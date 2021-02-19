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Летим в Кайсери

Как добраться до Кайсери на самолёте

В Кайсери 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kayseri Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кайсери

  1. Кайсери ASR
    Kayseri Airport

Самые дешёвые билеты в Кайсери из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
19.02.2021из 🇹🇷Антальи8161ч 10м
07.01.2021из 🇹🇷Стамбула8581ч 20м
28.10.2020из 🇹🇷Измира1 0371ч 30м
04.11.2020из 🇹🇷Аданы2 01025ч 25м (⇵1)
07.11.2020из 🇹🇷Денизли2 09011ч 15м (⇵1)
03.11.2020из 🇹🇷Бодрума2 1597ч 45м (⇵1)
15.10.2020из 🇹🇷Даламана2 34712ч (⇵1)
17.10.2020из 🇹🇷Анкары2 5045ч 40м (⇵1)
04.11.2020из 🇹🇷Аланьи2 5348ч 40м (⇵1)
21.10.2020из 🇹🇷Трабзона2 7184ч 10м (⇵1)
31.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа4 90317ч 15м (⇵1)
31.10.2020из 🇩🇪Кёльна4 99428ч 45м (⇵1)
04.02.2021из 🇺🇦Киева5 09219ч 50м (⇵1)
18.01.2021из 🇷🇺Москвы5 29921ч 40м (⇵1)
13.11.2020из 🇺🇦Одессы5 54025ч 25м (⇵2)
14.10.2020из 🇹🇷Невшехира5 61514ч (⇵1)
29.10.2020из 🇺🇦Запорожье5 7874ч 40м (⇵1)
23.10.2020из 🇬🇧Лондона6 02235ч 30м (⇵2)
19.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга6 66723ч 10м (⇵2)
27.10.2020из 🇳🇱Амстердама6 73516ч 20м (⇵1)
01.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива6 83226ч 10м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Кургана6 85452ч 45м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Казани6 9168ч 55м (⇵1)
18.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне7 01316ч (⇵1)
15.10.2020из 🇺🇦Львова7 08815ч 20м (⇵1)
15.04.2021из 🇬🇷Афин7 1415ч 50м (⇵1)
14.10.2020из 🇺🇦Харькова7 23415ч 30м (⇵1)
02.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону7 40045ч 15м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Махачкалы7 86546ч 50м (⇵2)
03.11.2020из 🇷🇺Краснодара8 11928ч 50м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга8 12922ч 50м (⇵2)
19.11.2020из 🇷🇺Челябинска8 20629ч 45м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Сочи8 62915ч 45м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Чебоксар8 67217ч 55м (⇵2)
23.10.2020из 🇸🇰Кошице8 82026ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Грозного9 04257ч 55м (⇵2)
20.03.2021из 🇲🇦Марракеша9 21242ч 45м (⇵2)
17.10.2020из 🇵🇱Варшавы9 33431ч 35м (⇵2)
16.10.2020из 🇫🇷Парижа9 83544ч 55м (⇵2)
01.11.2020из Ялты10 44430ч 40м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Новосибирска10 87314ч 40м (⇵2)
06.01.2021из 🇷🇺Тюмени11 19029ч 50м (⇵2)
20.10.2020из 🇰🇿Алматы11 53718ч 55м (⇵1)
26.12.2020из 🇷🇺Самары15 20824ч (⇵2)
29.07.2021из 🇩🇪Мюнхена15 28018ч 15м (⇵2)
05.03.2021из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)16 89234ч 40м (⇵2)
31.12.2020из 🇹🇯Душанбе34 88026ч (⇵2)
01.11.2020из 🇹🇭Бангкока44 53950ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кайсери, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анкара, Берлин, Стамбул и Москва

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