тура: 9,8 км пешком, перепад высот 270-460 м, продолжительность треккинга – 7 часов.

3 день Балаклава и вечнозеленое урочище Инжир

Треккинг в Крым на Новый год продолжается, сегодня нас ожидает чарующее урочище Аязьма. Если и есть рай на земле – то он точно находится здесь! Новогодний Крым полон завораживающих локаций: пляж Инжир – не исключение. Ошибочно думать, что он прекрасен только в теплые летние деньки. Зимой лазурная вода никуда не исчезает, наоборот, её оттенок становится еще более пронзительным и приятным глазу. В многочисленных бухточках произрастают сосновые и можжевеловые рощи, покрытые снежным хлопком и источающие упоительный, головокружительный аромат. Отдохнуть в уютном уголке перед дальнейшим треккингом – дорогого стоит! Пообедав на берегу одной из бухт, по тропе обратно возвращаемся в Балаклаву. По дороге увидим Чембало – генуэзскую крепость, чье название переводится, как клавесин. Чем именно цитадель напоминала итальянцам этот музыкальный инструмент, покрыто густым мраком неизвестности. Газарская крепость Чембало – одно из наиболее известных фортификационных сооружений Крыма. В своё время цитадель служила и турецким гарнизоном, и прекрасным обзорным пунктом, и многолюдным поселением. За период треккинг-тура мы подробно рассмотрим все здания донжона. Активная часть тура по Крыму: 12,7 км пешком, перепад высот 30-360-20-360-30 м, продолжительность треккинга – 6-7 часов.

4 день Хребет Каланых-Кая (Крыло Дракона), таинственный Храм Солнца

Чем еще способен удивить новогодний поход по Крыму? Сегодня мы посетим хребет Каланых-Кая. Вы думаете, драконы давно вымерли? Возможно, но они точно оставили по себе каменные изваяния. Например, узкий хребет, на который мы поднимемся, как две капли воды похож на когтистое крыло ящера. На перешейке имеется площадка, забравшись на которую можно увидеть больше, чем другие. После подъема, перед туристами откроется настоящий новогодний подарок – отсюда отлично видны вольготно раскинувшиеся близлежащие бухты, горы и поселки Крыма. Будучи на вершине хребта, внимательные путешественники заметят гору Ильяс-Кая. Аккурат возле неё находится храм Солнца. Это пресловутое крымское место силы, где расположен алтарный камень, наделенный волшебными свойствами. Можно сказать, он – изюминка новогоднего похода, поскольку, по слухам, исполняет самые заветные желания. Главное, прийти сюда с чистыми помыслами. Активная часть тура: 15,9 км пешком, перепад высот 310-540 м, продолжительность треккинга – 6-7 часов. Вечером будет празднование Нового Года! Туристы вместе с инструктором идут в кафе. У инструктора на вечер припасены для группы бодрые игры и конкурсы.

5 день Бухты тигрового мыса Фиолент

Вы никогда не бывали на настоящем вулкане? Если нет, новогодний поход по Крыму предоставит эту уникальную возможность. Гвоздь сегодняшней программы – мыс Фиолент. Это мистическое место, появившиеся в результате деятельности древнего вулкана, щедро разливавшего здесь лаву около 160 млн лет тому назад. Береговая линия мыса сильно изрезана, что позволяет образовываться небольшим лагунам – весьма живописным и восхитительным. Зимой здесь так приятно находиться, предаваясь отдыху и неге. Новогодний поход приведет нас, помимо восхитительных бухт, припорошенных снежком, к рукотворному чуду – пещерам, в которых некогда проживали монахи, а сейчас гуляет лишь угрюмый ветер. Любители фотографироваться будут приятно удивлены, поскольку снимки здесь получаются просто обворожительные, особенно на закате. Активная часть тура: 6,1 км пешком, перепад высот 140-30-140 м, продолжительность треккинга – 5-6 часов.

6 день Смотровая площадка над Балаклавой, 19-я береговая батарея, отъезд