Византийская сокровищница и Православие острова Родос

Остров Родос, являясь неотъемлемой частью древней Греции и Византийской империи, остается примечательным направлением

Остров Родос, являясь неотъемлемой частью древней Греции и Византийской империи, остается примечательным направлением в паломничестве.

Уже в первые века новой эры Христианство здесь отметилось появлением первых храмов, руины которых до сих пор напоминают о вере людей уже в те времена.
Византийская сокровищница и Православие острова Родос
Византийская сокровищница и Православие острова Родос
Византийская сокровищница и Православие острова Родос
Византийская сокровищница и Православие острова Родос
Византийская сокровищница и Православие острова Родос
Византийская сокровищница и Православие острова Родос

Что вас ожидает 🤩

  • Монастырь Богородицы Цамбики и чудотворный образ святой
  • Храм Успения Богородицы в Асклепио
  • Фрески Апокалипсиса
  • Действующий монастырь Архангела Михаила Фари и музей монастыря
  • Действующий монастырь святого Иоанна и общение с монахами
  • Храм святого Пантелеймона (молебен с выносом частичек мощей) или Храм Честного Креста (молебен с выносом частички Честного Креста)
  • Церквушка святого Николая Фундукли

Что вас ожидает:

Благодать цветущего острова

Настенная живопись, относящаяся к различным эпохам, раскрывает тайны Нового и Ветхого Заветов, а образы святых взирают на входящего с любовью или строгой добротой. Откроет нашу поездку посещение храма Богородицы Цамбики, слава чудотворной иконы известна далеко за пределами Греции. Образ Пресвятой, к которому у вас будет возможность прикоснуться, известен своей помощью в обзаведении долгожданных малышей. Дальнейший наш маршрут призван познакомить вас с бытом местных монастырей (женских и мужских), где в пределах святых обителей монахи пишут иконы, заняты в производстве сельскохозяйственной продукции, иных повседневных заботах и молитвах. Как правило, храмы монастырей являются сокровищницами многих христианских святынь, к некоторым из которых у вас будет возможность приложиться.
Симбиоз византийской и додеканеской храмовой архитектуры
Храм Успения Богородицы в деревеньке Асклепио это классический образец симбиоза византийской и додеканеской храмовой архитектуры, возведенный на руинах более ранних построек культового характера. Здесь мы не только проследим за эволюцией религиозных убеждений местного населения, но и через фрески отправимся в мистический мир Апокалипсиса. Церковь св. Пантелеймона в деревне Сианна, как хранительница частичек мощей святого, является объектом, привлекающим к себе интерес большого количества христиан. По вашему желанию возможна организация литургии с выносом из алтарной части церковной святыни, ведь вера в святого Пантелеймона способна дать силы в решении самых непростых жизненных ситуациях.

Возможность познакомиться с природой острова Родос

Особенно интересной станет остановка в сердце острова Родос — местечке Фундукли, где уникальная в своем исполнении церквушка XV века св. Николая похвастает перед вами своей акустикой, а через образы на стенах храма мы узнаем о непростой судьбе его ктиторов. Помимо этого путешествие в мир Православия может включать в себя знакомство с местной кухней, винами и иной крестьянской продукции в рамках посещения деревни Эмбона. Любой из выбранных вами маршрутов станет прекрасной возможностью познакомиться с природой острова Родос, его флорой и фауной, сделать великолепные фотографии, увидеть его горные и равнинные регионы, стать свидетелем разности характера омывающих его берега морей.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, возьмите с собой воду и головные уборы. Для посещения храмов нужна закрытая одежда или парео.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в Асклепион, римскую виллу, Одеон
  • Транспорт, топливо
Где начинаем и завершаем?
Начало: Храм Святого Пантелеймона, Родос
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
  • Возьмите с собой воду и головные уборы. Для посещения храмов нужна закрытая одежда или парео
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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