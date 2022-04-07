Марсель издавна имел огромное значение для Франции - он считался центром портовой жизни страны. Сюда прибывали суда со всех уголков мира, поэтому архитектура и культура Марселя - это причудливая смесь различных течений из самых разных стран.

Вы сможете полюбоваться главным символом Марселя - Базиликой Нотр-Дам-де-ла-Гард, в народе получившей название "Добрая мать". Уверяем, ее удивительная архитектура не оставит вас равнодушной, а фрески и иконы поразят совершенством.

Желающие смогут прокатится на катере по водам знаменитого национального парка Каланки, признанного одним из самых красивых мест Франции. Вас ждут природные гроты, обилие зелени и безупречные виды, так что возьмите с собой фотоаппарат!

Или же, если вы хотите больше узнать об удивительном городе, отправиться в музей Истории Марселя. Будет интересно!