Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Ницце. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 5 человек. При размере группы более, чем 5 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному маршруту.

Ницца похожа на шкатулку с секретами - каждая улица и каждое здание таит в себе что-то новое. Хотите проникнуть в ее тайны? Добро пожаловать на пешеходную экскурсию! Экскурсия поможет вам всего за несколько часов увидеть все основные достопримечательности Ниццы — жемчужины Лазурного побережья.