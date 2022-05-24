Что вас ожидает:

Благодать цветущего острова

Настенная живопись, относящаяся к различным эпохам, раскрывает тайны Нового и Ветхого Заветов, а образы святых взирают на входящего с любовью или строгой добротой. Откроет нашу поездку посещение храма Богородицы Цамбики, слава чудотворной иконы известна далеко за пределами Греции. Образ Пресвятой, к которому у вас будет возможность прикоснуться, известен своей помощью в обзаведении долгожданных малышей. Дальнейший наш маршрут призван познакомить вас с бытом местных монастырей (женских и мужских), где в пределах святых обителей монахи пишут иконы, заняты в производстве сельскохозяйственной продукции, иных повседневных заботах и молитвах. Как правило, храмы монастырей являются сокровищницами многих христианских святынь, к некоторым из которых у вас будет возможность приложиться.

Симбиоз византийской и додеканеской храмовой архитектуры

Храм Успения Богородицы в деревеньке Асклепио это классический образец симбиоза византийской и додеканеской храмовой архитектуры, возведенный на руинах более ранних построек культового характера. Здесь мы не только проследим за эволюцией религиозных убеждений местного населения, но и через фрески отправимся в мистический мир Апокалипсиса. Церковь св. Пантелеймона в деревне Сианна, как хранительница частичек мощей святого, является объектом, привлекающим к себе интерес большого количества христиан. По вашему желанию возможна организация литургии с выносом из алтарной части церковной святыни, ведь вера в святого Пантелеймона способна дать силы в решении самых непростых жизненных ситуациях.

Возможность познакомиться с природой острова Родос

Особенно интересной станет остановка в сердце острова Родос — местечке Фундукли, где уникальная в своем исполнении церквушка XV века св. Николая похвастает перед вами своей акустикой, а через образы на стенах храма мы узнаем о непростой судьбе его ктиторов. Помимо этого путешествие в мир Православия может включать в себя знакомство с местной кухней, винами и иной крестьянской продукции в рамках посещения деревни Эмбона. Любой из выбранных вами маршрутов станет прекрасной возможностью познакомиться с природой острова Родос, его флорой и фауной, сделать великолепные фотографии, увидеть его горные и равнинные регионы, стать свидетелем разности характера омывающих его берега морей.

Важная информация: