Групповая
до 20 чел.
«Самый лучший день в Ташкенте» - пешая обзорная экскурсия по городу
Начало: Метро Космонавтов
Завтра в 09:00
28 мар в 09:00
$30 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний роман с Ташкентом: погружение в магию столицы Узбекистана
Начало: Ваш отель
Завтра в 17:00
28 мар в 17:00
$100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Авто-пешеходная экскурсия по Ташкенту
Начало: Ваша гостиница
Расписание: По договорённости с гидом.
28 мар в 09:00
29 мар в 09:00
$100 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаташа20 марта 2025Понравилось все: и содержание экскурсии и ее организация. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Шухрату.
- ЮЮлия25 января 2025Я бронировала групповую экскурсию, но так получилось, что я была одна. Гид, Рустам, провел отличную индивидуальную экскурсию. По советскому Ташкенту.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Государственный Академический Большой Театр им. Алишера Навои»
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Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в марте 2025
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