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Вечернее очарование Родоса

TEZ T.
TEZ T. – Гид из Родоса
Где стояла фигура Колосса Родосского? В каком здании располагалась резиденция Муссолини? Кому пришла идея о проведении Олимпийских игр, и по какой причине рыцари одного из самых могущественных средневековых орденов навсегда ушли с острова в 16 веке? Во время нашей экскурсии 🧭 перед вами предстанет история 📖 Родоса: от древности до современности.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €116 за человека

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Вечернее очарование Родоса
Вечернее очарование Родоса

Что вы увидите

  • Акрополь города Ялис
  • Старый город
  • Новый город
  • Дворец Великого Магистра
Где находилось одно из семи чудес света – легендарный Колосс Родосский? В каком средневековом здании была устроена резиденция итальянского диктатора Бенито Муссолини? Кто придумал Олимпийские игры и почему рыцари одного из самых влиятельных орденов Средневековья навсегда покинули Родос в 1523 году? Совершите настоящее путешествие во времени – проследуйте по городу Родос из наших дней в глубины веков!
Захватывающее путешествие сквозь столетия начинается на холме Филеримос, где Вы посетите раннехристианскую базилику, средневековый монастырь и руины античного храма Афины Паллады.
Прогулка по мощёной улице Рыцарей перенесёт вас в Средневековье. Вы ощутите величие города-крепости с его внушительными стенами, широкими бойницами, рвами, колодцами и невероятной историей 📖 рыцарского Ордена Святого Иоанна Крестителя. Ярким впечатлением станет посещение Дворца Великого Магистра, где когда-то заседали 19 человек, которые правили всем Средиземноморьем.
Завершит замечательный вечер — ужин в греческой таверне в самом сердце средневекового города.
Окунитесь в мир рыцарской чести, итальянской архитектуры и греческой самобытности!
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Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе 🚌 в группе до 20 человек в сопровождении русскоговорящего гида. Ужин и входные билеты 🎫 во Дворец Великого Магистра входят в стоимость.
Возьмите с собой: удобную обувь, воду, фотоаппарат/камеру, деньги на сувениры 🎁 Время начала экскурсии 🧭 может измениться. За день до выезда на экскурсию ⛳ просим вас позвонить в службу поддержки по номеру из ваучера и уточнить время отправления от вашего места сбора.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
  • ужин
  • входные билеты во Дворец Великого Магистра.
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 см. ваучер
Вечернее очарование Родоса
Вечернее очарование Родоса
Вечернее очарование Родоса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TEZ T.
TEZ T.
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