Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Прокатитесь по прибрежным дорогам и знаменитым набережным Корниш
Посетите очаровательную средневековую деревню Эз
Прогулка по Монако и Монте-Карло
Наслаждайтесь панорамным видом на Ниццу с горы. Бор. Затем на Среднем Корнише остановитесь в Эз, средневековой деревне с ее ремесленными мастерскими и захватывающей панорамой. Совершите экскурсию по традиционной парфюмерии, чтобы открыть для себя истинную сущность Прованса.
Посетите Старый город Монако, знаменитую Скалу.
Совершите поездку по Монте-Карло и пройдите по удивительной трассе Гран-при. Затем проведите свободное время в Casino Square. Совершите роскошные покупки, прогуляйтесь по потрясающим садам, полюбуйтесь мегаяхтами и шикарным казино или просто понаблюдайте за богатыми и красивыми в их любимых местах.
Затем проедьте вдоль живописного побережья Нижнего Корниша между Ниццей и Монако. Посмотрите типичные средиземноморские деревни и современные пристани для яхт. Полюбуйтесь заливом и цитаделью Вильфранш.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт на 8-местном роскошном минивэне с кондиционером
Гид, говорящий на языке по вашему выбору
Максимум 2 языка на минивэн
Посещение парфюмерной фабрики Fragonard с гидом
Что не входит
Обедать
Входные билеты
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 8 человек.
Важная информация
Встреча в отеле начнется примерно за 15–30 минут до начала тура
Точное время посадки будет сообщено при повторном подтверждении вашего тура
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
M
Markus
23 авг 2018
Hatten zwar eine deutschsprachige Tour gebucht. Aber dadurch, dass auch Teilnehmer von Australien und USA dabei waren, wurden uns die Informationen über sämtliche Sehenswürdigkeiten während der Autofahrt (super VW-Bus) mit vorheriger Rücksprache mit uns auf englisch erklärt. Unser Tourguide Andreas hat das super gemacht und in einem wirklich leicht verständlichen Englisch gesprochen und bei Unklarheiten auf Deutsch übersetzt. Die Tour selber war super. Wir machten bei den wichtigen Sightseeing Stationen halt und konnte selbst die Gegend erkunden. Einmal die F1-Strecke in Monaco mit dem Auto abzufahren war eines der Highlights. Super Service auch als es zu regnen begann und niemand einen Regenschirm hatte, bekamen wir von Andreas einen gestellt! Pünktlich und sicher wurden wir wieder im Hotel abgesetzt. Würden diese Tour bzw. andere Touren mit Andreas sofort wieder buchen und auch allen anderen empfehlen!
А
Аноним
24 сен 2019
We couldn’t understand the driver. He was late picking us up. He seemed very intent on dropping us off but not really explaining anything.
E
Edgard
30 окт 2018
Our driver Matilde was great! very knowledgeable. Excellent tour, very satisfied.