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Тайны православных святынь Родоса

TEZ T.
TEZ T. – Гид из Родоса
Совершите настоящее паломничество к главным святыням Родоса.

Вы посетите церковь ⛪ Богородицы Цамбики, которая помогает всем страждущим обрести семейное счастье, увидите место, с которого христианство начало распространяться по острову.

Прикоснетесь к нескольким чудотворным иконам, мощам святых и попросите здоровья и благополучия для себя, своих близких и друзей.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €151 за человека

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Тайны православных святынь Родоса
Тайны православных святынь Родоса

Что вы увидите

  • Храм Богородицы Цамбики
  • Монастырь Ипсени
  • Церковь Святого Николая Фундукли
  • Деревня Аполлона
  • Монастырь Святого Нектария
Экскурсия по церквям и монастырям Родоса позволит вам почувствовать себя настоящими паломниками и узнать историю 📖 прихода христианской веры на греческую землю. Вы побываете в местах, недоступных обычным туристам и прикоснётесь к некоторым из православных реликвий Родоса.
Программа начнётся посещением церкви ΧVIII века, посвящённого Богородице Цамбики – покровительнице острова и хранительнице семейного очага. Её чудотворная икона около двух тысячелетий находилась на вершине скалы, куда на коленях поднимались паломники, чтобы попросить Богородицу о самом для них дорогом – появлении детей. Сегодня икона хранится в резном иконостасе в церкви, где вы сможете увидеть её своими глазами.
Следующая остановка – в женском монастыре Ипсени, где у вас также будет возможность приложиться к местной чудотворной иконе и к частицам мощей отшельника Мелетиса – единственного родосца, причисленного к лику Святых. Далее вы отправитесь к подножию горы ⛰️ Пророка Ильи, в уникальную деревню Аполлона, где не бывают обычные туристы. Посетите церковь ⛪ Животворящего Креста и прикоснётесь к древу, окроплённому кровью Иисуса. Затем побываете в доме-музее деревенского быта и узнаете секреты производства душистого оливкового мыла, а заодно продегустируете местное оливковое масло. Затем вас ждёт вкусный обед в традиционной таверне.
Далее вы увидите настоящий шедевр византийской архитектуры – маленькую церковь Святого Николая Фундукли (Чудотворца). Изнутри она расписана фресками ΧV века на весьма необычные сюжеты – удивительную историю этих росписей и самой церкви вам поведает экскурсовод.
Последняя остановка в программе – монастырь Святого Нектария. Вы узнаете о жизненном пути первого человека, канонизированного греческой церковью уже в наше время. Увидите Древо жизни и неиссякаемый источник, а также то самое место, где Апостол Павел впервые обратился к местным жителям с проповедью о Христе.
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Экскурсия создана для тех, кто ценит индивидуальный подход и отличный сервис, и проходит в группе до 6 человек в сопровождении русскоговорящего гида.
Возьмите с собой: удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем, воду, фотоаппарат/камеру, деньги на сувениры 🎁, одежду для посещения храмов.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
  • входные билеты
  • обед
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 см. ваучер
Тайны православных святынь Родоса
Тайны православных святынь Родоса
Тайны православных святынь Родоса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TEZ T.
TEZ T.
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