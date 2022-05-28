Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Родоса

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Остров Сими — «модница» XIX века

Сими, подобный моднице XIX века с ее полихромным архитектурным нарядом спешит напомнить о своем славном прошлом ловцов морской губки и статусе оффшора, о сильных и независимых женщинах и их закаленных на море мужьях. С момента заселения острова жизнь местного населения была связана с морем, ведь симцы принимали участие в походе против Трои, а позднее состояли в Афинском морском союзе. Симские корабли были самыми быстроходными, а ныряльщики за морской губкой самыми выносливыми.

Как в прошлом, так и сегодня светская жизнь островитян гармонично сочетается с глубокой верой и особенным почитанием ими Архангела Михаила. Почему именно Архистратиг небесного воинства является покровителем острова и отчего в его честь было устроено так много монастырей? Как просить Архангела и как его благодарить, в том числе используя морскую почту, вы узнаете в рамках этой экскурсии. Нашу поездку открывает посещение двух монастырей, возведенных в честь Ахистратига и в каждом их которых хранятся колоссальные иконы, несущие его образ.

Монастырь крепостного типа Архангела Михаила Рукуньютис (не посещается туристами в силу географической оторванности от туристических маршрутов) встретит нас своим уникальным католиконом, состоящий из нижней и верхней церквей, фрески и архитектура которых расскажут нам об истории этого места. Трапезная, кельи, маслобойня, внутренний дворик и хранилище останков ярко иллюстрируют жизнь в удаленной от цивилизации обители. Монастырь Архангела Мхаила Панормитис, постить которого приезжают не только туристы, но прежде всего греки из различных уголков страны, славен своими многочисленными чудесами, в надежде на которые страждущие обращаются к нему с молитвой.

В продолжение нашей поездки мы отправимся в столицу острова, характерной особенностью которой является неоклассическая, разноцветная архитектура и множество православных церквей, что на фоне аскетичных гор и голубого неба гарантирует массу ярких в своем исполнении снимков. Здесь мы познакомимся с историей острова и его современным бытом, с морской губкой и способами ее добычи, как губку выбирать и как ее использовать. Здесь же мы поговорим о непростых жизненных перипетиях этого островка и его героях, прославивших остров в разные времена. Завершающей нотой в этой увертюре станет купание в одной из уютных бухт острова и обед в семейной таверне, где можно себя побаловать свежей рыбой и морепродуктами.

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