Индивидуальная
до 4 чел.
Приключения в Таврских горах: уникальная поездка из Белека
Вас ждет путешествие по величественным Таврским горам, где каждый шаг открывает новые горизонты и дыхание истории
Сегодня в 13:00
14 сен в 08:00
€295
€347 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньон Тазы и античный Аспендос
Увлекательное путешествие из Белека к каньону Тазы и античному Аспендосу. Комфортный трансфер, исторические рассказы и великолепные виды ждут вас
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
€420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Белека
Погрузитесь в мир античной истории и природной красоты с индивидуальной экскурсией в Сиде и к водопаду Манавгат
24 сен в 08:00
25 сен в 08:00
€340
€377 за всё до 4 чел.
