Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Родоса

Многоцветная симфония острова Сими

Автомобильная экскурсия по острову с остановкой в монастыре Архангела Михаила Панормитиса, чудотворный образ Архангела

Автомобильная экскурсия по острову с остановкой в монастыре Архангела Михаила Панормитиса, чудотворный образ Архангела, музей монастыря и чудеса Архангела.

Нетуристический монастырь Михаила Рукуньотиса и архитектура крепостного монастыря, фрески, гигантская икона Архангела. Остановка в бухте для купания и на обед (морская кухня, симские креветки). Городок Сими: неоклассическая, цветная архитектура, синее море и голубое небо. Музей-лавка морской губки: история добычи и все о морской губке.
Многоцветная симфония острова Сими
Многоцветная симфония острова Сими
Многоцветная симфония острова Сими
Многоцветная симфония острова Сими
Многоцветная симфония острова Сими
Многоцветная симфония острова Сими

Что вас ожидает:

Остров Сими — «модница» XIX века

Сими, подобный моднице XIX века с ее полихромным архитектурным нарядом спешит напомнить о своем славном прошлом ловцов морской губки и статусе оффшора, о сильных и независимых женщинах и их закаленных на море мужьях. С момента заселения острова жизнь местного населения была связана с морем, ведь симцы принимали участие в походе против Трои, а позднее состояли в Афинском морском союзе. Симские корабли были самыми быстроходными, а ныряльщики за морской губкой самыми выносливыми.
Как в прошлом, так и сегодня светская жизнь островитян гармонично сочетается с глубокой верой и особенным почитанием ими Архангела Михаила. Почему именно Архистратиг небесного воинства является покровителем острова и отчего в его честь было устроено так много монастырей? Как просить Архангела и как его благодарить, в том числе используя морскую почту, вы узнаете в рамках этой экскурсии. Нашу поездку открывает посещение двух монастырей, возведенных в честь Ахистратига и в каждом их которых хранятся колоссальные иконы, несущие его образ.
Монастырь крепостного типа Архангела Михаила Рукуньютис (не посещается туристами в силу географической оторванности от туристических маршрутов) встретит нас своим уникальным католиконом, состоящий из нижней и верхней церквей, фрески и архитектура которых расскажут нам об истории этого места. Трапезная, кельи, маслобойня, внутренний дворик и хранилище останков ярко иллюстрируют жизнь в удаленной от цивилизации обители. Монастырь Архангела Мхаила Панормитис, постить которого приезжают не только туристы, но прежде всего греки из различных уголков страны, славен своими многочисленными чудесами, в надежде на которые страждущие обращаются к нему с молитвой.
В продолжение нашей поездки мы отправимся в столицу острова, характерной особенностью которой является неоклассическая, разноцветная архитектура и множество православных церквей, что на фоне аскетичных гор и голубого неба гарантирует массу ярких в своем исполнении снимков. Здесь мы познакомимся с историей острова и его современным бытом, с морской губкой и способами ее добычи, как губку выбирать и как ее использовать. Здесь же мы поговорим о непростых жизненных перипетиях этого островка и его героях, прославивших остров в разные времена. Завершающей нотой в этой увертюре станет купание в одной из уютных бухт острова и обед в семейной таверне, где можно себя побаловать свежей рыбой и морепродуктами.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, возьмите с собой воду и головные уборы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты на паром /катамаран
  • Автомобиль и топливо
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, возьмите с собой воду и головные уборы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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