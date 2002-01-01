Анна и Слава проводит ещё 6 экскурсий

В фейжуаде отразились африканские, португальские и индейские кулинарные традиции. По одной печальной версии блюдо придумали африканские рабы, португальцы привнесли в него сосиски и колбасу, а индейцы добавили фарофу – смесь маниоковой муки с маслом.

Что вас ожидает

Вы побываете в бразильской семье. Вы отправитесь в гости к бразильской семье, где вас встретит радушный хозяин дома и проводит на веранду с прекрасным видом на статую Христа и горы ⛰️.

Научитесь готовить фейжуаду. Вы узнаете об истории 📖 возникновения блюда, основных ингредиентах, этапах приготовления и некоторых важных тонкостях. Под руководством хозяина приготовите фейжуаду и кайпиринью – традиционный бразильский коктейль, который готовится из кашасы (аналога водки), лайма, льда и тростникового сахара.

Сидя на веранде с роскошным видом на город 🏙️, мы будем болтать обо всем на свете, мерно потягивая кайпиринью и наблюдая за тем, как на Рио опускается вечер.