Афина Э. проводит ещё 6 экскурсий

Афина Э.
Афина Э. – Гид из Родоса
Трансфер
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €44 за экскурсию

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Трансфер
ВИП трансфер из аэропорта и в аэропорт, а также в любую точку острова Родос на минивэн класса ЛЮКС, марки Мерседес. Особенно удобно для большой компании или семьи с детьми. Воспользуйтесь случаем забронировать альтернативный вид транспорта, что позволит Вам с комфортом доехать до места назначения, оплатив услугу по тарифу, радующему указанными в нем ценами!
Указанная минимальная стоимость определена из расчета наиболее короткого маршрута на группу до 3 человек. Увеличение стоимости определяется километражом и количеством пассажиров.
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 По договоренности

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Афина Э.
Афина Э.
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