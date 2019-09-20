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Насладиться завораживающими пейзажами, посетить старинный монастырь и подрекпиться в местной таверне

Алеся
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Алеся – ваш гид
Благодаря природной красоте Родоса и его великолепным памятникам на острове было снято большое количество локальных и зарубежных фильмов.

Мы проедем по местам съемок и найдем кадры из лучших кинолент! Вы познакомитесь с культурой, традициями и интересными историями, например, о появлении греческого танца Сиртаки и о том, почему семья Энтони Куинна не посещает бухту, носящую его имя.
118 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча — в порту Мандраки
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Автопутешествие по восточному побережью Родоса
Автопутешествие по восточному побережью Родоса

Что вас ожидает

Природа — лучший художник
Яркость красок и разнообразие видов Родоса завораживает! Горные и морские пейзажи, зелень и аромат хвои — всё это и не только встретится на нашем маршруте. Мы прогуляемся по парку Родини, осмотрим античные «Термы Калифеи», проедем вдоль морского берега и мимо оливковых рощ, свернем на эвкалиптовую аллею Колимбии, а после поднимемся на гору, откуда открывается живописная панорама.

Монастырь Мони Цамбика
Богородица Цамбика — покровительница материнства и семьи, а потому многие бездетные пары приезжают в монастырь и совершают паломнический путь в церковь на вершине горы, чтобы попросить Святую о чуде. Вам предстоит преодолеть 300 каменных ступеней, познакомиться с легендой появления на этой горе чудодейственной иконы, а также насладиться видом с высоты 287 метров на остров и побережье.

Традиционная греческая кухня
После насыщенного маршрута необходимо утолить разыгравшийся аппетит. Мы направимся не в летний туристический ресторан, а в излюбленное местечко коренных жителей. За вами остается выбор — рыбная таверна на берегу моря или семейная таверна в глубине острова с классическими блюдами греческой кухни.

Организационные детали

  • Указанная стоимость актуальна при выезде из отеля в городе Родосе или его окрестностях. Для отелей в Линдосе и его окрестностях доплата 25 евро. Другие точки выезда — по договоренности.
  • Экскурсия проходит на маленьком уютном автомобиле, максимальная вместимость которого — 3 человека.
  • На протяжении всего путешествия у вас будет бесплатный доступ к сети Wi-Fi.
  • Вход в термальные источники Калифеи — 3 евро с человека.
  • Ужин в таверне оплачивается отдельно. При желании ужин можно исключить из экскурсии, в таком случае стоимость 91 евро.
Автопутешествие по восточному побережью Родоса
Автопутешествие по восточному побережью Родоса
Автопутешествие по восточному побережью Родоса
Автопутешествие по восточному побережью Родоса
Автопутешествие по восточному побережью Родоса
Автопутешествие по восточному побережью Родоса
Автопутешествие по восточному побережью Родоса
Автопутешествие по восточному побережью Родоса
Автопутешествие по восточному побережью Родоса
Автопутешествие по восточному побережью Родоса
Автопутешествие по восточному побережью Родоса
Автопутешествие по восточному побережью Родоса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — в порту Мандраки.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алеся
Алеся
Меня зовут Алеся, мне 29 лет. Три года назад я приехала на Родос, влюбилась в него с первого взгляда и уже не смогла уехать :) С тех пор я с интересом изучаю этот остров и готова поделиться своими инсайдерскими наблюдениями и открытиями! Моя главная цель - сделать как минимум один день вашего отпуска полезным и незабываемым!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

20 сентября 2019
Все очень понравилось!

Алеся проводит ещё 1 экскурсию

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Вдохновиться панорамами острова, оценить родосское вино и проводить день у Эгейского моря
Отправляемся в насыщенное авто-путешествию по серпантинам Родоса от восточного к западному побережью! Приготовьтесь восхищаться лесными и горными пейзажами, вдыхать ароматы хвои, дегустировать местные вина и открывать впечатляющие факты родосской истории. А в финале затаив дыхание понаблюдаем, как солнце медленно погружается в Эгейское море.

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