Дорогу Наполеона, Вердонское ущелье, деревни Люберона( в зависимости от даты), озеро Святого Креста, лавандовые поля Плато де Валенсоль, аббатство Сенанк
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На самой популярной летней экскурсии 🧭 много романтики!Лаванда стала почти синонимом Прованса... Эти яркие поля все хотят увидеть приезжая к нам в гости на Лазурный берег и Прованс... Мы выезжаем из Ниццы и это классно!
С вами вместе мы проедем по самым красивым полям Юга Франции. Обворожительны также и деревушки провансальские и это всё рядом!
У вас будут великолепные фотографии 📸 с полей Валенсоль, Вердонского ущелья, озера Святого Креста, деревень Люберона-этих природных красот совершенства
Что входит
Поездка на лавандовые поля Прованса с гидом
шофёром на транспортном средстве. Мы посещаем разные места в зависимости от даты вашего путешествия
Что не входит
Фотосессия стоимость зависит от количества участниц
Питание -от уровня ресторана
Гастрономические и винные дегустации-от домена
Музеи -от 6€
Полёт на воздушном шаре
Начало
🚩 Place Massena 06300 Nice France
Место завершения
🏁 Ницца ,площадь Массена
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 7 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.