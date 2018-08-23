Из Ниццы: полный день Монако, Монте-Карло и Эз

Дневная обзорная экскурсия по Французской Ривьере из Ниццы в Эз, Монако и Монте-Карло

4.8
27 отзывов
В группе
до 8 чел.
Дневная обзорная экскурсия по Французской Ривьере из Ниццы в Эз, Монако и Монте-Карло.
Из Ниццы: полный день Монако, Монте-Карло и Эз
Из Ниццы: полный день Монако, Монте-Карло и Эз
Из Ниццы: полный день Монако, Монте-Карло и Эз
Из Ниццы: полный день Монако, Монте-Карло и Эз
Из Ниццы: полный день Монако, Монте-Карло и Эз
Из Ниццы: полный день Монако, Монте-Карло и Эз

Что вы увидите 🤩

  • Гран-при Монако
  • Парфюмерная фабрика «Фрагонар», Эз
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Прокатитесь по прибрежным дорогам и знаменитым набережным Корниш
  2. Посетите очаровательную средневековую деревню Эз
  3. Прогулка по Монако и Монте-Карло
Наслаждайтесь панорамным видом на Ниццу с горы. Бор. Затем на Среднем Корнише остановитесь в Эз, средневековой деревне с ее ремесленными мастерскими и захватывающей панорамой. Совершите экскурсию по традиционной парфюмерии, чтобы открыть для себя истинную сущность Прованса.
Посетите Старый город Монако, знаменитую Скалу.
Совершите поездку по Монте-Карло и пройдите по удивительной трассе Гран-при. Затем проведите свободное время в Casino Square. Совершите роскошные покупки, прогуляйтесь по потрясающим садам, полюбуйтесь мегаяхтами и шикарным казино или просто понаблюдайте за богатыми и красивыми в их любимых местах.
Затем проедьте вдоль живописного побережья Нижнего Корниша между Ниццей и Монако. Посмотрите типичные средиземноморские деревни и современные пристани для яхт. Полюбуйтесь заливом и цитаделью Вильфранш.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт на 8-местном роскошном минивэне с кондиционером
  • Гид, говорящий на языке по вашему выбору
  • Максимум 2 языка на минивэн
  • Посещение парфюмерной фабрики Fragonard с гидом
Что не входит
  • Обедать
  • Входные билеты
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Встреча в отеле начнется примерно за 15–30 минут до начала тура
  • Точное время посадки будет сообщено при повторном подтверждении вашего тура
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

M
23 авг 2018
Hatten zwar eine deutschsprachige Tour gebucht. Aber dadurch, dass auch Teilnehmer von Australien und USA dabei waren, wurden uns die Informationen über sämtliche Sehenswürdigkeiten während der Autofahrt (super VW-Bus) mit vorheriger Rücksprache mit uns auf englisch erklärt. Unser Tourguide Andreas hat das super gemacht und in einem wirklich leicht verständlichen Englisch gesprochen und bei Unklarheiten auf Deutsch übersetzt. Die Tour selber war super. Wir machten bei den wichtigen Sightseeing Stationen halt und konnte selbst die Gegend erkunden. Einmal die F1-Strecke in Monaco mit dem Auto abzufahren war eines der Highlights. Super Service auch als es zu regnen begann und niemand einen Regenschirm hatte, bekamen wir von Andreas einen gestellt! Pünktlich und sicher wurden wir wieder im Hotel abgesetzt. Würden diese Tour bzw. andere Touren mit Andreas sofort wieder buchen und auch allen anderen empfehlen!
А
24 сен 2019
We couldn’t understand the driver. He was late picking us up. He seemed very intent on dropping us off but not really explaining anything.
E
30 окт 2018
Our driver Matilde was great! very knowledgeable. Excellent tour, very satisfied.
Ещё 24 отзыва

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ниццы

👥ГрупповыеАрхитектурные экскурсииЭкскурсииОсмотр достопримечательностейТематические турыКультура и историяИстория и наследиеИсследование городской средыReseller exclusionsMedium-risk activitiesАвтобусы и минивэныПрирода и приключенияПрирода и пейзажиСмотровые площадкиОднодневные турыГран-при Монако🗽ДостопримечательностиПарфюмерная фабрика «Фрагонар», ЭзОднодневная поездкаФотографические туры🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Ницце

Экскурсия по Ницце, Эз и Монако, Монте Карло
Индивидуально
4ч 30м
289
за 1 чел.
Экскурсия по Ницце, Эз и Монако, Монте Карло
Лазурный берег манит тысячи и тысячи туристов ежегодно
Ежедневно
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
В группе
до 5 чел.
4.5
6
69
за 1 чел.
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию по Лазурному берегу
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Несколько раз в неделю
Обзорная экскурсия по Ницце с увлекательными историями
Индивидуально
для 7 чел.
4
1
70
за 1-7 чел.
Обзорная экскурсия по Ницце с увлекательными историями
👣 Пешеходная
Ницца откроется вам с необычной стороны! Я расскажу вам о ее истории, не перегружая свой рассказ утомительными фактами и
Ежедневно
Лучшее на Французской Ривьере. Ницца, Монако, деревня Эз, Ля Тюрби
Индивидуально
для 8 чел.
560
за 1-8 чел.
Лучшее на Французской Ривьере. Ницца, Монако, деревня Эз, Ля Тюрби
По согласованию
Из Ниццы в бесподобный Монако
В группе
до 6 чел.
5
4
85
за 1 чел.
Из Ниццы в бесподобный Монако
👣 Пешеходная
Познакомиться с визитными карточками и удивительной историей карликового государства
30 ноя
3 дек
4 дек
ещё...
во вторник в 15:00, в пятницу и субботу в 13:00, в воскресенье в 10:00
Из Ниццы — в княжество Монако
Индивидуально
до 3 чел.
260
за 1-3 чел.
Из Ниццы — в княжество Монако
🚗 На машине
Осмотреть красоты курортов, услышать их историю и любопытные детали и полюбоваться морем с высоты
3 дек
4 дек
5 дек
ещё...
Ночная экскурсия по Монако
В группе
до 5 чел.
4ч 30м
69
за 1 чел.
Ночная экскурсия по Монако
Ночные экскурсии являются исключением из правил
Ежедневно
О Ницце — с интересом и любовью!
Индивидуально
для 5 чел.
5
10
90
за 1-5 чел.
О Ницце — с интересом и любовью!
👣 Пешеходная
История, культура и достопримечательности солнечного города на обзорной экскурсии
30 ноя
2 дек
3 дек
ещё...
Лучшие виды от Ниццы до Монако!
Индивидуально
для 3 чел.
5
2
325
за 1-3 чел.
Лучшие виды от Ниццы до Монако!
🚗 На машине
Отправиться на фото-охоту по красивейшим панорамным точкам и узнать историю Лазурного берега
4 дек
5 дек
11 дек
ещё...
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
В группе
до 7 чел.
4.7
7
69
за 1 чел.
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
🚗 На машине
Посетить города Французской ривьеры, заглянуть на парфюмерную фабрику и насладиться лучшими видами
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
ежедневно в 09:00
Аперитив по-французски: винная дегустация в Ницце
В группе
до 5 чел.
4.8
4
39
за 1 чел.
Аперитив по-французски: винная дегустация в Ницце
👣 Пешеходная
Познакомиться с лексикой сомелье и попробовать лучшие французские вина в формате игры
5 дек
12 дек
9 янв
ещё...
в воскресенье в 18:30
Ницца: любовь с первого взгляда
Индивидуально
для 10 чел.
5
31
130
за 1-10 чел.
Ницца: любовь с первого взгляда
👣 Пешеходная
Уловить атмосферу города и рассмотреть его английские, итальянские и французские черты
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ницце. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ницце
🇫🇷