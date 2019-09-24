3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

🌊 Ожерелье бухт Родоса

По легенде, в этих местах бог солнца Гелиос увидел и полюбил нимфу. Чтобы удержать красавицу в своих владениях, но не напугать, он разбрасывал драгоценные камни в местах ее купания. Покорить нимфу удалось, а красота ее любимых купален не померкла по сей день. Вы посетите лучшие из этих бухт, попасть в некоторые из них намного удобнее по морю:

У белого города Линдос, древней столицы Родоса, вы увидите огромный Акрополь старше афинского;

Бухта Апостола Павла удивит формой в виде сердца — здесь получаются идеальные кадры;

В бухте Красные пески у вас будет полчаса для купания в чистейшей воде, а в Агафи вы полюбуетесь золотистым побережьем.

🥘 Комфортная прогулка и обед от капитана

В плавание вы отправитесь на традиционной греческой каике, которой управляет профессиональный капитан-грек. Во время остановки в пещерах Агафи он же приготовит для вас обед из свежих продуктов из местной деревни. Дополнит это время греческая музыка! И конечно, вы вдоволь накупаетесь и отдохнете.

Подробная программа

9:30 отправление из бухты Стегна

10:30 бухта города Линдос

11:30 бухта Апостола Павла

12:20 бухта Агафи, купание 30 минут

13:00 барбекю и купание в пещерах Агафи

14:15 бухта Красные пески, купание 30 минут (или бухта Тцамбика в зависимости от погодных условий)

15:45-16:00 прибытие в бухту Стегна