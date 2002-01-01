Анна и Слава проводит ещё 6 экскурсий

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Гастрономический мастер-класс в бразильской семье

Фейжуада - все оттенки Бразилии в одном блюде

Анна и Слава
Анна и Слава – Гид из Рио-де-Жанейро
Чтобы почувствовать невероятную смесь ярких культур, составляющих образ Бразилии, нужно приобщиться к национальной кухне 🥧.

На экскурсии 🧭 вы попробуете фейжуаду – самое популярное бразильское блюдо, научитесь его готовить по домашнему семейному рецепту, узнаете не только об истории 📖 бразильской кухни, но и увидите, как в Рио-де-Жанейро живут обычные люди.
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
  • 🎓Мастер-класс
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • Вебинар
  • 🛠Для тех кто хочет научиться новому
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От €180 за экскурсию

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Гастрономический мастер-класс в бразильской семье
Гастрономический мастер-класс в бразильской семье

В фейжуаде отразились африканские, португальские и индейские кулинарные традиции. По одной печальной версии блюдо придумали африканские рабы, португальцы привнесли в него сосиски и колбасу, а индейцы добавили фарофу – смесь маниоковой муки с маслом.

Что вас ожидает

Вы побываете в бразильской семье. Вы отправитесь в гости к бразильской семье, где вас встретит радушный хозяин дома и проводит на веранду с прекрасным видом на статую Христа и горы ⛰️.

Научитесь готовить фейжуаду. Вы узнаете об истории 📖 возникновения блюда, основных ингредиентах, этапах приготовления и некоторых важных тонкостях. Под руководством хозяина приготовите фейжуаду и кайпиринью – традиционный бразильский коктейль, который готовится из кашасы (аналога водки), лайма, льда и тростникового сахара.

Сидя на веранде с роскошным видом на город 🏙️, мы будем болтать обо всем на свете, мерно потягивая кайпиринью и наблюдая за тем, как на Рио опускается вечер.

Гастрономический мастер-класс в бразильской семье
Гастрономический мастер-класс в бразильской семье

Выберите день для записи на мастер-класс

  • Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о мастер-классе до оплаты.
Анна и Слава
Анна и Слава
Путешествую более 20 лет. В Рио приехал в 2002, полюбил город и решил тут остаться. Первый русскоговорящий гид, проводящий туры в фавеле. Жил в трущобе Кантагало в 2006-2008 и в фавеле Сан-Жоан в 2014-2016. Написал несколько статей о фавелах для русской прессы, сейчас работаю над книгой.
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