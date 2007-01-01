Ирина проводит ещё 4 экскурсии

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Замок Грипсхольм — таинственный и мистический

Путешествие в замок вдовствующих королев с первозданными интерьерами и интригующими историями

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

120 за экскурсию

Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Ирина – Гид в Стокгольме
Вас ждет путешествие в замок 🏰 совершенно уникальный как своими первозданными интерьерами и раритетами, так и своими интригующими историями.
Замок Грипсхольм — таинственный и мистический
Замок Грипсхольм — таинственный и мистический

Замок Грипсхольм (швед. Gripsholms slott) находится в городке Мариефред. Название этого городка переводится как “мир Марии”. Замок был построен для рыцаря Бу Йонсона Грипа, который заложил его аж в 1380 г..

Грипсхольм — замок переходивший из рук в руки, но в результате ставший пристанищем для вдовствующих королев Швеции.

Здесь в муках королевы рожали своих детей, будущих королей Швеции, здесь любили и ненавидели, держали в оковах и убивали. Но и ведь именно здесь был построен по последнему слову тогдашней техники театр, театр Густава III, в котором впервые в Швеции пьесы шли на шведском языке.

Не впечатлило? Тогда уж точно вас поразят некоторые раритеты, связанные с Российскими царями. Во дворце переплетается история Швеции с историей России. Чего только стоит увидеть пушки, отлитые по приказу самого Ивана Грозного, которые шведы притащили аж с Нарвы и Иван-города!

Приезжайте! Поражайтесь!

Организационные детали

Транспорт оплачивается отдельно.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Я из Санкт-Петербурга, где работала гидом по Скандинавии и Европе. В 2007 г. переехала в Стокгольм и продолжаю работать частным гидом. В сфере туризма я считаюсь прекрасным специалистом по Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии. У меня за плечами — 2 высших и много всяческих курсов по специальности. Приезжайте, Стокгольм ждет!
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