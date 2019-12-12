Мария проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Главные улицы, площади и имена Стокгольма

Вы прогуляетесь 👣 по материковой части Стокгольма и увидите ключевые места города: Королевский парк 🌳, где весной цветут сакуры, зимой заливают бесплатный каток и круглый год творится история! Я проведу вас по улицам и кварталам, откуда управляют Швецией, покажу, где живет премьер-министр, в руках которого сосредоточена власть в стране. Вместе мы попытаемся раскрыть секрет загадочного убийства Улофа Пальме, любимого премьер-министра шведов и поговорим о возникновении понятия «стокгольмский синдром». А еще вас ждут истории 📖 всего королевского: Дворца, парка, оперы и драматического театра. И конечно, сегодняшняя главная площадь Стокгольма — Сергельс Тори.

Секретные уголки города и полезные советы

За два часа вы услышите не только о популярных личностях и достопримечательностях 🏛️ современного Стокгольма, но и о тех скрытых местах, о которых умалчивают путеводители. Пройдете по яркой подземной улице, посмотрите, как живут богачи, и узнаете, на каких улицах можно встретить самых состоятельных людей Швеции. А отдельной темой станут «инструкции по применению» Стокгольма: я подскажу, где попробовать вкуснейший рыбный суп и хот-дог из оленя и дикого вепря, куда отправиться за покупками и чем стоит заняться на улицах Короля и Королевы.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.