Открывает нашу экскурсию ⛳ посещение когда-то погребенного под слоем пепла и лавы и открытого археологами города Акротири. Мы совершим прогулку 👣 по улице Тельхинов, где многоэтажные здания впечатляют своей конструкцией, а система водоснабжения и канализации дает представление о высоком уровне развития людей эпохи Минотавра. Мы gоговорим о поседневной жизни местного населения, о том, кем они были и чем занимались, заглянув в прошлое сквозь замочную скважину временного портала.
Продолжит нашу поездку посещение доисторического музея, где мы сможем проследить за жизнедеятельностью острова Санторини и тем, как он приобрел сегодняшний внешний вид. Узнаем о том, чем питались обитатели Акротири, об их религиозных представлениях, связях с другими регионами Средиземноморья. Роскошные фрески, украшавшие здания Аркотири и представленные сегодня в залах музея, дают нам возможность глубже проникнуть в жизнь вероятных Атлантов или детей Минотавра.
- В рамках данной экскурсии 🧭 мы также можем посетить:
1. музей 🖼 виноделия, где проследим за развитием производства вина на острове
2. деревенька Ия, уникальное расположение с видом на кальдеру и архитектура которой определили ее как одно из самых романтических мест в мире
3. Древняя Фира — прежняя столица ⭐️ острова, основанная, как считается, самим Кадмом — сыном бога Посейдона.
Что входит
автомобиль
экскурсия с посещением археологических зон и музеев
Что не входит
входные билеты
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.