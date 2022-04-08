Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Стокгольму. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 4 человек. При размере группы более, чем 4 человека, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному маршруту.

Стокгольм (Stockholm) — столица Швеции, удивительно живописный «северной красотой» город. Как и любая европейская столица, помимо множества достопримечательностей и достойных музеев, он может похвастать обилием кафе с потрясающе вкусными блюдами, магазинами шведских дизайнеров, а также разнообразием отелей и богатой ночной жизнью.

Вы пройдете по четырем островам Стокгольма. Увидите Королевский дворец, Парламент, драматический театр, памятник самому маленькому мальчику Стокгольма, Ратушу и Ратушную площадь, Рыцарский остров с королевской усыпальницей, королевский сад и… всего не перечислишь! Приходите – и вам покажут тот Стокгольм, который любят и показывают своим друзьям и гостям!