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Родос — летопись одного города (с посещением Дворца Магистров)

Афина Э.
Афина Э. – Гид из Родоса
Родос — летопись одного города (с посещением Дворца Магистров)
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €145 за экскурсию

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Родос — летопись одного города (с посещением Дворца Магистров)
Родос — летопись одного города (с посещением Дворца Магистров)

Что вы увидите

  • Старый город
  • Дворец Великого Магистра (посещение)
  • Улица рыцарей
  • Рыцарская лечебница
  • Форты
Известный на территории античной Ойкумены остров 🏝️ Родос продолжал сохранять свою значимость на протяжении всей истории 📖, вплоть до сегодняшних дней. Находясь на перекрестке дорог по направлению к трем континентам, Родос привлекал к себе внимание различных держав, что определило его историческую летопись как насыщенный событиями древний манускрипт. В рамках этой экскурсии 🧭 мы поговорим об основании города и об одном из чудес света — Колоссе Родосском, о легендарных оленях и их связи с Медузой Горгоной. Не менее яркой главой истории острова стало прибытие на эту благословенную землю рыцарей госпитальеров иоаннитов, знакомых нам более как рыцари Мальтийского ордена.
Экскурсия по городу Родос позволит нам отправиться в средневековое прошлое острова: пройтись меж кварталов старого города, где здания слагаются из фрагментов разных эпох. Мы посетим Дворец Великого Магистра, элементы архитектуры и убранства которого заключают в себе не только средневековое прошлое, но и Античность, римские времена и Византию. Вплетаясь многочисленными нитями, все эти вехи гармонично уложились в монументальное дитя «эры фашизма».
Дальнейшая прогулка 👣 по Улице рыцарей раскроет нам историю крестовых походов и их причины, поведает нам о том, чем Средневековая Европа обязана далекому восточному миру. Почти тысячелетняя летопись рыцарского ордена ответит в картинках архитектуры города на вопросы о том, почему рыцари были монахами и какой образ жизни они вели, кто такой великий магистр и кем были рыцари. Медицина средневековья, сложные операции и разнообразие медикаментов, а также то, каким образом военные люди стали медиками и почему именно госпитальерская деятельность легла в основу деятельности ордена Иоанна Иерусалимского, мы узнаем посетив рыцарскую лечебницу XV века. Дальнейшая прогулка по городу познакомит нас с симбиозом Готики и Национал-Социализма, а также ответит на вопрос, что такое FERT и какие символы, зародившиеся у этруссков нашли свое продолжение в средневековом Родосе. В завершении экскурсии мы познакомимся с фортификацими, защищавшими город 🏙️ на протяжении столетий и узнаем о том, как был взят город Сулейманом Великолепным.
Начало и место завершения
🚩 Вход в средневековый город Родос
Родос — летопись одного города (с посещением Дворца Магистров)
Родос — летопись одного города (с посещением Дворца Магистров)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Афина Э.
Афина Э.
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