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Родос — музей под открытым небом

TEZ T.
TEZ T. – Гид из Родоса
Родос не оставит равнодушным никого.

Вам нравится история? Посетите руины античных городов и прикоснитесь к стенам рыцарских крепостей Средневековья.

Вы верующий человек? Вам придутся по душе местные православные храмы с бесценными реликвиями.

Красота природы для вас превыше всего? Тогда вы будете в восторге 🔥 от места слияния двух морей — Средиземного и Эгейского.

Вы гурман и любите повеселиться? Приглашаем на дегустацию местных блюд и знаменитых вин.

И все это — за один день.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €87 за человека

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Родос — музей под открытым небом
Родос — музей под открытым небом

Что вы увидите

  • Акрополь города Камирос
  • Крепость Критиния
  • Мыс Прасониси
  • Храм Великомученика Пантелеймона
Родос – это остров 🏝️, где каждый найдёт для себя что-то интересное. Увлекатесь историей? Добро пожаловать на раскопки античных городов и стены средневековых рыцарских крепостей. Интересуетесь религией? Вам понравятся местные православные храмы с чудотворными иконами и улыбчивыми служителями. Предпочитаете наслаждаться природными красотами? Непременно полюбуйтесь самой южной точкой острова, местом слияния двух морей – Средиземного и Эгейского. Любите хорошо поесть и от души повеселиться? Вас ждёт дегустация самых разных местных продуктов и напитков, среди которых, конечно же, знаменитые родосские вина! И всё это – за один день.
Экскурсия даёт возможность увидеть остров по его периметру! Первая остановка – безупречно сохранившийся античный город-загадка Камирос, который раскопали из-под толстого слоя земли только в начале ΧΧ века. Увлекательный рассказ нашего гида познакомит вас с образом жизни древних греков, с историей 📖 зарождения демократии, с Акрополем и его значением в жизни эллинов.
Затем вы отправитесь в эпоху рыцарей – подниметесь на вершину крепости 14 века, созданную во времена владычества Ордена Святого Иоанна Крестителя. Покинув крепость, посетите деревню Критиния и дом-музей, где познакомитесь с бытом местных жителей и сможете утолить жажду стаканчиком свежевыжатого сока в тени оливковых деревьев. А затем придёт черёд легендарных родосских вин – призёров международных конкурсов! Их вы сможете продегустировать в винной деревне Эмбона у подножия самой высокой горы ⛰️ острова Аттавирос. Здесь же вас ждёт традиционный греческий обед.
Далее в программе ещё одно угощение – дегустация душистого мёда и оливкого масла в деревне Сиана. Здесь же вы посетите Храм Великомученика Пантелеймона, где хранятся частицы его мощей, которые прислали монахи русского православного монастыря горы Афон. Желающие смогут приложиться к чудотворной иконе и получить благословение от гостеприимного церковного служителя.
Завершится экскурсия ⛳ посещением самой южной точки Родоса – Прасониси. Здесь сходятся Эгейское и Средиземное моря 🌊 – их «поцелуй» считается одним из красивейших мест во всей Греции. Купание почти одновременно в двух морях станет достойным финальным аккордом насыщенного дня!
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Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе 🚌 в группе 50-70 человек в сопровождении русскоговорящего гида.
Возьмите с собой: удобную обувь, головной убор, пляжные принадлежности, солнцезащитный крем, воду, фотоаппарат/камеру, деньги на сувениры 🎁, соки и входные билеты 🎫
Что входит
  • обед
  • транспорт
  • гид
Что не входит
  • входные билеты в Камирос (6 евро)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Родос — музей под открытым небом
Родос — музей под открытым небом
Родос — музей под открытым небом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TEZ T.
TEZ T.
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