Где находилось одно из семи чудес света – легендарный Колосс Родосский? В каком средневековом здании была устроена резиденция итальянского диктатора Бенито Муссолини? Кто придумал Олимпийские игры и почему рыцари одного из самых влиятельных орденов Средневековья навсегда покинули Родос в 1523 году? Совершите настоящее путешествие во времени – проследуйте по городу Родос из наших дней в глубины веков!

Захватывающее путешествие сквозь столетия начинается на холме Филеримос, где Вы посетите раннехристианскую базилику, средневековый монастырь и руины античного храма Афины Паллады.

Прогулка по мощёной улице Рыцарей перенесёт вас в Средневековье. Вы ощутите величие города-крепости с его внушительными стенами, широкими бойницами, рвами, колодцами и невероятной историей 📖 рыцарского Ордена Святого Иоанна Крестителя. Ярким впечатлением станет посещение Дворца Великого Магистра, где когда-то заседали 19 человек, которые правили всем Средиземноморьем.

Завершит замечательный вечер — ужин в греческой таверне в самом сердце средневекового города.

Окунитесь в мир рыцарской чести, итальянской архитектуры и греческой самобытности!

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Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе 🚌 в группе до 20 человек в сопровождении русскоговорящего гида. Ужин и входные билеты 🎫 во Дворец Великого Магистра входят в стоимость.

Возьмите с собой: удобную обувь, воду, фотоаппарат/камеру, деньги на сувениры 🎁 Время начала экскурсии 🧭 может измениться. За день до выезда на экскурсию ⛳ просим вас позвонить в службу поддержки по номеру из ваучера и уточнить время отправления от вашего места сбора.