Бисерный храм

Знакомство с Бахчисараем начнем с его окрестностей. Посетим Бисерный храм, где вся церковная утварь украшена маленькими бусинками. В бликах свечей они переливаются всеми красками. В такой благодати любая душа находит умиротворение, обретает крупинку счастья.

Пещерный город Качи-Кальон

Отсюда рукой подать до Качи-Кальона. Когда-то в этом пещерном городе переплетались судьбы воинов, виноделов, монахов. Мы пройдем вдоль огромных гротов и вырубленных в скале комнат, где много веков назад бурлила жизнь.

Свято-Успенский мужской монастырь

После отправимся на окраину Бахчисарая. В Старом Городе перед нами откроются врата Успенского монастыря. Окунемся в мир, полный спокойствия и молитвы, прогуляемся по лестницам и переходам местной пещерной обители.

Пещерный город Чуфут-Кале

Впереди древние стены Чуфут-Кале! Эта крепость помнит и византийцев, и власть крымского ханства. Сохранившиеся до наших дней сооружения — свидетели тех далеких эпох. Мавзолей Джанике, дочери хана Тохтамыша —особенная изюминка путешествия.

Ханский дворец

Затем экскурсия продолжится в Ханском дворце. Готовы к ослепительному восточному изяществу? Сказочная архитектура, витиеватые орнаменты, фонтаны в роскошных садах — настоящий рай, где нашлось место многочисленным историческим выставкам.

Важная информация