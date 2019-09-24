3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

🌊 Ожерелье бухт Родоса
По легенде, в этих местах бог солнца Гелиос увидел и полюбил нимфу. Чтобы удержать красавицу в своих владениях, но не напугать, он разбрасывал драгоценные камни в местах ее купания. Покорить нимфу удалось, а красота ее любимых купален не померкла по сей день. Вы посетите лучшие из этих бухт, попасть в некоторые из них намного удобнее по морю:
🥘 Комфортная прогулка и обед от капитана
В плавание вы отправитесь на традиционной греческой каике, которой управляет профессиональный капитан-грек. Во время остановки в пещерах Агафи он же приготовит для вас обед из свежих продуктов из местной деревни. Дополнит это время греческая музыка! И конечно, вы вдоволь накупаетесь и отдохнете.
9:30 отправление из бухты Стегна
10:30 бухта города Линдос
11:30 бухта Апостола Павла
12:20 бухта Агафи, купание 30 минут
13:00 барбекю и купание в пещерах Агафи
14:15 бухта Красные пески, купание 30 минут (или бухта Тцамбика в зависимости от погодных условий)
15:45-16:00 прибытие в бухту Стегна