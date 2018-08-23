Наслаждайтесь панорамным видом на Ниццу с горы. Бор. Затем на Среднем Корнише остановитесь в Эз, средневековой деревне с ее ремесленными мастерскими и захватывающей панорамой. Совершите экскурсию по традиционной парфюмерии, чтобы открыть для себя истинную сущность Прованса.

Посетите Старый город Монако, знаменитую Скалу.

Совершите поездку по Монте-Карло и пройдите по удивительной трассе Гран-при. Затем проведите свободное время в Casino Square. Совершите роскошные покупки, прогуляйтесь по потрясающим садам, полюбуйтесь мегаяхтами и шикарным казино или просто понаблюдайте за богатыми и красивыми в их любимых местах.

Затем проедьте вдоль живописного побережья Нижнего Корниша между Ниццей и Монако. Посмотрите типичные средиземноморские деревни и современные пристани для яхт. Полюбуйтесь заливом и цитаделью Вильфранш.