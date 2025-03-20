Государственный Академический Большой Театр им. Алишера Навои – экскурсии в Ташкенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Государственный Академический Большой Театр им. Алишера Навои» в Ташкенте на русском языке, цены от $30. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
«Самый лучший день в Ташкенте» - пешая обзорная экскурсия по городу
Пешая
4 часа
2 отзыва
Групповая
до 20 чел.
«Самый лучший день в Ташкенте» - пешая обзорная экскурсия по городу
Начало: Метро Космонавтов
Завтра в 09:00
28 мар в 09:00
$30 за человека
Вечерний роман с Ташкентом: погружение в магию столицы Узбекистана
На машине
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний роман с Ташкентом: погружение в магию столицы Узбекистана
Начало: Ваш отель
Завтра в 17:00
28 мар в 17:00
$100 за всё до 4 чел.
Авто-пешеходная экскурсия по Ташкенту
Пешая
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Авто-пешеходная экскурсия по Ташкенту
Начало: Ваша гостиница
Расписание: По договорённости с гидом.
28 мар в 09:00
29 мар в 09:00
$100 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наташа
    20 марта 2025
    «Самый лучший день в Ташкенте» - пешая обзорная экскурсия по городу
    Понравилось все: и содержание экскурсии и ее организация. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Шухрату.
  • Ю
    Юлия
    25 января 2025
    «Самый лучший день в Ташкенте» - пешая обзорная экскурсия по городу
    Я бронировала групповую экскурсию, но так получилось, что я была одна. Гид, Рустам, провел отличную индивидуальную экскурсию. По советскому Ташкенту.
    читать дальше

    Мы поднялись на смотровую гостиницы Узбекистан. Прошлись по скверу Амир Тимура. Бродвею. Посмотрели дворец Николая Константиновича Романова площадь Независимости. Спустились в метро. Рустам очень интересно рассказывает. И вообще общаться с ним было приятно и интересно. Мне все понравилось. Осталось очень хорошее впечатление. Спасибо Рустаму.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Государственный Академический Большой Театр им. Алишера Навои»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Самый лучший день в Ташкенте» - пешая обзорная экскурсия по городу
  2. Вечерний роман с Ташкентом: погружение в магию столицы Узбекистана
  3. Авто-пешеходная экскурсия по Ташкенту
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Площадь Независимости
  4. Мечеть Минор
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
  8. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в марте 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Государственный Академический Большой Театр им. Алишера Навои" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 100. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Государственный Академический Большой Театр им. Алишера Навои», 10 ⭐ отзывов, цены от $30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май