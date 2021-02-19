Как добраться до Кайсери на самолёте
В Кайсери 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kayseri Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кайсери
- Кайсери ASRKayseri Airport
Самые дешёвые билеты в Кайсери из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.02.2021
|из 🇹🇷Антальи
|816
|1ч 10м
|07.01.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|858
|1ч 20м
|28.10.2020
|из 🇹🇷Измира
|1 037
|1ч 30м
|04.11.2020
|из 🇹🇷Аданы
|2 010
|25ч 25м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇹🇷Денизли
|2 090
|11ч 15м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|2 159
|7ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Даламана
|2 347
|12ч (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Анкары
|2 504
|5ч 40м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|2 534
|8ч 40м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇹🇷Трабзона
|2 718
|4ч 10м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|4 903
|17ч 15м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|4 994
|28ч 45м (⇵1)
|04.02.2021
|из 🇺🇦Киева
|5 092
|19ч 50м (⇵1)
|18.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|5 299
|21ч 40м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|5 540
|25ч 25м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇹🇷Невшехира
|5 615
|14ч (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|5 787
|4ч 40м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|6 022
|35ч 30м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|6 667
|23ч 10м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|6 735
|16ч 20м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|6 832
|26ч 10м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Кургана
|6 854
|52ч 45м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|6 916
|8ч 55м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|7 013
|16ч (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|7 088
|15ч 20м (⇵1)
|15.04.2021
|из 🇬🇷Афин
|7 141
|5ч 50м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|7 234
|15ч 30м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|7 400
|45ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|7 865
|46ч 50м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|8 119
|28ч 50м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|8 129
|22ч 50м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|8 206
|29ч 45м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|8 629
|15ч 45м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|8 672
|17ч 55м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇸🇰Кошице
|8 820
|26ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Грозного
|9 042
|57ч 55м (⇵2)
|20.03.2021
|из 🇲🇦Марракеша
|9 212
|42ч 45м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|9 334
|31ч 35м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|9 835
|44ч 55м (⇵2)
|01.11.2020
|из Ялты
|10 444
|30ч 40м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|10 873
|14ч 40м (⇵2)
|06.01.2021
|из 🇷🇺Тюмени
|11 190
|29ч 50м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|11 537
|18ч 55м (⇵1)
|26.12.2020
|из 🇷🇺Самары
|15 208
|24ч (⇵2)
|29.07.2021
|из 🇩🇪Мюнхена
|15 280
|18ч 15м (⇵2)
|05.03.2021
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|16 892
|34ч 40м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇹🇯Душанбе
|34 880
|26ч (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|44 539
|50ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кайсери
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кайсери, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анкара, Берлин, Стамбул и Москва
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