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Самая романтическая экскурсия на лавандовые поля Прованса

Таня М.
Таня М. – Гид из Ниццы
Самая романтическая экскурсия на лавандовые поля Прованса
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €140 за человека

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Самая романтическая экскурсия на лавандовые поля Прованса
Самая романтическая экскурсия на лавандовые поля Прованса

Что вы увидите

  • Дорогу Наполеона, Вердонское ущелье, деревни Люберона( в зависимости от даты), озеро Святого Креста, лавандовые поля Плато де Валенсоль, аббатство Сенанк
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На самой популярной летней экскурсии 🧭 много романтики!Лаванда стала почти синонимом Прованса... Эти яркие поля все хотят увидеть приезжая к нам в гости на Лазурный берег и Прованс... Мы выезжаем из Ниццы и это классно!
С вами вместе мы проедем по самым красивым полям Юга Франции. Обворожительны также и деревушки провансальские и это всё рядом!
У вас будут великолепные фотографии 📸 с полей Валенсоль, Вердонского ущелья, озера Святого Креста, деревень Люберона-этих природных красот совершенства
Что входит
  • Поездка на лавандовые поля Прованса с гидом
  • шофёром на транспортном средстве. Мы посещаем разные места в зависимости от даты вашего путешествия
Что не входит
  • Фотосессия стоимость зависит от количества участниц
  • Питание -от уровня ресторана
  • Гастрономические и винные дегустации-от домена
  • Музеи -от 6€
  • Полёт на воздушном шаре
Начало
🚩 Place Massena 06300 Nice France
Место завершения
🏁 Ницца ,площадь Массена
Самая романтическая экскурсия на лавандовые поля Прованса
Самая романтическая экскурсия на лавандовые поля Прованса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Таня М.
Таня М.
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