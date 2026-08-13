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Аудиогид
Групповая яхтенная прогулка по Босфору днём или на закате
Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях
Начало: Ориентир на ресторан Би Балык Каракой
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 12:00
€40 за человека
Аудиогид
Аудиогид «Прогулка по Стамбулу»
Откройте для себя тайны Стамбула с аудиогидом. Погрузитесь в историю города, исследуя его дворцы и мечети в удобное для вас время
Начало: У Sarayburnu Arkeopark
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Аудиогид
Прогулка с аудиогидом по острову Бююкада
Провести день на природе, отдохнуть от Стамбула и посмотреть на старинные особняки
Начало: Причал Буюкада
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €17 за всё до 10 чел.
Аудиогид
По району Султанахмет с аудиогидом
Познакомиться с самыми атмосферными и исторически значимыми местами в центре Стамбула
Начало: На площади Султанахмет
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €17 за всё до 10 чел.
Аудиогид
Секреты Босфора: на яхте к особняку из «Зимородка»
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проплывая на яхте мимо знаменитых достопримечательностей и особняка из сериала «Зимородок»
Начало: У метро Halıç
Расписание: ежедневно в 13:45 и 17:45
Сегодня в 17:45
Завтра в 13:45
€50 за человека
Аудиогид
Аудиогид Трипстера по улице Истикляль (6+)
Колоритный, многогранный, эклектичный Стамбул
от €19 за всё до 2 чел.
Аудиогид
Прогулка по Стамбулу вдоль Золотого Рога (6+)
Греческое, еврейское и турецкое наследие Стамбула
от €19 за всё до 10 чел.
Аудиогид
Султанахмет - сердце древнего города (6+)
Этот аудиогид мы создали с местным гидом-историком: записали аудио, продумали удобный маршрут и доба
от €19 за всё до 2 чел.
Билеты
Чарующая Цистерна Базилика - Билет без очередей с аудиогидом
Начало: Алемдар, Йеребатан Кд. 1/3, 34110 Фатих
€59.90 за билет
Билеты
Айя-София и Музей истории собора: входные билеты
Начало: Бинбирдирек, Ат Мейданы Кд Но:10, 34122 Фатих
Расписание: Время работы: 08:00 - 19:30
€50 за билет
Билеты
Величие собора Святой Софии без очередей (с аудиогидом на английском)
Начало: Джанкуртаран, Айасофья Мейданы, 34122 Фатих
Расписание: Время работы: 09:00 - 19:00
€31.49 за билет
Билеты
Дворец Топкапы: входной билет и аудиогид (без русского языка)
Начало: Джанкуртаран, Согук Чешме Сك. Но:4, 34122 Фатих
Расписание: Ежедневно кроме вторников 09:30 - 15:30
€90 за билет
Билеты
Входной билет в Девичью башню с аудиогидом
Начало: Рыхтым Кд. Но:5, Рыхтым Кд., 34425 Бейоглу/Стамбул
Расписание: Время работы: 09:00 - 17:30
€39 за билет
Аудиогид
Главные локации Стамбула в одном аудиогиде Трипстера (6+)
Выбрали самые интересные локации и сделали фото, чтобы вы не пропустили важные детали
от €39 за всё до 2 чел.
Аудиогид
Три района Стамбула в одном аудиогиде Трипстера
Знаковые локации районов Султанахмет, Золотой Рог и Бейоглу глазами тех, кто давно живет здесь
от €49 за всё до 2 чел.
Аудиогид
От Араста до Гранда: аудиотур по главным базарам Стамбула
Начало: Султан Ахмет, Айасофья Мейдани №:1,Фатих/Стамбул
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
€11 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Аудиогиды Трипстера»
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