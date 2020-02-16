56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Эпохи Стамбула и история достопримечательностей

Экскурсия начнётся с посещения бывшей византийской церкви Сергия и Вакха, которая стала прообразом Великой Софии. Вы пройдёте вдоль стен Ипподрома, увидите древние развалины и узнаете об основании Стамбула, его завоевании римлянами, византийском и латинянском периодах. Вас также ждёт мечеть Султанахмет, которую называют Голубой мечетью. Я проведу вас мимо живописной площади с фонтаном, на которой можно сделать фотографии с великолепными видами на Айя-Софию и Голубую мечеть. Кроме того, вы увидите Миллионный камень, посетите Гюльхане парк, где увидите одно из 40 подземных водохранилищ Стамбула, и почувствуете местный колорит на Гранд-базаре.

По Босфору к великолепному веку

Значительной частью экскурсии станет знакомство с 600-летней османской эпохой и временем правления великого султана Сулеймана I. Вы полюбуетесь мечетью Сулеймание, где посетите мавзолей Сулеймана I и его любимой супруги Хюрем (Роксоланы). А затем вас ждёт морская прогулка на кораблике по Босфору, во время которой вы увидите великолепные дворцы, созданные придворными османскими архитекторами Бальян, босфорские мосты и крепости, а также азиатскую часть Стамбула. Я расскажу вам о происхождении названия Босфор и его турецкого эквивалента, о Девичьей башне и еще о множестве интересных исторических и не только фактов.

И еще много всего…

Вы прогуляетесь по пешеходной улице Истикляль, увидите православную церковь и католическую базилику, Галатский мост и Галатскую башню. А еще перед прогулкой на кораблике мы зайдём в бюджетный магазинчик купить турецких вкусностей и побываем на Египетском рынке специй, где можно приобрести самый дешёвый в Стамбуле рахат-лукум. По желанию вы также можете зайти в Музей Мадам Тюссо.