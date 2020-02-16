56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Объять необъятное в городе двух континентов

Мария
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Мария – ваш гид
Если вы хотите увидеть все главные достопримечательности сразу, или у вас всего один день на знакомство со Стамбулом, то эта экскурсия создана для вас.

Вы увидите красивейшие Айя-Софию и мечеть Султанахмет, византийские церкви и османские мечети, изящные дворцы, мосты, крепости, башни и султанский розарий.

А еще вас ждёт морская прогулка по Босфору, колоритный Гранд-базар и знакомство со стамбульскими чайками и котами.
От 160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На кораблике
Продолжительность 8 часов
До 2 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии56 отзывов
4.86
Весь Стамбул за 1 день
Весь Стамбул за 1 день

Что вас ожидает

Эпохи Стамбула и история достопримечательностей
Экскурсия начнётся с посещения бывшей византийской церкви Сергия и Вакха, которая стала прообразом Великой Софии. Вы пройдёте вдоль стен Ипподрома, увидите древние развалины и узнаете об основании Стамбула, его завоевании римлянами, византийском и латинянском периодах. Вас также ждёт мечеть Султанахмет, которую называют Голубой мечетью. Я проведу вас мимо живописной площади с фонтаном, на которой можно сделать фотографии с великолепными видами на Айя-Софию и Голубую мечеть. Кроме того, вы увидите Миллионный камень, посетите Гюльхане парк, где увидите одно из 40 подземных водохранилищ Стамбула, и почувствуете местный колорит на Гранд-базаре.

По Босфору к великолепному веку
Значительной частью экскурсии станет знакомство с 600-летней османской эпохой и временем правления великого султана Сулеймана I. Вы полюбуетесь мечетью Сулеймание, где посетите мавзолей Сулеймана I и его любимой супруги Хюрем (Роксоланы). А затем вас ждёт морская прогулка на кораблике по Босфору, во время которой вы увидите великолепные дворцы, созданные придворными османскими архитекторами Бальян, босфорские мосты и крепости, а также азиатскую часть Стамбула. Я расскажу вам о происхождении названия Босфор и его турецкого эквивалента, о Девичьей башне и еще о множестве интересных исторических и не только фактов.

И еще много всего…
Вы прогуляетесь по пешеходной улице Истикляль, увидите православную церковь и католическую базилику, Галатский мост и Галатскую башню. А еще перед прогулкой на кораблике мы зайдём в бюджетный магазинчик купить турецких вкусностей и побываем на Египетском рынке специй, где можно приобрести самый дешёвый в Стамбуле рахат-лукум. По желанию вы также можете зайти в Музей Мадам Тюссо.

Организационные детали

  • Некоторые из объектов закрыты в определённые дни
  • Посещение мечетей возможно только в том случае, если там не идёт молитва
  • По желанию во время экскурсии я могу снимать вас на зеркальный фотоаппарат. А еще я вышлю мои авторские брошюры, которые помогут быстро освоиться в городе — ваши воспоминания о Стамбуле будут вполне материальны.

Дополнительные расходы

  • Билет на кораблик (1,5 часа) не включен в стоимость (15 лир/чел + 15 лир с группы за гида)
  • Во время экскурсии предполагается несколько поездок на трамвае (оплачивается дополнительно), но возможен и полностью пешеходный маршрут
Весь Стамбул за 1 день
Весь Стамбул за 1 день
Весь Стамбул за 1 день
Весь Стамбул за 1 день
Весь Стамбул за 1 день
Весь Стамбул за 1 день
Весь Стамбул за 1 день
Весь Стамбул за 1 день
Весь Стамбул за 1 день
Весь Стамбул за 1 день
Весь Стамбул за 1 день
Весь Стамбул за 1 день
Весь Стамбул за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Ваша безопасность и комфорт — мой приоритет. Мне 35, 7 из которых я работала в правоохранительных органах в Москве и 5 — частным гидом в Стамбуле. Однажды и навсегда я влюбилась в этот город, его историю и культуру. Имею гос. диплом переводчика с турецкого языка. На моих экскурсиях вы узнаете всю историю города от его основания до наших дней.
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56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наташа
16 февраля 2020
Спасибо за такую возможность - увидеть Стамбул именно таким каким мы его увидели с Марией ) Она интересный рассказчик, советчик , друг . Мы в полном восторге , все всем настоятельно рекомендуем именно этого гида .
8 февраля 2020
Я в восторге!! Была в Стамбуле 4 дня и первый из них посчастливилось провести с Машей! Мне кажется, я теперь профи по Стамбулу благодаря ей. Во-первых, за один день мы успели все..посетили самые главные места и так же поплавали на кораблике по Босфору, во-вторых покушали в самых атмосферных местах (причем Маша учитывает предпочтения каждого индивидуально), в-третьих, Маша меня еще и пофоткала...шикарные снимки, она знает крутые локации, в-четвертых, у Маши профессиональный подход - она чувствует и учитывает, что нужно человеку, когда он устал, и самое главное...с ней мне было безопасно! Особенно, как одной девушке впервые в Стамбуле ..Она была на связи 24/7, рассказала и показала, что еще посетить..если я вдруг не могла найти дорогу, то тут же подсказывала и по ценам тоже (чтобы не переплатить). А вообще, она меня и кормила, и поила, и (когда было ветрено), укутывала....отнеслась с огромной заботой и благодаря ей этот город действительно останется в моей памяти только с положительной стороны!!!
4 февраля 2020
Экскурсия полностью отвечает своему названию - весь Стамбул за один день. Рекомендую данную экскурсию всем кто планирует приехать в Стамбул первый раз. Присоединяюсь ко всем положительным отзывам об экскурсии и гиде Марии. От себя лично огромное спасибо Марии за время проведенное с нами и массу полезной информации о стране, людях, городе и достопримечательностях.
22 января 2020
Доброго времени суток! Хочу сказать главное-это было потрясающе! А теперь об экскурсии и непосредственно о Марии. Я долго выбирала гида, мониторила много отзывов и не ошиблась в своём выборе ни секунды. Очень поразило и привело в восторг, с каким добросовестным отношением Мария отнеслась ко всему. И что, не мало важно, Мария была с нами на связи 24 часа в сутки, и помогла нам добраться из аэропорта до нашего отеля. Инструкция по безопасности очень важна и я очень благодарна, за то, что Наш гид к этому отнеслась очень серьёзно, с подробным инструктажем! Стамбул город контрастов и излишняя безопасность здесь просто необходима ,одни таксисты чего стоят. Но главное не это) Сама экскурсия меня впечатлила своей продуманностью маршрута от и до, мы ходили весь день и совсем не устали. Маша, благодарю вас за это! С точки зрения исторического аспекта, идеально! Столько много исторических фактов мы узнали, не было ни одного нашего вопроса оставшегося без ответа. И самое главное, Маша очень тонко чувствовала атмосферу в нашей мини группе( я и дочь 16 лет) что, каждая осталась с чувством, что это экскурсия была именно для неё))). А фото?! Сегодня я их получила, это восторг! Вы получаете два в одном! Персонального гида и фотографа, который знает самые лучшие ракурсы для ваших незабываемых фотографий! Мы убили двух зайцев️😁) Мария, низкий вам поклон за проделанную работу🙏🏻🙏🏻🙏🏻
16 октября 2019
Марие спасибо за проведение экскурсии! Мне все понравилось! Экскурсия содержательная!Дду фотоотчет )))
Татьяна
5 октября 2019
Спасибо! Это было замечательно!
Мария не только хороший гид,но и отличный фотограф!
4 октября 2019
Стамбулом я грезила весь последний год, и уже почти отбросила эту мысль, как муж мне твёрдо сказал: «лети!». Классические групповые программы я не рассматривала сразу, мне хотелось большего - прожить этот день жизнью Стамбула. Сайт Tripster был изучен вдоль и поперёк, и лучше программы для себя я не нашла. Такие обширных и многочасовых совсем не много.
Именно с Марией Мы объяли необъятное, перевыполнили программу максимум. 20 км пешком - как не бывало! Но усталости не было, эмоциональная встряска оказалась сильнее - город покорил меня, здесь осталась часть моего сердца. В этом заслуга Марии, которая грамотно построила наш маршрут, учла индивидуальные запросы, провела меня в места и объекты, куда попасть, казалось бы, в рамках нашей экскурсии было невозможно.
Я не перестаю удивляться и восхищаться, когда Мария успела сделать такое количество шикарных фото, которые навсегда будут напоминанием об этом прекрасном Дне. Всем рекомендую попасть в руки к Марии!)) А я бесконечно счастлива, что этот приятный день мы с ней провели вместе, и это было в СТАМБУЛЕ!!!
4 мая 2019
Хочу сказать огромное спасибо Марии!
Прекрасная экскурсия и дополнительным бонусом стала потрясающая фотосессия!)Более того Мария выстроила день таким образом,что помимо истории и классических достопримечательностей мы сходили в музей от которого сын пришёл в невероятный восторг!)
Спасибо Марии за ее чуткость,внимательность и за мильен позитива)
2 апреля 2019
Velicolepniy guide.
26 марта 2019
Рекомендую всем!
Ещё 46 отзывов

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