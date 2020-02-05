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  3. Из Ниццы в бесподобный Монако

Познакомиться с визитными карточками и удивительной историей карликового государства

Maria
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Maria – ваш гид
Роскошное княжество принимает не только тех, кто прибывает на частном самолете, яхте или Роллс-Ройсе, но и приехавших на обычном поезде из Ниццы, как мы с вами.

Вы осмотрите главные символы Монако, услышите историю правящего рода Гримальди и принцессы Грейс Келли, узнаете о легендарном казино Монте-Карло и увидите трассу Формулы-1, где проходят одни из самых престижных гонок мира.
88 за человека
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на центральном вокзале Ниццы либо в Монако
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Из Ниццы в бесподобный Монако
Из Ниццы в бесподобный Монако

Что вас ожидает

Прогулка по историческому центру
Вы осмотрите помпезный кафедральный собор Святого Николая, где венчалась княжеская семья. Узнаете о покровительнице Монако Святой Девоте и увидите главную реликвию собора. У места захоронения принцессы Грейс Келли поговорим об актрисе, княгине и иконе стиля, повлиявшей на историю княжества. Возле правительственного дворца Альберта II – о правящем роде семьи Гримальди. Также я расскажу об океанографическом музее, где целых тридцать лет у руля был Жак-Ив Кусто. Проведу к прекрасным панорамным площадкам и посвящу в интересные подробности местной «элитной» тюрьмы.

Трасса Формулы-1 и Монте-Карло
Затем вы отправитесь к участку знаменитой трассы в обрамлении порта Геракла, где услышите об одной из старейших и самых престижных гонок в мире. Прогуляетесь по живописному району Монте-Карло, услышите о легендарном казино и его распорядках. После окончания экскурсии у вас будет полчаса свободного времени для прогулок или чашечки кофе на красивой террасе Кафе де Пари.

О Ницце на обратном пути
По дороге из Монако я расскажу несколько историй из жизни Ниццы и поделюсь советами от местного жителя: куда отправиться самостоятельно, где приятно пообедать и в каких местах отыскать небанальные сувениры на память. Также, при желании, вы сможете остаться в княжестве и продолжить прогулку.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Мы отправимся в Монако на поезде. Время в пути составит 20 минут.
  • По предварительной договорённости вы можете присоединиться к группе уже в Монако
  • Экскурсия не предполагает посещения океанографического музея – его вы сможете посетить самостоятельно после экскурсии или в другой день

Что не включено в стоимость

  • Билет на поезд Ницца — Монако — 4,5 евро/человека в одну сторону
  • Личные траты в кафе
Из Ниццы в бесподобный Монако
Из Ниццы в бесподобный Монако
Из Ниццы в бесподобный Монако
Из Ниццы в бесподобный Монако
Из Ниццы в бесподобный Монако
Из Ниццы в бесподобный Монако
Из Ниццы в бесподобный Монако

Экскурсия проводится во вторник в 15:00, в пятницу и субботу в 13:00, в воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура на центральном вокзале Ниццы либо в Монако.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Maria
Maria
Зовут меня Мария, и вот уже 12 лет я делюсь своей, к счастью, разделенной любовью — историей. Историей событий, культуры и, конечно, традиций. Я историк-искусствовед по образованию, с моими гостями делюсь прекрасным, к чему, с великим удовольствием, причастна здесь, на Лазурном берегу.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

5 февраля 2020
Наша семья путешествует по миру часто, везде прибегая к услугам гидов...чаще всего это индивидуальные экскурсии. В поездку в Ниццу не смог присоединиться никто из моих близких, поэтому обратила внимание на групповую экскурсию, которую проводила в этот день Мария. В этот день мне повезло вдвойне: я записалась на экскурсию одна, и Мария провела ее блистательно!
После очень богатого опыта общения с гидами я понимаю насколько важно дать правильный отзыв о программе и работе гида. Итак, кратко:
1) Программа полностью соответствует описанию;
2) Мария крайне интеллигентный человек, умеющий «держать» внимание. Обладает хорошим чувством юмора. Легкий в общении.
3) Весь рассказ опирается на исторические факты. Никакой «воды». Никаких «вольностей» в трактовании истории.
4) Обязательна и пунктуальна.
5) Тактична и не переходит на фамильярность...

А о том, как глубоко Мария знает историю, искусство и регион, в котором живет, - лучше сделать вывод самому, побывав на ее экскурсии.

Вместе с темповую поблагодарить команду Tripster за четко организованную работу.

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