Гастрономические экскурсии в Ницце

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На отдыхе в Ницце открыть для себя Францию — через вкусовые рецепторы

Юлия
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Юлия – ваш гид
Дегустация вина — настоящее искусство.

Как понимать этот древнейший напиток и получать от него удовольствие? Я раскрою вам секреты винной науки, поделюсь знаниями о французском виноделии, научу выбирать вино, сочетать его с блюдами и употреблять красивые слова из винного лексикона.

И всё это — в атмосферной винотеке в солнечной Ницце.
От 48 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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Дегустация вина с экспертом
Дегустация вина с экспертом

Что вас ожидает

Франция в бокале
Вы продегустируете великолепные вина из разных регионов Франции в аутентичном винном баре. Параллельно я расскажу, в чем отличия и особенности каждого, какие сорта винограда выращивают в стране и что такое ассамбляж. В баре прекрасная винная карта, поэтому мы можем ориентироваться на ваши пожелания: сообщите мне заранее, что предпочитаете, что не любите и что хотели бы узнать о французских винах.

Вино — законы «общения»
Наша встреча пройдет в дружеской атмосфере — будем наслаждаться вином и делиться впечатлениями. За 2 часа вы узнаете:

  • как производится вино и какие его типы существуют;
  • как выбирать вино и сочетать его с едой;
  • о чем говорит форма бутылки, ее размер и этикетка;
  • как формируется цена на вино;
  • какие бокалы для какого вина подходят;
  • и конечно, как правильно дегустировать вино, чтобы чувствовать и понимать его.

Организационные детали

Дегустация вина и небольшая закуска включены в стоимость.

Дегустация вина с экспертом
Дегустация вина с экспертом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Добрый день! Меня зовут Юлия и я здесь, чтобы поделиться с вами своей любовью к вину, гастрономии и стилю жизни Лазурного побережья. У меня степень магистра по винному туризму (да, такая существует!). Я изучала вино в лучших университетах Испании, Франции и Португалии. Работала на производстве вина в одном из шато Бордо, а затем занималась винным туризмом в старейшем шато Ниццы, коммерческим представительством одного из именитых шампанских домов и маркетингом для сети гастрономических магазинов. Каждая из этих ступеней моей жизни давала новые знания и открывала удивительный мир вина, с которым тесно связаны гастрономия, история, география, культура целых народов и эпох, и, конечно, радость всех гурманов — момент наслаждения! Именно эта многогранность не утоляет мою жажду к изучению вина, и я сгораю от нетерпения поделиться всеми своими открытиями с вами, дорогие друзья!
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Гастрономические экскурсии в Ницце

Гастрономические сокровища НиццыГастрономические сокровища НиццыГастрономические сокровища Ниццы
41 за человека
2 часа
7 отзывов
Разобраться в мире французских деликатесов и открыть секреты лучшего шоколада за чашечкой кофе
Давайте проведем день, как настоящие французы — ценители изысканных вкусов! Я проведу вас по самым аппетитным уголкам Ниццы, помогу выбрать гастрономические сувениры и оценить по достоинству местные деликатесы. Вы откроете для себя тысячу и один вид французского шоколада, разберетесь в тонкостях фуа-гра и продегустируете джелато. А во время кофейной паузы с пирожными услышите истории о сладкой жизни королей и трагической судьбе создателя взбитых сливок.

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