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Круиз на остров Сими

TEZ T.
TEZ T. – Гид из Родоса
Один из самых красивых 🤩 островов Эгейского моря 🌊 — Сими ждет вас.

Вы остановитесь в бухте Панормитис с монастырем святого Архангела Михаила, ознакомитесь с историей 📖 острова и многовековым укладом жизни симийцев в Этнографическом музее.

Увидите красочный город 🏙️ Сими и узнаете секреты ловли вкуснейших морских губок на планете.

Напоследок вам предстоит купание в ласковом и безмятежном Эгейском море.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €75 за человека

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Круиз на остров Сими
Круиз на остров Сими

Что вы увидите

  • Монастырь Панормитис
  • Бухта Святого Георгия
  • Город Сими
Свистать всех наверх! Сегодня вас ждет круиз по Эгейскому морю, во время которого вы познакомитесь с живописным островом Сими и его жителями. С давних пор они добывают на морском дне губки, признанные лучшими в мире по своему биологическому составу. Может быть, вам удастся разведать секрет – как симийцам удаётся нырять на такую большую глубину и находить там сокровища?
Во время первой остановки в бухте Панормитис вы посетите одноимённый монастырь с чудотворной иконой. Узнаете удивительную историю 📖 монастыря и особенности почитания образа Архангела Михаила на островах Додеканесского архипелага. В свободное время у вас будет возможность осмотреть коллекцию предметов быта и узнать о традициях островитян в Этнографическом музее.
Продолжая морской круиз, вы полюбуетесь с борта корабля красочной бухтой Святого Георгия и пришвартуетесь в столице острова – портовом городке Сими. Здесь вы узнаете, как и почему местные жители стали известными мореплавателями и как изменилась их жизнь с приходом христианства, а также пообщаетесь с мастерами – кожевниками и ныряльщиками за морскими губками. Помимо губок, местные жители добывают здесь знаменитые креветки симиако (это особый способ приготовления), которые вы сможете попробовать в местной таверне. В конце программы у вас будет свободное время, чтобы искупаться в лазурных водах тёплого Эгейского моря!
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Возьмите с собой: удобную обувь, головной убор, пляжные принадлежности, солнцезащитный крем, фотоаппарат, деньги на сувениры 🎁, обед и напитки на корабле 🛳️
Что входит
  • билеты на корабль
  • транспорт
  • гид
Что не входит
  • обед
  • входные билеты в музеи монастыря Панормитис (2 евро)
Начало и место завершения
🚩 см. ваучер
Круиз на остров Сими
Круиз на остров Сими
Круиз на остров Сими

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TEZ T.
TEZ T.
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