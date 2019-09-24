3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Греция
  2. Экскурсии

  3. По бухтам Родоса на кораблике

Отдохнуть душой и телом в красивом путешествии с греческим обедом

Katerina
Задать вопрос
Katerina – экскурсионное агентство
Эта прогулка на традиционном каике — способ перенестись в прошлое с образами античных городов в сочетании с прозрачным голубым морем.

За 6,5 часов вы успеете искупаться в лучших бухтах Родоса, полюбуетесь пейзажами, угоститесь обедом от капитана — и поймете желание одной прекрасной нимфы навсегда остаться в этом раю.
50 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 6.5 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча на пляже Стегна
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
По бухтам Родоса на кораблике
По бухтам Родоса на кораблике

Что вас ожидает

🌊 Ожерелье бухт Родоса
По легенде, в этих местах бог солнца Гелиос увидел и полюбил нимфу. Чтобы удержать красавицу в своих владениях, но не напугать, он разбрасывал драгоценные камни в местах ее купания. Покорить нимфу удалось, а красота ее любимых купален не померкла по сей день. Вы посетите лучшие из этих бухт, попасть в некоторые из них намного удобнее по морю:

  • У белого города Линдос, древней столицы Родоса, вы увидите огромный Акрополь старше афинского;
  • Бухта Апостола Павла удивит формой в виде сердца — здесь получаются идеальные кадры;
  • В бухте Красные пески у вас будет полчаса для купания в чистейшей воде, а в Агафи вы полюбуетесь золотистым побережьем.

🥘 Комфортная прогулка и обед от капитана
В плавание вы отправитесь на традиционной греческой каике, которой управляет профессиональный капитан-грек. Во время остановки в пещерах Агафи он же приготовит для вас обед из свежих продуктов из местной деревни. Дополнит это время греческая музыка! И конечно, вы вдоволь накупаетесь и отдохнете.

Подробная программа

9:30 отправление из бухты Стегна
10:30 бухта города Линдос
11:30 бухта Апостола Павла
12:20 бухта Агафи, купание 30 минут
13:00 барбекю и купание в пещерах Агафи
14:15 бухта Красные пески, купание 30 минут (или бухта Тцамбика в зависимости от погодных условий)
15:45-16:00 прибытие в бухту Стегна

Организационные детали

  • Обед включен в стоимость. Из дополнительных расходов только бар на борту (по желанию).
  • Я сама провожу вас на прогулку и встречу после. В путешествии с вами будет капитан — мы всегда на связи, если у вас возникнут вопросы.
  • Прогулка начинается на пляже Стегна, куда вы добираетесь самостоятельно. По желанию мы организуем трансфер из вашего отеля в любой точке Родоса (стоимость от 5 до 20€).
По бухтам Родоса на кораблике
По бухтам Родоса на кораблике
По бухтам Родоса на кораблике
По бухтам Родоса на кораблике
По бухтам Родоса на кораблике
По бухтам Родоса на кораблике
По бухтам Родоса на кораблике

Экскурсия проводится ежедневно в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура на пляже Стегна.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Katerina
Katerina
Меня зовут Екатерина. В Греции я живу с 2002 года, а на острове Родос около 14 лет. Вот уже 10 лет работаю в сфере туризма; школу Молодого бойца проходила в крупной греческой морской компании ΑΝΕΣ. Я стояла у истоков организации индивидуальных экскурсий по острову. И мне очень приятно видеть, скольким людям помогли мои идеи. Сама я сейчас целенаправленно занимаюсь морскими круизами, перевозками, чартером; работаю с командой гидов. В нашем распоряжении 4 морских судна, моторная яхта и 3 традиционных греческих каики.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 сентября 2019
Это не экскурсия в полном смысле слова, а морская прогулка по живописным местам с купанием. Помощник капитана старалась для комфорта гостей, питанием очень довольны. Если хотите занять лучшие места- приходите на палубу раньше всех.
23 сентября 2019
Морская прогулка по бухтам Родоса на кораблике была незабываемой! Заплывали в бухты с купанием в море. Обед отличный, добрые и благодушные Капитан Макис с его женой Николеттой! Вы получите отличное путешествие по бухтам Родоса! Не упустите возможность получить наслаждение от морской прогулки!
12 августа 2019
К сожалению, гида мы не видели. Но сама организация, сервиса, капитан и команда очень милые и приветливые люди.

Необычные маршруты по Родосу

По серпантинам Родоса навстречу закатуПо серпантинам Родоса навстречу закатуПо серпантинам Родоса навстречу закату
130 за экскурсию
5 часов
2 отзыва
Вдохновиться панорамами острова, оценить родосское вино и проводить день у Эгейского моря
Отправляемся в насыщенное авто-путешествию по серпантинам Родоса от восточного к западному побережью! Приготовьтесь восхищаться лесными и горными пейзажами, вдыхать ароматы хвои, дегустировать местные вина и открывать впечатляющие факты родосской истории. А в финале затаив дыхание понаблюдаем, как солнце медленно погружается в Эгейское море.
Морская рыбалка и барбекю на острове РодосМорская рыбалка и барбекю на острове РодосМорская рыбалка и барбекю на острове Родос
85 за человека
4.5 часов
Отправиться за уловом в воды Средиземноморья и приготовить из него аппетитный обед
За 4,5 часа вы успеете побывать азартным рыболовом, искупаться в кристальных водах Средиземного моря, полюбоваться умиротворяющими морскими пейзажами и отведать барбекю из свежевыловленной рыбы. Рыбалка на катере разбавит ваши пляжные будни и зарядит массой восторженных впечатлений!
Пикник в горах и прогулка по заповедникам РодосаПикник в горах и прогулка по заповедникам РодосаПикник в горах и прогулка по заповедникам Родоса
230 за экскурсию
5.5 часов
7 отзывов
Долина бабочек, страусиная ферма, семейный пикник и фотосессия в колоритной деревушке
Приглашаю вас в путешествие по необычным заповедникам и природным уголкам острова Родос, которое придется по душе детям и их родителям. Вы спуститесь в ущелье, где у цветущего озера обитают тысячи бабочек. Познакомитесь на ферме с павлинами, верблюдами, страусами и сможете угостить их лакомством. А после мы устроим пикник среди родосских гор с ароматным кофе и средиземноморскими закусками!
Иерусалим на острове РодосИерусалим на острове РодосИерусалим на острове Родос
175 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Прогуляться по улочкам еврейского квартала и узнать историю родосской диаспоры
Еврейская община Родоса зародилась в античное время и за свою историю пережила немало перипетий. Вы исследуете Старый город, увидите культовые реликвии и узнаете о непростой судьбе иудейского народа. А я помогу разобраться в местной культуре и традициях.
Морская прогулка на парусной яхтеМорская прогулка на парусной яхтеМорская прогулка на парусной яхте
80 за человека
7 часов
10 отзывов
Покорить Средиземное море и провести день на уютных пляжах и в живописных бухтах Родоса
Прогулка на яхте давно перестала быть атрибутом роскоши — сейчас это один из лучших способов насладиться природой и морской стихией Родоса. Вы проведете незабываемый день, останавливаясь на уединенных пляжах, исследуя красивейшие бухты Ладико и Энтони Квин, нежась на теплом песке и рассекая волны Средиземного моря.
Чудеса Богородицы и жизнь грековЧудеса Богородицы и жизнь грековЧудеса Богородицы и жизнь греков
170 за экскурсию
4 часа
1 отзыв
Посетить храм покровительницы острова и традиционный родосский дом
На экскурсии вас ждут два разных, но удивительных визита! Сначала вы отправитесь на вершину горы — в монастырь Богородицы Цамбики, которая стала покровительницей Родоса. К этой святой со всего света едут женщины, мечтающие о детях, а также у чудотворной иконы просят счастья и семейного благополучия. Потом вы отправитесь в деревушку, встречающую гостей своей размеренной жизнью. Заглянете в традиционный дом, где узнаете, как жили греки в средневековье и как им живется в Европе. А кроме того, насладитесь греческим кофе со сладостями и попробуете местное оливковое масло.

Выбирайте и другие экскурсии на Родосе

История и архитектураМармарисРодосская крепостьВсеНа корабликеНеобычные маршрутыЯхтаСо скидкойПешкомДля детейОстров СимиОбзорныеЛиндосВ другой городНа автобусеРыбалкаИндивидуальныеГрупповыеКвестыЗа городомМорскиеКолосс РодосскийНа автомобиле