Экскурсия в Марсель

Автобусная и пешеходная

Групповая
Автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится в мини-группе до 7ми человек.
Экскурсия в Марсель
Экскурсия в Марсель
Экскурсия в Марсель
Экскурсия в Марсель

Что вас ожидает 🤩

  • Базилика Нотр-Дам-де-ла-Гард
  • Парк "Каланки"
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Марсель издавна имел огромное значение для Франции - он считался центром портовой жизни страны. Сюда прибывали суда со всех уголков мира, поэтому архитектура и культура Марселя - это причудливая смесь различных течений из самых разных стран.

Вы сможете полюбоваться главным символом Марселя - Базиликой Нотр-Дам-де-ла-Гард, в народе получившей название "Добрая мать". Уверяем, ее удивительная архитектура не оставит вас равнодушной, а фрески и иконы поразят совершенством.

Желающие смогут прокатится на катере по водам знаменитого национального парка Каланки, признанного одним из самых красивых мест Франции. Вас ждут природные гроты, обилие зелени и безупречные виды, так что возьмите с собой фотоаппарат!

Или же, если вы хотите больше узнать об удивительном городе, отправиться в музей Истории Марселя. Будет интересно!

Программа

Cимвол Марселя - Базилику Нотр-Дам-де-ла-Гард "Добрая мать", парк "Каланки".

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Стоимость поездки на катере (10 евро). Входной билет в Музей Истории Марселя (10 евро)
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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