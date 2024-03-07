Активный отдых в Коломбо

Найдено 11 туров в категории «Активный отдых» в Коломбо на русском языке, цены от $375. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Шри-Ланка: Канди, Сигирия и слоновий питомник - индивидуальный тур
Погрузитесь в мир природы и культуры Шри-Ланки: от плантаций чая до древних городов и слоновьего питомника
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$375 за человека
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
Авторский тур
10 дней
2 отзыва
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
Покататься на слонах, поплавать с черепахами среди коралловых рифов и побывать на фабрике чая
Начало: Аэропорт Коломбо
12 июля в 08:00
2 авг в 08:00
$1 750 за человека
Экскурсии и пляжный отдых на Шри-Ланке: индивидуальный тур
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Экскурсии и пляжный отдых на Шри-Ланке: индивидуальный тур
Прокатиться на джипах по нацпарку, посмотреть на слонов и увидеть Сигирию и древний Канди
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 780 за всё до 2 чел.
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
🚗 На машине
🚉 На поезде
Авторский тур
6 дней
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Собрать цейлонский чай, встретить рассвет на горе и сделать эффектные фото из поезда
Начало: Коломбо, рано утром заберём вас из вашего отеля/ме...
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
$799 за человека
Остров сокровищ: мини-тур по Шри-Ланке
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
Остров сокровищ: увлекательное путешествие по Шри-Ланке
Погрузитесь в мир древних храмов, зелёных чайных плантаций и буйной природы Шри-Ланки с индивидуальным туром
Начало: Аэропорт Коломбо или любой другой город острова, в...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
$950 за человека
Буддийское и колониальное наследие Цейлона: активный отдых на Шри-Ланке
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Буддийское и колониальное наследие Цейлона: активный отдых на Шри-Ланке
Исследовать древние столицы острова, понаблюдать за обитателями заповедника и погладить черепах
Начало: аэропорт Коломбо, время встречи зависит от вашего ...
16 дек в 10:00
30 дек в 10:00
$1 200 за человека
Такая разная Шри-Ланка: слоновий приют, джип-сафари и отдых на пляже
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
11 дней
Такая разная Шри-Ланка: приключение с джип-сафари и отдыхом на пляже
Приглашаем вас в путешествие по Шри-Ланке, где вас ждут уникальные природные красоты, встреча со слонами и незабываемые сафари
Начало: Аэропорт Коломбо, 10:20
21 июня в 10:20
$3 440 за человека
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
Увидеть знаменитую Львиную скалу, подняться на пик Адама и отдохнуть на лучших курортах острова
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время зависит от времени ва...
3 янв в 08:00
2 фев в 08:00
108 000 за человека
Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🚉 На поезде
Авторский тур
3 дня
Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа
Продегустировать чай, увидеть диких животных и прокатиться на поезде мимо плантаций и джунглей
Начало: Коломбо 03:00, Ваддува 04:00, Бентота 05:00, Хикка...
20 июня в 05:00
21 июня в 05:00
590 за человека
Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
Погрузиться в культуру Шри-Ланки, подняться в гости к королю и отправиться в джип-сафари
Начало: Коломбо, отель "Ramada 30 Sir Mohomad Macan Markar...
20 июня в 11:00
21 июня в 08:00
960 за человека
Буддийская, чайная и дикая Шри-Ланка
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
Буддийская, чайная и дикая Шри-Ланка
Посетить пещерные храмы, погулять по плантациям и отправиться на джип-сафари
Начало: Коломбо 03:00, Ваддува 04:00, Бентота 05:00, Хикка...
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
720 за человека

Последние отзывы на туры

  • N
    Nikita
    7 марта 2024
    Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
    Хорошая компания. Организовалм индивидуальный тур. Бронировали хорошие отели 4+. Адекватные цены. Буду рекомендовать друзьям и знакомым. Слышат что хочет путешественник. Готовы перестройть и сделать маршрут чтобы было комфортно.
  • М
    Марина
    21 февраля 2024
    По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
    Всем привет, кто читает этот отзыв. Случайные стечения обстоятельсв занесли меня в путешествие. Ответственно заявляю можете смело отправляться с ними в
    читать дальше

    путешествие. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы до путешествия, а во время путешесивмя старались сделать, так чтбы всем попутчикам было комфортно. Кто-то мечтал поплавать с акулами, а мне хотелось белоснежный песок и бюрюзовый океан, научиться кататься на сапе. Все получили желаемое. Если вы хотите классных эмоций и запоминающегося отдыха, тогда берите смело тур и отправляйтесь в путешествие. Бонусом можете получить новых друзей, как я. Еще раз огромное спасибо ребятам за то, что сделали одно из самых ярких моих путешествий. Буду с нетерпением ждать новых!

  • Ю
    Юлиана
    13 февраля 2024
    По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
    "Благодарю за организацию моего путешествия в Шри - Ланку! Продуманный, насыщенный впечатлениями маршрут, профессиональный подход даже к мелочам)) Отличное питание, внимательный персонал
    читать дальше

    на яхте и в гостиницах по маршруту сделали мой отдых комфортным, а океан впечатлений- незабываемым! Большое спасибо лично Дон Чангу за отзывчивость, интересные поездки и профессиональный подход во всём)) Благодарю, буду рекомендовать Всем удачи и интересных путешествий

  • Е
    Елена
    28 ноября 2023
    Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
    Наше знакомство с удивительной страной Шри-Ланка, где столько всего интересного, состоялось! Прямо в аэропорту нас встретил представитель тура Nalaka, мы
    читать дальше

    сели в комфортный автомобиль с кондиционером и двинулись в путь. По дороге в Канди получили много информации о стране, её истории, традициях и культуре. Задавали много вопросов, на все получили более чем исчерпывающий ответ. В Канди мы заселились в отель на 2 ночи. Уже оттуда начинались все наши экскурсии. Отель уютный, кухня хорошая, сервис нам понравился. На крыше есть открытый бассейн. В день приезда мы посетили Храм Священного Зуба Будды и национальное шоу, все очень понравилось! Второй наш экскурсионный день начался с подъёма на Львиную гору - Сигирия - очень впечатлило это место! Надо сказать, мы не ожидали, что гид будет также подниматься с нами на высоту 180 м, ведь это достаточно сложно, но Налек в хорошей спортивной форме (видимо, такие подъёмы с туристами способствуют этому!) По ходу нашего передвижения дальше - в Пещерный Храм Дамбулла - мы внепланово посетили мастерскую по изготовлению сувениров и мебели из дерева, там купили слоников из эбонитового дерева! Также благодаря нашему гиду всегда могли купить фрукты, мороженое, пиво - 33 удовольствия))) Пещерный Храм и народный медицинский сад также очень понравились. В третий день мы получили удовольствие от посещения музея и фабрики драгоценных камней, Королевского Ботанического сада, чайной фабрики и слоновьего питомника. Везде, где дело касалось приобретения нами каких-либо подарков, нам очень помогал наш гид своими рекомендациями). Спасибо огромное! Хочется также поблагодарить нашего водителя Ranga, который на протяжении всех 3 дней показал себя с исключительно профессиональной стороны, а по окончании тура довёз нас в наш следующий отель на Хиккадуве, где мы продолжили свой отдых. ШАММИКА, Вам особая благодарность за организацию и слаженную работу всей Вашей команды! Обязательно вернёмся снова в Вашу гостеприимную страну! Елена, Николай, Наталья, Химки, Московская область, 19-21 ноября 2023 г.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Активный отдых»

Самые популярные туры этой рубрики в Коломбо
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
  1. Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
  2. По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
  3. Экскурсии и пляжный отдых на Шри-Ланке: индивидуальный тур
  4. Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
  5. Остров сокровищ: мини-тур по Шри-Ланке
Сколько стоит тур в Коломбо в июне 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Активный отдых" можно забронировать 11 авторских туров от 375 до 108 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Туры на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 11 туров на 2024 год по теме «Активный отдых», 4 ⭐ отзыва, цены от $375. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам