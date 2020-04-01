Гастрономические экскурсии в Ницце

Что вас ожидает

Франция в бокале

Вы продегустируете великолепные вина из разных регионов Франции в аутентичном винном баре. Параллельно я расскажу, в чем отличия и особенности каждого, какие сорта винограда выращивают в стране и что такое ассамбляж. В баре прекрасная винная карта, поэтому мы можем ориентироваться на ваши пожелания: сообщите мне заранее, что предпочитаете, что не любите и что хотели бы узнать о французских винах.

Вино — законы «общения»

Наша встреча пройдет в дружеской атмосфере — будем наслаждаться вином и делиться впечатлениями. За 2 часа вы узнаете: