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Санторини — затерянная в веках цивилизация Атлантов

Афина Э.
Афина Э. – Гид из Родоса
Для многих Санторини — это ярко-синее море 🌊 с бело-голубыми домиками на скалах. Многие признали этот остров 🏝️ самым романтическим. Ежегодно сюда приезжают сотни туристов, чтобы понежиться на белоснежном песке. Но я открою для вас совершенно другой Санторини. Здесь когда-то жил Минотавр, а некоторые ученые считают, что это та самая затерянная Атлантида. Мы посетим раскопки Акротири, доисторический музей 🖼 и древнюю столицу острова.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €600 за человека

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Санторини — затерянная в веках цивилизация Атлантов
Санторини — затерянная в веках цивилизация Атлантов

Что вы увидите

  • Санторини
  • Город Акротири
  • Доисторический музей

Что Вас ожидает:

  • Открывает нашу экскурсию ⛳ посещение когда-то погребенного под слоем пепла и лавы и открытого археологами города Акротири. Мы совершим прогулку 👣 по улице Тельхинов, где многоэтажные здания впечатляют своей конструкцией, а система водоснабжения и канализации дает представление о высоком уровне развития людей эпохи Минотавра. Мы gоговорим о поседневной жизни местного населения, о том, кем они были и чем занимались, заглянув в прошлое сквозь замочную скважину временного портала.
  • Продолжит нашу поездку посещение доисторического музея, где мы сможем проследить за жизнедеятельностью острова Санторини и тем, как он приобрел сегодняшний внешний вид. Узнаем о том, чем питались обитатели Акротири, об их религиозных представлениях, связях с другими регионами Средиземноморья. Роскошные фрески, украшавшие здания Аркотири и представленные сегодня в залах музея, дают нам возможность глубже проникнуть в жизнь вероятных Атлантов или детей Минотавра.

- В рамках данной экскурсии 🧭 мы также можем посетить:

    1. музей 🖼 виноделия, где проследим за развитием производства вина на острове
    2. деревенька Ия, уникальное расположение с видом на кальдеру и архитектура которой определили ее как одно из самых романтических мест в мире
    3. Древняя Фира — прежняя столица ⭐️ острова, основанная, как считается, самим Кадмом — сыном бога Посейдона.
    Что входит
    • автомобиль
    • экскурсия с посещением археологических зон и музеев
    Что не входит
    • входные билеты
    Начало и место завершения
    🚩 ваш отель
    Санторини — затерянная в веках цивилизация Атлантов
    Санторини — затерянная в веках цивилизация Атлантов

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Афина Э.
    Афина Э.
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