Афина Э. проводит ещё 5 экскурсий

Остров Родос — прошлое и настоящее

Остров Родос радует своих гостей многообразием природных и исторических мест, традиционными, графическими деревеньками, чистотой пляжей и гостеприимством местных жителей. Именно эти составляющие образуют экскурсию ⛳ по острову Родос.

Древний город 🏙️ Линдос и его акрополь расскажут нам о своем славном прошлом. Великие моряки и торговцы, мудрец Клеобул и Александр Великий, Елена Троянская и сам герой Геракл отметились в летописи города Линдос.

Прикосновение к тайнам христианства обещает посещение монастыря святого Иоанна, хранящего в своих стенах монастырские реликвии и мощи святых. Руины древнего города Камирос расскажут Вам о далеком прошлом острова, после чего сие повествование продолжит рыцарская крепость Критиния — немой страж готического Средневековья. Известный на мировом уровне заповедник — Долина Бабочек порадует вас своей приятной прохладой, звуками журчящей, речной воды, миниатюрными водопадами и огромным количеством бабочек, обитающими здесь на протяжении летних месяцев. Посещение различных деревушек, разбросанных как в горных районах острова, так и по побережью, позволяет вам совершить маленькое путешествие в многогранный гастрономический мир греческой кухни 🥧. Пестреющий яркими красками овощей Греческий салат, ароматный соус тзатзыки, поданные только что с огня сочные бараньи ребрышки под старое, доброе вино 🍷, подарят немало приятных минут даже самому привередливому гурману. Жители горных деревень с радостью предложат Вам настоящее греческое вино, домашнее оливковое масло, мед с местной пасеки и керамику, изготовлением которой здесь занимаются на протяжении многих столетий.

Завершит наше путешествие посещение холма Филеримос, где мы узнаем о рыцарском прошлом острова и об иконе, написанной Евангелистом Лукой. Однодневная прогулка 👣 по острову, это знакомство с историей 📖, традициями, обычаями острова и его природой на фоне получения массы незабываемых впечатлений. В данную поездку по Вашему желанию могут быть включены по вашему желанию любые из достопримечательностей 🏛️ острова Родос.