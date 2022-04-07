Персональная прогулка с гидом по Ницце

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.
Персональная прогулка с гидом по Ницце
Персональная прогулка с гидом по Ницце
Персональная прогулка с гидом по Ницце
Персональная прогулка с гидом по Ницце

Что вас ожидает 🤩

  • Английская набережная
  • Солнечный фонтан
  • Фонтаны площади Массена
  • Опера
  • Цветочный Рынок
  • Дом Адама и Евы
  • Собор святой Репараты
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Ницце. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 5 человек. При размере группы более, чем 5 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному маршруту.

Ницца похожа на шкатулку с секретами - каждая улица и каждое здание таит в себе что-то новое. Хотите проникнуть в ее тайны? Добро пожаловать на пешеходную экскурсию! Экскурсия поможет вам всего за несколько часов увидеть все основные достопримечательности Ниццы — жемчужины Лазурного побережья.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ниццы

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🔭Обзорные📜История и культураПешие прогулки-экскурсии

Еще несколько похожих предложений в Ницце

Ежедневная прогулка по Ницце
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Tripster
4.8
37 отзывов
Ежедневная прогулка по Ницце
Узнать и полюбить город за 2 часа
20 за 1 человека
Ницца - прогулка по Старому городу
2.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Dina
5
1 отзыв
Ницца - прогулка по Старому городу
Насыщенная экскурсия по историческому центру с погружением в его прошлое
46 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Ницце с увлекательными историями
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Полина
2.5
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Ницце с увлекательными историями
Ницца откроется вам с необычной стороны! Я расскажу вам о ее истории, не перегружая свой рассказ утомительными фактами и
70 за 1-7 чел.
Ницца La Bella
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Любовь
4.2
6 отзывов
Ницца La Bella
Влюбиться в жемчужину Лазурного берега на обзорной экскурсии по главным достопримечательностям
от 88 за 1-2 чел.
О Ницце - с интересом и любовью
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лара
5
11 отзывов
О Ницце - с интересом и любовью
История, культура и достопримечательности солнечного города на обзорной экскурсии
90 за 1-5 чел.
Ницца - первое свидание
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Полина
4.9
61 отзыв
Ницца - первое свидание
Посетить главные достопримечательности города и узнать истории его знаменитых жителей
35 за 1 человека
Русская Ницца
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Nadezda
Нет отзывов
Русская Ницца
Обойти или объехать город и познакомиться с его историей в век аристократического туризма
150 за 1-4 чел.
Красавица Ницца
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Диана
5
1 отзыв
Красавица Ницца
Обзорная экскурсия на автомобиле: Старый город, античные руины и захватывающие панорамы
300 за 1-7 чел.
Ницца: любовь с первого взгляда
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Maria
5
33 отзыва
Ницца: любовь с первого взгляда
Уловить атмосферу города и рассмотреть его английские, итальянские и французские черты
130 за 1-10 чел.
Прогулка по Грассу, или тот самый Парфюмер
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Maria
5
1 отзыв
Прогулка по Грассу, или тот самый Парфюмер
Вдохновляющее путешествии из Ниццы в столицу мировой парфюмерии и город-музей современного искусства
355 за 1-3 чел.
Русская история Ниццы
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Элина
4.9
37 отзывов
Русская история Ниццы
Пройти по стопам знаменитых соотечественников и разгадать загадку неповторимой атмосферы города
90 за 1-4 чел.
Из Ниццы в бесподобный Монако
4 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Maria
5
5 отзывов
Из Ниццы в бесподобный Монако
Познакомиться с визитными карточками и удивительной историей карликового государства
85 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ницце. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ницце
ХОРОШО
🇫🇷
ТАМ