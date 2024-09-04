Встречаем Новый Год 2025 во Владикавказе

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2025» во Владикавказе, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Нескучное знакомство с Владикавказом
Пешая
24 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
Душевная обзорная экскурсия в компании профессионального актера и гида в одном лице
Начало: На площади Штыба
«Мы начнем прогулку на площади Штыба, где расположены памятник одному из основателей Владикавказа, первый мост города и церковь Рождества Пресвятой Богородицы»
27 окт в 09:30
30 окт в 09:00
4 999 за всё до 10 чел.
Здравствуй, Владикавказ
Пешая
21 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Владикавказ: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Начало: Осетинская церковь
«Я покажу осетинский храм Рождества Пресвятой Богородицы и армянскую церковь Григория Просветителя»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4 000 за всё до 4 чел.
Владикавказ - родного города старинные черты
Пешая
12 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
Владикавказ - родного города старинные черты
Вдохновляющая прогулка по историческому центру с рассказами о памятниках прошлого и судьбах людей
Начало: Пл. Штыба
«Не обойдем вниманием и многоконфессиональный характер города, где вы увидите лютеранскую кирху, армянскую церковь Григория Просветителя, церковь Рождества Пресвятой Богородицы и суннитскую мечеть»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 сентября 2024
    Нескучное знакомство с Владикавказом
    Очень эмоционально и артистично преподнесена история республики, города и народа. Уместно были продекламированы стихи известных поэтов, и проиллюстрированы фотографиями из интернета.
  • В
    Владимир.
    27 августа 2024
    Нескучное знакомство с Владикавказом
    Спасибо Николаю за прекрасный рассвет во Владикавказе! У нас был ранний прилёт, и хотелось успеть посмотреть город. Николай пошёл нам
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    на встречу, и мы начали нашу экскурсию в 5 утра!!! Николай - настоящий герой! А какой начитанный, а как декламирует стихи, а как рассказывает о любимом городе и его истории!!! Восторг и восхищение! Благодаря такому гиду уютный и атмосферный Владикавказ навсегда в нашем сердце! 🤗

    Спасибо Николаю за прекрасный рассвет во Владикавказе! У нас был ранний прилёт, и хотелось успеть посмотретьСпасибо Николаю за прекрасный рассвет во Владикавказе! У нас был ранний прилёт, и хотелось успеть посмотретьСпасибо Николаю за прекрасный рассвет во Владикавказе! У нас был ранний прилёт, и хотелось успеть посмотретьСпасибо Николаю за прекрасный рассвет во Владикавказе! У нас был ранний прилёт, и хотелось успеть посмотретьСпасибо Николаю за прекрасный рассвет во Владикавказе! У нас был ранний прилёт, и хотелось успеть посмотреть
  • K
    Katerina
    19 августа 2024
    Нескучное знакомство с Владикавказом
    Знакомство и в самом деле оказалось нескучным. Программа составлена таким образом, что кроме исторических фактов было много интересных рассказов про исторических личностей и легенд. Стихи и цитаты в яркой актерской подаче очень украсили прогулку по Владикавказу. Спасибо, рекомендуем
  • А
    Андрей
    1 июля 2024
    Владикавказ - родного города старинные черты
    Для обзорной экскурсии по городу все отлично. От старинного аланского государства до современного Владикавказа,каждому периоду было уделено время. Узнали много интересного.
  • А
    Александра
    21 июня 2024
    Владикавказ - родного города старинные черты
    Наталья провела прекрасную обзорную экскурсию по городу, благодаря чему сложилось целостное представление об истории Владикавказа. По ходу прогулки останавливались в
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    самых интересных и значимых местах города, вспоминали судьбы знаменитых людей, которые жили или посещали Владикавказ. Рекомендую данную экскурсию и Наталью в качестве гида!

    Наталья провела прекрасную обзорную экскурсию по городу, благодаря чему сложилось целостное представление об истории Владикавказа. ПоНаталья провела прекрасную обзорную экскурсию по городу, благодаря чему сложилось целостное представление об истории Владикавказа. ПоНаталья провела прекрасную обзорную экскурсию по городу, благодаря чему сложилось целостное представление об истории Владикавказа. По
  • М
    Мария
    16 мая 2024
    Владикавказ - родного города старинные черты
    Теплый город, теплый рассказ, замечательный гид. Хочется вернуться!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Новогодние 2025»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Владикавказ - родного города старинные черты
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
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  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Крепость Дзивгис
  6. Кадаргаванский каньон
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в октябре 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 4 999. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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