Экскурсия по церквям и монастырям Родоса позволит вам почувствовать себя настоящими паломниками и узнать историю 📖 прихода христианской веры на греческую землю. Вы побываете в местах, недоступных обычным туристам и прикоснётесь к некоторым из православных реликвий Родоса.

Программа начнётся посещением церкви ΧVIII века, посвящённого Богородице Цамбики – покровительнице острова и хранительнице семейного очага. Её чудотворная икона около двух тысячелетий находилась на вершине скалы, куда на коленях поднимались паломники, чтобы попросить Богородицу о самом для них дорогом – появлении детей. Сегодня икона хранится в резном иконостасе в церкви, где вы сможете увидеть её своими глазами.

Следующая остановка – в женском монастыре Ипсени, где у вас также будет возможность приложиться к местной чудотворной иконе и к частицам мощей отшельника Мелетиса – единственного родосца, причисленного к лику Святых. Далее вы отправитесь к подножию горы ⛰️ Пророка Ильи, в уникальную деревню Аполлона, где не бывают обычные туристы. Посетите церковь ⛪ Животворящего Креста и прикоснётесь к древу, окроплённому кровью Иисуса. Затем побываете в доме-музее деревенского быта и узнаете секреты производства душистого оливкового мыла, а заодно продегустируете местное оливковое масло. Затем вас ждёт вкусный обед в традиционной таверне.

Далее вы увидите настоящий шедевр византийской архитектуры – маленькую церковь Святого Николая Фундукли (Чудотворца). Изнутри она расписана фресками ΧV века на весьма необычные сюжеты – удивительную историю этих росписей и самой церкви вам поведает экскурсовод.

Последняя остановка в программе – монастырь Святого Нектария. Вы узнаете о жизненном пути первого человека, канонизированного греческой церковью уже в наше время. Увидите Древо жизни и неиссякаемый источник, а также то самое место, где Апостол Павел впервые обратился к местным жителям с проповедью о Христе.

---

Экскурсия создана для тех, кто ценит индивидуальный подход и отличный сервис, и проходит в группе до 6 человек в сопровождении русскоговорящего гида.

Возьмите с собой: удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем, воду, фотоаппарат/камеру, деньги на сувениры 🎁, одежду для посещения храмов.