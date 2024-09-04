2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
Душевная обзорная экскурсия в компании профессионального актера и гида в одном лице
Начало: На площади Штыба
«Мы начнем прогулку на площади Штыба, где расположены памятник одному из основателей Владикавказа, первый мост города и церковь Рождества Пресвятой Богородицы»
27 окт в 09:30
30 окт в 09:00
4 999₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Владикавказ: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Начало: Осетинская церковь
«Я покажу осетинский храм Рождества Пресвятой Богородицы и армянскую церковь Григория Просветителя»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4 000₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
Владикавказ - родного города старинные черты
Вдохновляющая прогулка по историческому центру с рассказами о памятниках прошлого и судьбах людей
Начало: Пл. Штыба
«Не обойдем вниманием и многоконфессиональный характер города, где вы увидите лютеранскую кирху, армянскую церковь Григория Просветителя, церковь Рождества Пресвятой Богородицы и суннитскую мечеть»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 сентября 2024Очень эмоционально и артистично преподнесена история республики, города и народа. Уместно были продекламированы стихи известных поэтов, и проиллюстрированы фотографиями из интернета.
- ВВладимир.27 августа 2024Спасибо Николаю за прекрасный рассвет во Владикавказе! У нас был ранний прилёт, и хотелось успеть посмотреть город. Николай пошёл нам
- KKaterina19 августа 2024Знакомство и в самом деле оказалось нескучным. Программа составлена таким образом, что кроме исторических фактов было много интересных рассказов про исторических личностей и легенд. Стихи и цитаты в яркой актерской подаче очень украсили прогулку по Владикавказу. Спасибо, рекомендуем
- ААндрей1 июля 2024Для обзорной экскурсии по городу все отлично. От старинного аланского государства до современного Владикавказа,каждому периоду было уделено время. Узнали много интересного.
- ААлександра21 июня 2024Наталья провела прекрасную обзорную экскурсию по городу, благодаря чему сложилось целостное представление об истории Владикавказа. По ходу прогулки останавливались в
- ММария16 мая 2024Теплый город, теплый рассказ, замечательный гид. Хочется вернуться!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Новогодние 2025»
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