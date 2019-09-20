Что вас ожидает

Природа — лучший художник

Яркость красок и разнообразие видов Родоса завораживает! Горные и морские пейзажи, зелень и аромат хвои — всё это и не только встретится на нашем маршруте. Мы прогуляемся по парку Родини, осмотрим античные «Термы Калифеи», проедем вдоль морского берега и мимо оливковых рощ, свернем на эвкалиптовую аллею Колимбии, а после поднимемся на гору, откуда открывается живописная панорама.

Монастырь Мони Цамбика

Богородица Цамбика — покровительница материнства и семьи, а потому многие бездетные пары приезжают в монастырь и совершают паломнический путь в церковь на вершине горы, чтобы попросить Святую о чуде. Вам предстоит преодолеть 300 каменных ступеней, познакомиться с легендой появления на этой горе чудодейственной иконы, а также насладиться видом с высоты 287 метров на остров и побережье.

Традиционная греческая кухня

После насыщенного маршрута необходимо утолить разыгравшийся аппетит. Мы направимся не в летний туристический ресторан, а в излюбленное местечко коренных жителей. За вами остается выбор — рыбная таверна на берегу моря или семейная таверна в глубине острова с классическими блюдами греческой кухни.