Что вас ожидает: - Путешествие в прошлое мы начнем из порта Мандраки — Марины, города Классического периода, иллюстрирующей историю 📖 основания столицы ⭐️ и первых лет ее существования, а также рассказывающей о символе острова — оленях. Захватывающая история Колосса Родосского приоткроет завесу тайны одного из семи чудес света. Я поделюсь с Вами секретом о том, кем был Колос Родосский, как он выглядел, где находился и существовал ли вообще. - Средневековая часть города, хранящая в своих стенах тайны многих культур, раскрывает пред входящим летопись, начиная свое повествование от античного храма Афродиты, демонстрируя хитрости инженерной мысли того времени. Ведущая во чрево старого города выложенная морской галькой дорожка, пробегая меж зданий поздней готики, заявляет о ярком историческом периоде, связанном с крестоносцами и значимости Святой земли для европейского общества. Сегодня именуемая Мальтийским рыцарским орденом, эта монашеская организация отметилась более чем двухсотлетним присутствием на острове 🏝️ Родос. Городские лабиринты уведут Вас от действительности в глубину истории Госпитальеров, повествуя о том, как рыцари пришли на остров и как покинули его, об их непростой и полной сражениями жизни. В ходе нашей прогулки Вы увидите Дворец Великого Магистра, улицу рыцарей, а также жилые кварталы Средневекового города. - Мечеть Сулеймана Великолепного станет отправной точкой для перехода в эпоху Османского владычества, а также жизни и деятельности на острове еврейской общины. Не менее значимым объектом экскурсии 🧭 является полуподземная церковь ⛪ 13 века, посетив которую Вы узнаете о святом, помогающим находить потере и о том, как сложился его культ на острове Родос. - Также здания города поведают Вам об итальянской оккупации и неспокойном периоде Первой и Второй Мировых войн, оказавших ключевое влияние на судьбу острова. - В завершение нашего путешествия мы посетим рыцарский госпиталь, в стенах которого сегодня расположен археологический музей 🖼, коллекция которого познакомит Вас с историей острова от эпохи Неолита, Минотавра и Троянской войны вплоть до рыцарских времен.