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на встречу, и мы начали нашу экскурсию в 5 утра!!! Николай - настоящий герой! А какой начитанный, а как декламирует стихи, а как рассказывает о любимом городе и его истории!!! Восторг и восхищение! Благодаря такому гиду уютный и атмосферный Владикавказ навсегда в нашем сердце! 🤗