На самой популярной летней экскурсии 🧭 много романтики!Лаванда стала почти синонимом Прованса... Эти яркие поля все хотят увидеть приезжая к нам в гости на Лазурный берег и Прованс... Мы выезжаем из Ниццы и это классно!

С вами вместе мы проедем по самым красивым полям Юга Франции. Обворожительны также и деревушки провансальские и это всё рядом!

У вас будут великолепные фотографии 📸 с полей Валенсоль, Вердонского ущелья, озера Святого Креста, деревень Люберона-этих природных красот совершенства