Свистать всех наверх! Сегодня вас ждет круиз по Эгейскому морю, во время которого вы познакомитесь с живописным островом Сими и его жителями. С давних пор они добывают на морском дне губки, признанные лучшими в мире по своему биологическому составу. Может быть, вам удастся разведать секрет – как симийцам удаётся нырять на такую большую глубину и находить там сокровища?

Во время первой остановки в бухте Панормитис вы посетите одноимённый монастырь с чудотворной иконой. Узнаете удивительную историю 📖 монастыря и особенности почитания образа Архангела Михаила на островах Додеканесского архипелага. В свободное время у вас будет возможность осмотреть коллекцию предметов быта и узнать о традициях островитян в Этнографическом музее.

Продолжая морской круиз, вы полюбуетесь с борта корабля красочной бухтой Святого Георгия и пришвартуетесь в столице острова – портовом городке Сими. Здесь вы узнаете, как и почему местные жители стали известными мореплавателями и как изменилась их жизнь с приходом христианства, а также пообщаетесь с мастерами – кожевниками и ныряльщиками за морскими губками. Помимо губок, местные жители добывают здесь знаменитые креветки симиако (это особый способ приготовления), которые вы сможете попробовать в местной таверне. В конце программы у вас будет свободное время, чтобы искупаться в лазурных водах тёплого Эгейского моря!

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Возьмите с собой: удобную обувь, головной убор, пляжные принадлежности, солнцезащитный крем, фотоаппарат, деньги на сувениры 🎁, обед и напитки на корабле 🛳️