Афина Э. проводит ещё 6 экскурсий

ВИП трансфер из аэропорта и в аэропорт, а также в любую точку острова Родос на минивэн класса ЛЮКС, марки Мерседес. Особенно удобно для большой компании или семьи с детьми. Воспользуйтесь случаем забронировать альтернативный вид транспорта, что позволит Вам с комфортом доехать до места назначения, оплатив услугу по тарифу, радующему указанными в нем ценами!

Указанная минимальная стоимость определена из расчета наиболее короткого маршрута на группу до 3 человек. Увеличение стоимости определяется километражом и количеством пассажиров.