Афина Э. – Гид из Родоса

Для многих Санторини — это ярко-синее море 🌊 с бело-голубыми домиками на скалах. Многие признали этот остров 🏝️ самым романтическим. Ежегодно сюда приезжают сотни туристов, чтобы понежиться на белоснежном песке. Но я открою для вас совершенно другой Санторини. Здесь когда-то жил Минотавр, а некоторые ученые считают, что это та самая затерянная Атлантида. Мы посетим раскопки Акротири, доисторический музей 🖼 и древнюю столицу острова.