Родос – это остров 🏝️, где каждый найдёт для себя что-то интересное. Увлекатесь историей? Добро пожаловать на раскопки античных городов и стены средневековых рыцарских крепостей. Интересуетесь религией? Вам понравятся местные православные храмы с чудотворными иконами и улыбчивыми служителями. Предпочитаете наслаждаться природными красотами? Непременно полюбуйтесь самой южной точкой острова, местом слияния двух морей – Средиземного и Эгейского. Любите хорошо поесть и от души повеселиться? Вас ждёт дегустация самых разных местных продуктов и напитков, среди которых, конечно же, знаменитые родосские вина! И всё это – за один день.

Экскурсия даёт возможность увидеть остров по его периметру! Первая остановка – безупречно сохранившийся античный город-загадка Камирос, который раскопали из-под толстого слоя земли только в начале ΧΧ века. Увлекательный рассказ нашего гида познакомит вас с образом жизни древних греков, с историей 📖 зарождения демократии, с Акрополем и его значением в жизни эллинов.

Затем вы отправитесь в эпоху рыцарей – подниметесь на вершину крепости 14 века, созданную во времена владычества Ордена Святого Иоанна Крестителя. Покинув крепость, посетите деревню Критиния и дом-музей, где познакомитесь с бытом местных жителей и сможете утолить жажду стаканчиком свежевыжатого сока в тени оливковых деревьев. А затем придёт черёд легендарных родосских вин – призёров международных конкурсов! Их вы сможете продегустировать в винной деревне Эмбона у подножия самой высокой горы ⛰️ острова Аттавирос. Здесь же вас ждёт традиционный греческий обед.

Далее в программе ещё одно угощение – дегустация душистого мёда и оливкого масла в деревне Сиана. Здесь же вы посетите Храм Великомученика Пантелеймона, где хранятся частицы его мощей, которые прислали монахи русского православного монастыря горы Афон. Желающие смогут приложиться к чудотворной иконе и получить благословение от гостеприимного церковного служителя.

Завершится экскурсия ⛳ посещением самой южной точки Родоса – Прасониси. Здесь сходятся Эгейское и Средиземное моря 🌊 – их «поцелуй» считается одним из красивейших мест во всей Греции. Купание почти одновременно в двух морях станет достойным финальным аккордом насыщенного дня!

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Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе 🚌 в группе 50-70 человек в сопровождении русскоговорящего гида.

Возьмите с собой: удобную обувь, головной убор, пляжные принадлежности, солнцезащитный крем, воду, фотоаппарат/камеру, деньги на сувениры 🎁, соки и входные билеты 🎫