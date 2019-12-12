Мария проводит ещё 5 экскурсий

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Нетуристический Стокгольм

Погрузиться в жизнь города, пройти по неизведанным путям и узнать главное об истории и вкусах Швеции

Мария
Мария – представитель из Стокгольм
Настоящий центр Стокгольма уже давно находится не в Старом городе, а в современных кварталах.

Вы пройдете по оживленным улицам, увидите место, где вручают Нобелевские премии, и главные «королевские» достопримечательности 🏛️.

Взглянете на жизнь города изнутри и узнаете историю 📖 Швеции от Карла XII до наших дней.

А еще прогуляетесь 👣 по пестрому рынку и получите ценные советы по знакомству со Стокгольмом.

И в результате откроете его новые грани!
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €20 за человека

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Нетуристический Стокгольм
Нетуристический Стокгольм

Что вас ожидает

Главные улицы, площади и имена Стокгольма
Вы прогуляетесь 👣 по материковой части Стокгольма и увидите ключевые места города: Королевский парк 🌳, где весной цветут сакуры, зимой заливают бесплатный каток и круглый год творится история! Я проведу вас по улицам и кварталам, откуда управляют Швецией, покажу, где живет премьер-министр, в руках которого сосредоточена власть в стране. Вместе мы попытаемся раскрыть секрет загадочного убийства Улофа Пальме, любимого премьер-министра шведов и поговорим о возникновении понятия «стокгольмский синдром». А еще вас ждут истории 📖 всего королевского: Дворца, парка, оперы и драматического театра. И конечно, сегодняшняя главная площадь Стокгольма — Сергельс Тори.

Секретные уголки города и полезные советы
За два часа вы услышите не только о популярных личностях и достопримечательностях 🏛️ современного Стокгольма, но и о тех скрытых местах, о которых умалчивают путеводители. Пройдете по яркой подземной улице, посмотрите, как живут богачи, и узнаете, на каких улицах можно встретить самых состоятельных людей Швеции. А отдельной темой станут «инструкции по применению» Стокгольма: я подскажу, где попробовать вкуснейший рыбный суп и хот-дог из оленя и дикого вепря, куда отправиться за покупками и чем стоит заняться на улицах Короля и Королевы.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Начало и место завершения
🚩 В Королевском парке Кунгстредгорден
Нетуристический Стокгольм
Нетуристический Стокгольм
Нетуристический Стокгольм
Нетуристический Стокгольм

Экскурсия проводится в среду в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Мария
Мария
Наша команда гидов проводит особенные экскурсии по Стокгольму – с историями без скучных дат, с завораживающими видами на город, с прогулками по легендарным местам и скрытым нетуристическим жемчужинам города. Вашими проводниками в Стокгольме станут увлеченные и вдохновляющие гиды, влюбленные в шведскую столицу!
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Мария проводит ещё 5 экскурсий

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